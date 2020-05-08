北京比特大陆公司营业执照被抢 官方：詹克团不担任任何职务

站长之家(ChinaZ.com) 5月8日 消息：今日，北京比特大陆科技有限公司发布声明称，詹克团已不在“北京比特”担任任何职务。市场监管部门公示登记显示詹克团为我司法定代表人属于登记错误，且严重违反《公司法》的规定。刘路遥为“北京比特”现行合法有效的法定代表人。在此期间，詹克团冒充“北京比特”法定代表人违法从事的任何行为，我司均不予承认。

北京比特大陆科技有限公司还在声明中表示， 2019 年 10 月 28 日，“北京比特”的唯一股东“香港比特”做出股东决定，免去詹克团的执行董事职务，以及法定代表人资格;随后，“北京比特”与詹克团解除了劳动合同。

此外，针对“比特大陆法定代表人已变更为詹克团，詹克团领取新营业执照时被抢夺”等报道，比特大陆发文回应称，公司的法定代表人、执行董事、经理以公司决议文件为准，公司唯一合法的法定代表人为总经理刘路遥。公司营业执照依法属于公司财产，不归属于任何个人，因此公司营业执照只可由公司明确授权的人士领取，任何其他人士均不具备领取资格。詹克团不在本公司担任任何职务，也未经本公司授权，无权领取本公司营业执照。

此前财经网报道称，今天上午詹克团在海淀区政务服务中心领取法人为詹克团的北京比特大陆公司的营业执照时，营业执照被一群不明身份的大汉从工商行政人员手中抢走，其中刘路遥在现场指挥。据悉，刘路遥为北京比特大陆公司的前法人，且为比特大陆联合创始人吴忌寒的高中以及本科同学。海淀区2020年4月28日下达复议决定书，撤销刘路遥法定代表人身份。