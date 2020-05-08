北京比特大陆公司营业执照被抢 官方：詹克团不担任任何职务

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 见闻 > 比特大陆最新资讯 > 正文

北京比特大陆公司营业执照被抢 官方：詹克团不担任任何职务

2020-05-08 15:54 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月8日 消息：今日，北京比特大陆科技有限公司发布声明称，詹克团已不在“北京比特”担任任何职务。市场监管部门公示登记显示詹克团为我司法定代表人属于登记错误，且严重违反《公司法》的规定。刘路遥为“北京比特”现行合法有效的法定代表人。在此期间，詹克团冒充“北京比特”法定代表人违法从事的任何行为，我司均不予承认。

北京比特大陆科技有限公司还在声明中表示， 2019 年 10 月 28 日，“北京比特”的唯一股东“香港比特”做出股东决定，免去詹克团的执行董事职务，以及法定代表人资格;随后，“北京比特”与詹克团解除了劳动合同。

QQ截图20200508155627.jpg

此外，针对“比特大陆法定代表人已变更为詹克团，詹克团领取新营业执照时被抢夺”等报道，比特大陆发文回应称，公司的法定代表人、执行董事、经理以公司决议文件为准，公司唯一合法的法定代表人为总经理刘路遥。公司营业执照依法属于公司财产，不归属于任何个人，因此公司营业执照只可由公司明确授权的人士领取，任何其他人士均不具备领取资格。詹克团不在本公司担任任何职务，也未经本公司授权，无权领取本公司营业执照。

QQ截图20200508155712.jpg

此前财经网报道称，今天上午詹克团在海淀区政务服务中心领取法人为詹克团的北京比特大陆公司的营业执照时，营业执照被一群不明身份的大汉从工商行政人员手中抢走，其中刘路遥在现场指挥。据悉，刘路遥为北京比特大陆公司的前法人，且为比特大陆联合创始人吴忌寒的高中以及本科同学。海淀区2020年4月28日下达复议决定书，撤销刘路遥法定代表人身份。

网友热搜:

哪家公司参股了比特大陆比特大陆停止ipo比特大陆公司怎么样比特大陆ipo会成功吗比特大陆f3矿机比特大陆官网中文官网比特大陆最新矿机比特大陆ipo如何申购比特大陆创始人比特大陆官网地址
  • 大家在看
  • 相关推荐
关键词：

  • 比特大陆法人已变更为领取新营业执照时被抢夺

    5 月 8 日上午 11 时左右，在海淀区政务服务中心二楼 52 号窗口领取法人为詹克团的北京比特大陆公司的营业执照时，营业执照被一群不明身份的大汉从工商行政人员手中抢走。一位现场消息人士向财经网表示，该群不明身份的大汉人数约为 60 多人，其中刘路遥在现场指挥。据了解，刘路遥为北京比特大陆公司的前法人，且为吴忌寒的高中以及本科同学。

    比特大陆 詹克团

  • 比特大陆谴责：疫情特殊时期恶意提起诉讼，予以强烈谴责

    4月27日下午，比特大陆官方发布声明，关于媒体报道的“比特大陆与詹克团股东资格确认纠纷案维持原裁定”一事，进行澄清。

    比特大陆 詹克团

  • 北京比特大陆公司营业执照被抢？官方回应：属于登记错误

    对于今天媒体报道的“詹克团成北京比特法人，营业执照被抢”一事，比特大陆方面发表声明称，目前，詹克团已不在“北京比特”担任任何职务。市场监管部门公示登记显示詹克团为我司法定代表人属于登记错误，且严重违反《公司法》的规定。刘路遥为“北京比特”现行合法有效的法定代表人。

    比特大陆 比特大陆营业执照被抢

  • a&s 功能实测 比特大陆算丰SC5+云端AI计算加速卡

    随着AI在各个领域的持续深入应用，AI技术与传统行业不断的融合，智能时代成为世界新起点。而城市大脑、安防视频结构化、人脸识别、智慧制造、金融建模、智能机器人、新材料发现、脑神经科学、医学影像分析等，人工智能时代的科学研究和工程实践都极度依赖计算力的支持。在智能安防相关项目中，由于摄像头数量巨大、品牌庞杂、同一路图像需要多种结构化分析、结构化前端可执行的结构化内容有限、非结构化数据量大等问题，大多数用户

