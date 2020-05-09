他是如何通过推送邮件实现月收入2000美元的？

站长之家注：本文是来自Fabrizio的创业分享，在文中他介绍了自己是如何创建Mailbrew并实现月收入 2000 美元的。(站长之家注：Mailbrew 是一款供用户通过邮件形式汲取互联网爆炸式的信息的创新工具，你可以通过粘贴网站网址/RSS来获取Reddit、Youtube、Hacker News、Google News、Twitter 等任意网站的内容更新)

开发Mailbrew之前，Fabrizio是意大利的一名设计师，同时也是一名电影制作人。他喜欢摄影，学习过电影制作和3D图形。 2018 年，Fabrizio和他的伙伴Francesco共同创立了初创公司Superlinear。

二人的相识经历非常魔幻，他们是在Twitter上认识的，在从未见过面的情况下两人合作开发了Boxy(一款Mac版Gmail客户端收件箱)。这个项目非常成功，他们开发的程序被数百万人使用。于是几个月后，他们决定辞去工作，并创立了Superlinear。

Mailbrew是怎么来的?

在这之前，Fabrizio和Francesco推出过一个名为Unreadit的产品(该应用从reddit中提取最佳内容然后每周发送一次邮件给用户)，并在网上受到一致好评。最初，这些内容都是手动策划的，而现在基本实现了自动化。它开始从赞助中获得收入，但不太稳定，有时候月入 1000 美元，有时收入为0。

于是，Fabrizio意识到是时候让它更上一层楼，让用户参与制作自己喜欢的内容了。于是Fabrizio开始研究Mailbrew，最初，它允许用户创建混合任何reddit和RSS提要的时事通讯，并提供少量定制。在之后的测试版中，他们添加了许多特性以及新的来源，如Twitter、Hacker News和YouTube。

目前，Fabrizio主要将重心放在Mailbrew上，经过 6 个月的内测后，他们于 2019 年 3 月 3 日发布了这款应用。

“Mailbrew是迄今为止最令我们骄傲的项目：它是一款应用程序，通过邮件摘要的形式向用户发送其每天常用的APP或网站发布的重点信息，从而节省大量时间。”Fabrizio如是说。

用户可以选择他们喜欢的新闻源，比如Twitter、YouTube等，然后选择推送周期(每天/每周/每月)，这样你可以创建关注不同账号，不同列表，不同关键词信息列表推送到你的邮箱，而不需要每天打开多个网站来查看你感兴趣的内容。

为此，Fabrizio还邀请了Ruby on Rails的创始人DHH在测试期间尝试使用Mailbrew，并获得了他的支持和肯定。他在推特上评论称：“Twitter上有一些人不经常发帖，但我又不想错过他们的任何信息。而Mailbrew让我可以时刻接收到他们的动态，不错过任何重要信息，这真的很棒!”

DHH的肯定让Fabrizio感到振奋，这也说明了Mailbrew的路子是对的。Fabrizio称：“我们的第一个付费用户是Pat Walls。我们一直受到他的项目和职业道德的鼓舞，所以在早期得到这样的认可很重要。”

长期的内测是成功启动的关键因素

Fabrizio认为，在产品发布之前做一个长期的内测是成功启动的一个关键因素，而事后也证明这是获得良好产品体验的必要条件。

当你在做某件事时很容易把事情看的理所当然而忽略大局，而内测可以帮助分析关键指标，理解用户真正的需求。

我们在unreadit.com以及一些推文中发布了邀请测试的链接，我们从这里精心挑选了第一批用户，并进行了一些电话访谈，让他们参与进来，并收集有价值的早期反馈。事实证明，这些咨询对于了解用户产品体验、产品定位以及发现关键问题至关重要。

几周后，Fabrizio开始随机跟踪100- 200 名用户的使用情况并获得更多反馈。在发布之前，他们决定开放免费试用，不使用信用卡，这样每个人都可以免费试用产品。这让Mailbrew获得了超过 2000 个注册用户，并登上HackerNews的首页。

一段时间后，Mailbrew已经拥有超过 40 个付费用户，甚至还售出了一些终身VIP会员(每个 250 美元)。

在盈利方面，Mailbrew只提供有限的免费计划和一个每月 10 美元的全面专业计划。但用户看到新的付费制度后，立即选择了付费。

Mailbrew甚至有像Pat Walls这样的用户，他们在Mailbrew还处于早期阶段的时候就开始为它付费，这是一个很好的迹象，表明这确实是人们愿意为之付费的东西。

注：原文编译自failory，原文标题《Quitting my job to make $5000/month with side-projects》