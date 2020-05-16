我如何将一个一次性项目发展为我的全职工作 实现月入5000美元

站长之家注：本文为人物造型工具“JustSketchMe”（以下简称JSM）创始人赫尔曼的采访实录，“JustSketchMe”可为艺术家提供人物素描参考。目前“JustSketchMe”每月收入超过了5000美元。

你好！介绍一下你自己

我叫赫尔曼，来自开普敦。我曾经是一名视频游戏开发者，先在VR公司工作，然后在移动游戏公司工作，分包一家大型动画工作室的业务。后来我决定去旅行，并加入了一家位于旧金山名为getmyboat的初创公司，在那里我可以在世界各地远程工作。

在做这些事情的过程中，我总是有一些副业和其他事情让我忙个不停。去年，我在加纳阿克拉(Accra)一家名为MEST的初创企业和科技学校做了几个月的导师。在那一年里，我发布了几个小项目：一款基于节奏的太空街机游戏Outer Bass，一个通过电子邮件和短信工作的在线日记平台SomeWordsForMe以及JustSketchMe。

JustSketchMe是一个为需要素描参考的艺术家提供人物造型的工具，你可以把它想象成宜家(IKEA)的木制人体模型。虽然每个艺术家都有，但JustSketchMe的更符合人体解剖学，有多种不同的体型和性格风格。自从我们在 2019 年 11 月将一些功能货币化以来，我们的月增长率超过了50%，在过去的 30 天里，我们的收入达到了 5300 美元。

你构建JustSketchMe的动机是什么?

我的搭档Simon和我都是程序员(我们曾一起为游戏开发商工作)，工作之余也会以娱乐的方式进行素描和艺术创作。我不记得我们想出这个创意的确切时间和地点，但我认为这与我们房子里的木制人体模型有关。

我们最初发布了一个最小可行版本，内置在带有paypal捐赠按钮的unity游戏引擎中。那时每天约有 25 个访客。

当我在加纳的时候，由于天气太热，我整个下午都待在室内，最后在web-first的框架threejs中重建了JSM。这使得我们的日活用户在 3 个月里跃升至1000。当时，我在初创公司担任教学和指导工作，所以我不太关心如何赚钱。去年 8 月，我添加了第一个付费功能。

产品构建的核心理念是什么?

游戏设计公司Ico的理念是“做减法”，删除那些不必要的功能。我在产品设计中也有这样的理念。

你可以把它看作是Twitter和Facebook的区别：一个在改进核心机制，而另一个在丰富功能。

JMS重建工作花了大约八个月的时间，我毫不留情地砍掉了没用的功能和客户建议。我得到了朋友和家人的支持，也得到了一个热心社区的支持。

当一些用户使用JustSketchMe上传他们的作品时，我很高兴。

需要用到什么技术?

最初它只是一个导出到WebGL的Unity应用程序，但如今它已经发展到：

前端：ThreeJs(呈现)、VanillaJS(功能)

后端：谷歌云功能、Gumroad、Firebase数据库

此外，还有一些技术上的挑战，比如我想让它成为一个更专业的 Web APP，这样它就可以在所有设备上运行。

你是如何获取用户的?

Simon和我都不是营销人员，我甚至没有个人社交媒体账号。 Jsm 之所以成长，是因为它很有用，而且人们彼此都知道它。

我们做了很多 SEO 优化，而且关键词空间还没有饱和，所以如果你用google character poser或者posing tool，你可能会在第一个搜索结果找到我们。 我们的大部分流量都来自那里。

此外，在过去的一个月里，我在订阅弹出窗口中添加了以下内容：“买不起，但想用完整版吗?”联系hello@justsketch.me”通过这条消息，每天大约有 5 到 10 个人来找我。

同时，我一直在发放免费的会员。 这使得那些用户会在社交媒体上宣传我们。

你的商业模式是什么?

我们只通过一种方式赚钱，每月 9 美元的订阅解锁所有付费功能。在过去的六个月里，我们只提供付费功能，并且通过gumroad、paypal、forex对接我们的账户。

目前，我们的收入在逐月增长。 我们希望这种增长速度至少持续6个月，但是如果它逐渐减弱，我们仍然能够盈利。

你未来的目标是什么?

我还想再次重建这个应用程序。 我知道这听起来很傻，但是从重建中我们可以学到很多东西。

注：原文编译自 indiehackers 原文标题 How a Throwaway Project Became a Full-Time Hustle