    云端AI计算

  • 比特大陆与币印劳动争议一审裁定 后者需支付约210万元补偿金

    据北京法院审判信息网公开的信息显示，比特大陆与币印劳动纠纷一审裁定。法院判币印法定代表人为潘志彪、股东朱砝和李天昭履行与比特大陆签订的《保密与竞业限制协议》、《补充协议》，三人于该判决生效后七日内返还比特大陆 2017 年 9 月至 2019 年 1 月期间支付的竞业限制补偿金，分别为340290. 32 元，248850. 1 元，281379. 31 元，共计近 90 万元;于该判决生效后七日内支付北京比特大陆违反竞业限制违约金 462000 元， 352008

    比特大陆 币印 潘志彪

  • Filecoin（IPFS）创始人胡安为星际大陆送生日祝福，太感动！

    4 月 28 日，星际大陆二周年生日啦！回顾 2 年时光，变得是项目的点滴进展、技术的日益成熟、企业的荣誉叠加、政策的趋向明朗。不变的是对IPFS&Filecoin分布式存储的专注，“真诚到永远”“专业到极致”的价值观。2 年里，我们主办了【Filecoin首次中国行】-分布式存储应用峰会。我们全球首发 —— GPU SNARK外包集群服务。我们发布了——《Filecoin大矿工架构设计标准指南中》。我们获得过Filecoin开发网、测试网全网排名多次第一

    Filecoin 星际大陆

  • “娱乐带你”自媒体权重排名，做自媒体怎么从零开始？

    备注：本文数据来自站长之家移动传媒平台，文章涉及的数据依托平台大数据计算所得，非百度官方数据，仅供参考。娱乐带你詹是当前百家号中的普通号，目前账号百家号权重为0，综合排名位列1029710名，娱乐分类排名位列241683名，领先了7.8%的百家号。 娱乐带你詹百家号概况 娱乐带你詹的简介为娱乐是一种艺术，娱乐能给大家带来快乐，是一家主旨明确、领域专注的自媒体作者，截止目前为止他们已经在百家号上发布了超过0篇的游戏内容?

    娱乐带你詹 娱乐带你詹百家号 娱乐带你詹头条

  • 臻臻”百家号价值权重预估，百家号收益规则是什么？

    备注：本文数据来自站长之家移动传媒平台，文章涉及的数据依托平台大数据计算所得，非百度官方数据，仅供参考。詹臻臻是当前百家号中的普通号，目前账号百家号权重为2，综合排名位列622085名，健康养生分类排名位列19640名，领先了44.3%的百家号。 詹臻臻百家号概况 詹臻臻的简介为专注体重管理，持续更新！，是一家主旨明确、领域专注的自媒体作者，截止目前为止他们已经在百家号上发布了超过12篇的游戏内容，最近该作者创作的文?

    詹臻臻 詹臻臻百家号 詹臻臻头条

  • “老说美食”百家号美食领域收入排名，做自媒体月收入有多少

    备注：本文数据来自站长之家移动传媒平台，文章涉及的数据依托平台大数据计算所得，非百度官方数据，仅供参考。老詹说美食是当前百家号中的普通号，目前账号百家号权重为3，综合排名位列26173名，美食分类排名位列929名，领先了97.7%的百家号。 老詹说美食百家号概况 老詹说美食的简介为老农每日的柴米油盐酱醋茶，是一家主旨明确、领域专注的自媒体作者，截止目前为止他们已经在百家号上发布了超过620篇的游戏内容，最近该作者创?

    老詹说美食 老詹说美食百家号 老詹说美食头条

  • 回应佣金争议 美官方是怎么回应的？

    在今年4月10日，广东省餐饮服务行业协会在公众号上发布《广东餐饮行业致美团外卖联名交涉函》相关文章，指出美团外卖向餐饮企业收取的高额外卖佣金，已超过餐饮企业承受极限。对此，美团外卖在4月13日回应称“八成以上商户佣金在10%-20%，每单平台利润不到 2 毛，今年要通过平台切实帮扶 300 万餐饮商户通过外卖生存下来，并活得更好”。

    美团 美团回应佣金争议

  • 比特小鹿 CMO 史睿：挖矿是获取纯净比特币的最佳方式

    4 月 21 日 比特小鹿（BitDeer）携手八大矿业品牌联合举办了「首届 421 丰水节」直播发布会。多位业内知名人士针对丰水期、减半行情以及未来行业发展发表了自己的见解。而作为此次活动的主办方，比特小鹿（BitDeer）自然对丰水期更是准备十足，近期也上线了丰水套餐，对于矿业，比特小鹿（BitDeer）也有着自己的见解。云挖矿是近年来比较火热的一个行业，市场上云挖矿公司越来越多，成为不少用户迈入矿业的首选。但正因为行业新、?

