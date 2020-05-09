马云爆金句：年轻人怕压力就白活了 要跟蒋凡商量个事

5 月 9 日，阿里日活动当天，马云在景德镇与当地年轻的陶瓷手艺人、创业者交流，他还饶有兴致的开了淘宝直播，第一次当了回主播。

从创业者如何坚持、直播该怎么做、年轻人压力大怎么办，中国年轻人与其他国家年轻人有何不同，马云都给出了自己的独到见解。

直播中，马云频爆金句。“如果年轻人还怕压力，就白活儿了!多大点事儿啊!”“如果你能够一下子卖出一百万个罐子，也是一门艺术，所以每个行业都有艺术家。”“创业者的脸和尊严，是放在心里的。”“创业者是很孤独的，只能克服孤独，找到志同道合的人，才能走下去”。

以下为马云直播分享节选：

创业业者如何坚持?

有创业者提问，如今无论是直播卖货还是下线卖货，都会遇到很多困难。

“在你们身上，我看到了 20 年前的我们创建阿里巴巴时候的样子”，马云说， 1995 年他开始创业，当时谈及互联网，所有人都不同意，“但是我相信互联网的未来，因为相信所以看见。所以我认为，创业者是很孤独的，只能克服孤独，找到志同道合的人，才能走下去”，“在你们身上，我看到了热爱、坚持和孤独”。

他坦言，自己并不喜欢瓶瓶罐罐，但在景德镇转了一圈才发现魅力所在，“魅”来自于城市文化，“力”来自于年轻人。

马云称，做阿里时梦想很多，但是先要活下来，所以创业者应该要先活下来，“当活好后不要以为到顶了，要有更大的想法。活好以后也要大胆创造，比尔·盖茨、马斯克都是这样走过来的。所有创业者首先是艺术家，要敢于想象。创业者的脸和尊严，是放在心里的。为了生存，就得这样”。

要跟蒋凡商量事?

马云坦言，现在中国的旅游景点，多是讲神话故事，“ 50 年前这样做是有道理的，当时人的知识文化不够，现在已经没人信了。而且景区卖得东西多是粗制滥造，景德镇的东西可以去这些地方卖”。

“我要回去跟蒋凡商量商量，是否可以在淘宝开个手工艺专栏，支持工艺品创新”，马云还说，创业者未必都会走到最后，但这是人生很好的经历，这才是最大的财富。

直播应该怎么做?

他认为，直播一定要有团队，三五个人才会走得久。“薇娅和李佳琦，付出的代价，不是你可以想象的。如果你能够一下子卖出一百万个罐子，也是一门艺术，所以每个行业都有艺术家”。

此外他强调，知识产权必须要用新的方式保护，“我相信区块链技术正在解决这个问题，我建议缺乏知识产权的人应该早日关注”。

年轻人压力大怎么办?

马云直言，现在每个人压力都很大，只是抗击打能力不同，对未来的判断不同，“如果你遇到了过不去的压力，你要调整自己的判断。如果年轻人还怕压力，就白活儿了!多大点事儿啊!”。

中国年轻人与其他国家有何不同?

他认为，全世界年轻人都差不多，区别在于是否有上进心，“我去过超过一百个国家，全世界的创业者都一样，都让自己感动，让别人感动。并不存在中国、美国、日本年轻人之间的区别”。