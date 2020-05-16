我如何将一个一次性项目发展为我的全职工作 实现月入5000美元

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 经验 > 互联网最新资讯 > 正文

我如何将一个一次性项目发展为我的全职工作 实现月入5000美元

2020-05-16 07:56 · 稿源：站长之家

站长之家注：本文为人物造型工具“JustSketchMe”（以下简称JSM）创始人赫尔曼的采访实录，“JustSketchMe”可为艺术家提供人物素描参考。目前“JustSketchMe”每月收入超过了5000美元。

QQ截图20200509100754.jpg

你好！介绍一下你自己

我叫赫尔曼，来自开普敦。我曾经是一名视频游戏开发者，先在VR公司工作，然后在移动游戏公司工作，分包一家大型动画工作室的业务。后来我决定去旅行，并加入了一家位于旧金山名为getmyboat的初创公司，在那里我可以在世界各地远程工作。

在做这些事情的过程中，我总是有一些副业和其他事情让我忙个不停。去年，我在加纳阿克拉(Accra)一家名为MEST的初创企业和科技学校做了几个月的导师。在那一年里，我发布了几个小项目：一款基于节奏的太空街机游戏Outer Bass，一个通过电子邮件和短信工作的在线日记平台SomeWordsForMe以及JustSketchMe。

JustSketchMe是一个为需要素描参考的艺术家提供人物造型的工具，你可以把它想象成宜家(IKEA)的木制人体模型。虽然每个艺术家都有，但JustSketchMe的更符合人体解剖学，有多种不同的体型和性格风格。自从我们在 2019 年 11 月将一些功能货币化以来，我们的月增长率超过了50%，在过去的 30 天里，我们的收入达到了 5300 美元。

QQ截图20200509100825.jpg

你构建JustSketchMe的动机是什么?

我的搭档Simon和我都是程序员(我们曾一起为游戏开发商工作)，工作之余也会以娱乐的方式进行素描和艺术创作。我不记得我们想出这个创意的确切时间和地点，但我认为这与我们房子里的木制人体模型有关。

我们最初发布了一个最小可行版本，内置在带有paypal捐赠按钮的unity游戏引擎中。那时每天约有 25 个访客。

当我在加纳的时候，由于天气太热，我整个下午都待在室内，最后在web-first的框架threejs中重建了JSM。这使得我们的日活用户在 3 个月里跃升至1000。当时，我在初创公司担任教学和指导工作，所以我不太关心如何赚钱。去年 8 月，我添加了第一个付费功能。

QQ截图20200509102841.jpg

产品构建的核心理念是什么?

游戏设计公司Ico的理念是“做减法”，删除那些不必要的功能。我在产品设计中也有这样的理念。

你可以把它看作是Twitter和Facebook的区别：一个在改进核心机制，而另一个在丰富功能。

JMS重建工作花了大约八个月的时间，我毫不留情地砍掉了没用的功能和客户建议。我得到了朋友和家人的支持，也得到了一个热心社区的支持。

当一些用户使用JustSketchMe上传他们的作品时，我很高兴。

需要用到什么技术?

最初它只是一个导出到WebGL的Unity应用程序，但如今它已经发展到：

前端：ThreeJs(呈现)、VanillaJS(功能)

后端：谷歌云功能、Gumroad、Firebase数据库

此外，还有一些技术上的挑战，比如我想让它成为一个更专业的 Web APP，这样它就可以在所有设备上运行。

QQ截图20200509102854.jpg

你是如何获取用户的?

Simon和我都不是营销人员，我甚至没有个人社交媒体账号。 Jsm 之所以成长，是因为它很有用，而且人们彼此都知道它。

我们做了很多 SEO 优化，而且关键词空间还没有饱和，所以如果你用google character poser或者posing tool，你可能会在第一个搜索结果找到我们。 我们的大部分流量都来自那里。

此外，在过去的一个月里，我在订阅弹出窗口中添加了以下内容：“买不起，但想用完整版吗?”联系hello@justsketch.me”通过这条消息，每天大约有 5 到 10 个人来找我。

同时，我一直在发放免费的会员。 这使得那些用户会在社交媒体上宣传我们。

你的商业模式是什么?