    比特小鹿

  • 文辉卸任，程武接手，阅文如何升级？

    4 月 27 日一系列重磅财经新闻的轰炸中，阅文集团管理层人事调整不是最戏剧化、最吸引大众眼球的一个，却注定成为对产业影响最深远的一个。

    阅文集团 吴文辉 程武

  • 哈啰单车将美单车搬到偏远处 美：目前没有合作

    近日，警方接到杭州三墩美团单车工作人员报警，称其单车被哈啰单车工作人员运到城西、临平、下沙、海宁等偏远处。经过警方询问，哈啰单车工作人员解释称：“因为这块区域的城管投诉比较多，公司要求两家的单车都要清理，我们和美团也有合作，所以把哈啰和美团一起清运了。”

    哈啰单车 美团 共享单车

  • 正测试“美信任分”，将建立自己的商业信用体系

    4月10日据Tech星球报道，美团正测试“美团信任分”，试图建立自己的商业信用体系;新“闪购”增加3C数码等即时配送商品品类，原“闪购”升级为“菜大全”，与之前上线的“美团买菜”多种模式布局生鲜行业;将美团跑腿业务升级为美团配送平台;以及在全国铺设共享充电宝等等。

    美团 美团信任分

  • 牧讲堂开课啦！牧高笛董事长暾华变身校长

    2020 年 4 月末，中国户外领军品牌牧高笛启动牧讲堂计划，董事长陆暾华变身陆校长，参加了启动仪式。启动仪式上，陆校长提出聚焦专业能力和职业素养提升， 推动职业成长和业绩增长。要将牧讲堂打造为员工持续学习的平台。引进最新管理、创新和数字化理念； 提升公司管理层专业素养和管理能力；提升基层员工职业技能；培养全体员工持续学习的习惯； 让整个公司保持一种In的状态；与行业同步、与产业同步，积极迎接新趋势注重职业道?

    牧讲堂开课

  • 外国如何防疫？恩达旗下公司发布AI社交距离监控工具

    近日，吴恩达创立的AI公司Landing AI发布了一款社交距离检测工具，帮助疫情期间不得不工作的人，确保他们在工作场所的社交距离，该工具可以通过分析摄像头拍摄的实时视频流来检测人们是否保持安全距离。

    吴恩达 AI 新冠肺炎疫情

  • 外卖回应佣金争议

    今日，针对“广东餐饮协会要求取消高佣金”一事，美团方面发布声明回应称，外卖平均每单利润不到2毛，占收入的2%。今年计划在全国范围内开展商家恳谈会，与商家更深入地交流、沟通，共同商议和落实更加切实有效的餐饮复苏之计，更加针对性地推出相关帮扶措施。

    美团 美团外卖 餐饮

  • 马斯出售4000万美元豪宅是怎么回事 马斯有多少豪宅

    马斯克出售 4000 万美元豪宅是怎么回事?马斯克为什么突然开始卖房子?事实上，早在数日前，马斯克就发推称自己要变卖大部分实物资产。随后，马斯克就在美国房产中介网站Zillow挂出了自己位于洛杉矶的两处豪宅，售价分别为 3000 万美元和 950 万美元，总价 3950 万美元，其中一处房产是已故影星吉恩·怀尔德的故居。

    马斯克 特斯拉 马斯克出售4000万美元豪宅

  • 他们倒在美降佣前夜

    一场大讨伐在全国各地逐渐蔓延开来。从 2 月开始，重庆、四川、河北、云南、山东、广东等地多家协会，纷纷公开呼吁美团等外卖平台降低佣金。餐饮业要对抗的不仅仅是天灾，还有人为压力。然而，美团本身也是两难的处境，连续亏损 5 年、上市 2 年，企业背后承担着资本的盈利诉求。

    美团 美团外卖 佣金

  • 马斯：Cybertruck将会有plaid模式

    据外媒报道，Plaid已经成为特斯拉的一个代名词，其代表了这一品牌汽车的最高性能模式。据悉，这个词实际上出自喜剧电影《太空炮弹》，不过特斯拉自己也一直是一家古怪的公司。现在看来特斯拉打算把这种模式也带入到最新的电动皮卡Cybertruck中。

    Cybertruck 马斯克
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM