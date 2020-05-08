魅族 17 系列 5G 「梦想旗舰」正式发布：3699 元起

站长之家(ChinaZ.com) 5 月 8 日消息：今天下午，魅族科技举办了魅族 17 系列 5G 梦想旗舰发布会，正式推出了魅族 17 系列新机。

图片来自 魅族

据介绍，魅族 17 采用 90Hz 三星 Super AMOLED 定制屏幕，骁龙 865 处理器，UFS3.1，8G + 128G/256G 存储，4500mAh 电池，30W 快充，双超线性扬声器，6400 万像素主摄+800 万像素超广角+500 万像素微距相机+ 1200 万像素景深相机，魅族 17 带来了三种配色：松深入墨、十七度灰色，以及磨砂工艺的 AG 梦幻独角兽。

魅族 17 Pro 则升级为全陶瓷机身，LPDDR5 内存，27W 无线快充，主摄为 6400 万像素的索尼 IMX686，搭配 800 万 像素长焦以及 3200 万像素超广角，颜色提供乌金、定白，以及与晓芳窑联合设计的天青。

图片来自 魅族

价格方面，魅族17 8+128GB 售价 3699 元，8+256GB 3999 元；魅族 17 Pro 8+128GB 售价 4299 元，12+256GB 4699 元。魅族 17 和魅族 17 Pro 将于 5 月 8 日 17 点开启预购，5 月 11 日 10 点全渠道正式开售。另外魅族 17 Pro 晓芳窑艺术典藏版的售价为 9999 元，将于 5 月 25 日上午 10 点开售。