我们只通过一种方式赚钱，每月 9 美元的订阅解锁所有付费功能。在过去的六个月里，我们只提供付费功能，并且通过gumroad、paypal、forex对接我们的账户。

目前，我们的收入在逐月增长。 我们希望这种增长速度至少持续6个月，但是如果它逐渐减弱，我们仍然能够盈利。

你未来的目标是什么?

我还想再次重建这个应用程序。 我知道这听起来很傻，但是从重建中我们可以学到很多东西。

注：原文编译自 indiehackers 原文标题 How a Throwaway Project Became a Full-Time Hustle

网友热搜:

中国互联网举报中心创业企业管理周期包括创业公司工作靠谱吗创业项目的类型有哪些创业合伙人平台互联网 大赛官网2019全球女性创业者大会创业选择什么行业好创业投资发展创业平台骗局
  • 相关推荐
关键词：

  • 是否应该辞职搞互联网创业

    我的背景是 3 年前月薪3K(新媒体小编)现在年入百万(一家新媒体工作室，做咨询、培训、代运营来赚B端和C端的钱)，也不知道明年会不会赚的更多哈哈~ 这个问题是我三年前碰到的，由于上班比较闲就运营了一个公众号，一个月时间涨粉3.5W，当时不知道怎么变现就5W卖掉。

    互联网创业 新媒体 公众号

  • 互联网坟头蹦迪简史

    “黑人抬棺”有多火?可能已经无法用简单的数据来衡量。在不到一个月的时间内，这段“魔性的舞蹈”以几乎所有你能想到的内容方式——视频、动图、表情包、cosplay、10W+盘点文章——出现在几乎所有你能见到的社交网络信息流里。用比较时髦的话术来形容：这个来自加纳的送葬队已经成为顶流网红，火到“出圈”了。

    黑人抬棺 B站 互联网蹦迪

  • 远去的免费互联网

    瑞幸终结了烧钱补贴换增长的神话。往前倒推一年，曾经贴着免费、低价标签的共享经济涨声一片。共享单车平台相继调价，一次骑行费用几乎赶上公交;滴滴在去年把高峰期北京网约车起步价涨到了 14 元;共享充电宝从每小时一块钱涨到了最高 8 元。

    互联网 瑞幸咖啡 腾讯视频

  • 2020Q1互联网公司财报季 腾讯等互联网巨头财报汇总

    5月份成为了2020Q1互联网公司财报季，各大互联网公司在本月陆续发布了2020年第一季度的财报，包括腾讯等多家互联网公司都公布了他们的财报数据，以下我们来看下几大公司的财报业绩。

    腾讯 阿里 2020Q1互联网公司财报季

  • 宜人贷：构建“互联网+金融科技”新生态

    作为中国金融科技行业的探路者，宜人贷历经多年发展，始终坚持以科技驱动金融创新，将最前沿的技术应用与金融服务的现实需求中，以满足客户未被充分服务的金融需求。致力于为大众信用价值的建立、释放和传递，搭建一个专业、透明的互联网金融服务平台。依托大数据、人工智能、云计算等科技手段，宜人贷在金融科技创新能力方面持续引领，并对产品设计、客户服务、风险控制等业务进行智慧化升级。金融科技天然具有服务民营及中小企业

    宜人贷 金融科技

  • DDoS防护——中国互联网企业的“出海之盾”

    2020 年开年，一系列“活久见“级别的黑天鹅事件给世界造成了巨大的冲击，其中一个正在加速的变化就是，现实世界的娱乐、社交等生活边界被虚拟网络蚕食鲸吞。以移动互联网为代表的网络用户活跃度不断增长，网络游戏、电子商务、在线直播等产业更是以黑马之姿一路登上了流量高地。全球“宅家”模式催生了更多的商业机会，这为中国互联网企业出海布局新的增长点带来机遇。IM、在线视频、金融理财、游戏服务、网络购物成为“含金量”?

    DDoS防护 中国互联网企业

  • 佣金是互联网最失败的商业模式？

    从农耕时代诞生的佣金政策，如今依旧是互联网时代平台型公司最主要的营收模式。在 2020 年初这场疫情中，很多中小商业体的生存受到挑战，互联网平台的佣金政策密集受到质疑。“美团外卖高佣金难降”、“抖音新政削藩”、“微博小店的佣金之困”、“网约车抽佣围城”等事件层出不穷。

    佣金 微博小店 美团外卖

  • “超级教练”引导传统教练员互联网思维

    驾校教练，一个平凡而又普通的职业，但在社会交通出行方面的重要性不言而喻。对于一名优秀的教练员来说，除了具备基本的教学能力，还需要在指导学生练车时树立和培养其交通安全意识，为每一位学生的将来出行增加一份安全保障。在提高教练培训质量和服务质量方面，超级教练通过有效地激发传统教练员的互联网思维，在完善驾培综合服务，促进驾培行业规范化服务方面进行了有益的探索。在传统驾培行业中，教练员招生渠道单一、方式受限

    超级教练 互联网思维

  • 金蝶发布苍穹应用市场 打造产业互联网云生态

    5 月 15 日，在金蝶云苍穹峰会上，金蝶集团董事会主席徐少春联合一众客户、伙伴抡起锤子，共同砸掉了一座象征着传统企业数字化单体架构的烟囱，并种下了一棵代表苍穹云生态的菩提树。“砸掉烟囱，就是要破除传统的企业数字化单体架构与思维模式，建立新的产业互联网云生态，提升企业业务能力(EBC)”，徐少春谈到，这是金蝶的第七次以砸的方式破旧立新。本次峰会以“新商业、新管理、新平台”为主题，是一场管理平台与生态的技术峰?

    金蝶 苍穹应用市场 互联网云生态

  • 没有硝烟的互联网安全战场 CheckPoint安全响应案例

    在全球趋向没有战争的和平年代，互联网领域却在随时上演着一幕幕没有硝烟的攻防战。企业应用、个人信息乃至巨额财产……在网络世界稍有不慎就会造成不可逆的损失。值得庆幸的是，这场战争中有一群身经百战的安全卫士，他们可以在用户遭受威胁时化身网络超级英雄，在帮助用户挽回损失的同时，协助执法机构将黑客绳之于法。接下来，小编就用一次真实案例展示这些网络卫士如何帮助用户化险为夷。背景2019 年 12 月 16 日，Check Point

    互联网安全

  • 易阳云：一站式互联网服务

    易阳云是新乡市易阳网络公司大力发展的云服务器，致力于为客户提供一站式的互联网服务。不同于传统服务器的配置固定、运维成本高、数据恢复困难，云服务器更具灵活性，硬件可以根据客户的需求进行配置与扩展，数据安全性能也更可靠，主机服务可以快速供应和部署。易阳云目前提供多种实例规格和带宽、云盘选择，支持随时扩容，可以满足各种业务需求。对于小型企业官网或个人站长，网站初始阶段并发访问量小，易阳云推荐低配置的服务

    易阳云 一站式互联网服务

  • 互联网之罪：谷歌是如何让我们变蠢的？

    ▪ 尽管网络有助于搜寻资料，但我们的注意力很容易就会分散，对文字的探索也更容易浅尝辄止，进入过去自然而然的深度阅读越来越难。现在新的“阅读”习惯倾向于通过标题、摘要等，快速获得最新信息。

    谷歌 搜索引擎 互联网

  • 创业路上的陈欧

    2015 年，陈欧曾被媒体誉为“ 1984 新一代”，与他共享这一殊荣的是今日头条创始人张一鸣。作为聚美优品掌舵人，陈欧不服输的性格特质也被带入到他的企业，不甘于挣扎在垂直电商赛道，聚美优品开启多元化发展模式，寻找更多可能。两难2013 年 3 月 1 日，聚美优品在成立三周年之际发起周年大促，吸引了大量用户疯狂下单，一度导致聚美优品后台系统宕机，订单多到堆在仓库发不出去。系统故障，反映出聚美优品运营能力的不足，电商不

    陈欧

  • 金蝶账无忧入选工业互联网产业联盟工业APP清单

    为加快我国工业互联网发展、推进工业互联网产学研用协同发展、帮助企业复工复产，在工业和信息化部的指导下所成立的工业互联网产业联盟于近日公布工业APP助力企业复产复工(名单增补)明细。服务财税行业的创新云解决方案提供者金蝶账无忧，被评选为工业APP名单中经营管理类APP的一员，此次上榜标志着金蝶账无忧成为了加快我国企业顺利复工复产，迈向全新数字化时代的重要力量。 随着全国新型冠状病毒疫情防控阶段性成效进一步巩固，

    金蝶账无忧 工业互联网

  • 广东欢太科技有限公司：互联网服务“弯道超车”

    工信部监测数据显示，疫情防控期间，在线办公、在线教育、文化娱乐等线上消费升级，带动相关互联网平台业务量大幅增长，支撑互联网和相关服务业维持正增长态势。而随着消费的逐步恢复，如何通过互联网为消费者提供互联网服务，成为以广东欢太科技有限公司为代表的互联网服务企业迫切需要思考的问题。作为互联网服务头部企业，广东欢太科技有限公司深知“创新”二字的重要性，在万物互融时代，“创新”更是互联网服务企业赖以生存和

    广东欢太科技

  • “云计算+工业互联网”，快快网络发力工业智能上云

    人类历史上经历了三次工业革命，其本质都是生产力的不断提升。新时代下的工业，既是实体经济主战场，也是数字经济发展主阵地。3月19日，工信部发布的《中小企业数字化赋能专项行动方案》也强调，要着力运用信息技术加强疫情防控，推动中小企业实现数字化管理和运营，提升智能制造和上云用云水平，促进产业集群数字化发展。工业互联网的转型发展，是新兴技术向产业下沉的必由之路，而企业数字化往往从“上云”开始。作为一家国内知?

    云计算 工业互联网 快快网络

  • 2020年Q1移动互联网行业数据研究报告

    受疫情影响，全网用户上网时长大幅增长： 2020 年第一季度，人均单日app使用时长达6. 7 小时，相较去年同期增长2. 4 个小时。“宅文化”日渐盛行背景下，疫情加速“宅经济”行业发展： 2020 年Q1，“宅经济”相关行业总MAU（终端未去重）达到73. 91 亿，同比增长26.2%；“宅经济”行业人均单月app使用时长环比增长22.1%，同比增长31.6%

    移动互联网 移动互联网行业数据 宅经济

  • 财富制造机“好省”:撕下互联网外衣后 却是新型传销？

    这样的小广告暗藏在不少电梯的角落里，又或者卡在路边车辆的雨刮下。在醒目的标题下，往往跟着一个邀请码和二维码。

    返利网 新型传销 网络诈骗

  • 互联网女皇”发布疫情趋势报告：Zoom成风口上的宠儿

    4 月 19 日，“互联网女皇”Bond Capital合伙人Mary Meeker发布了最新一期的《互联网趋势报告》，对受Covid- 19 疫情影响的“互联网”趋势进行了把脉。

    互联网女皇 Zoom

  • 创业板注册制要来了 将带来什么影响？创业板注册制详细解读

    创业板注册制终于要来了，交易方式按科创板模式，所以说科创板基本就是个试验田，试验下来，可以铺开了搞创业板了，个人认为20%的涨跌停幅度是可以刹住游资及庄股拉板的操作模式了，对于小散来说也需要一个适应过程，注册制一放开，对于小盘概念股也是不小的利空，特别是对于一些纯概念无业绩的要小心了，一旦爆雷就惨!

    创业板 创业板注册制 创业板注册制要来了
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM