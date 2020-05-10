为什么现在网站都长一个样？研究人员分析1万个网站后找到了真相

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为什么现在网站都长一个样？研究人员分析1万个网站后找到了真相

2020-05-10 09:21 · 稿源：站长之家

在过去的几年里，一些文章和网页设计博客开始提出这样的疑问：“为什么现在所有的网站风格看起来都一个样了?”

这些帖子通常会指出网站一些雷同的设计元素，比如叠加文本的大图片、汉堡式菜单(通常是三行堆积在一起，形状类似于一个汉堡)，点击后会显示出可供选择的页面选项列表等等。

印第安纳大学信息学的博士生Sam Goree发现这一趋势之后，便和其它研究人员一起进行了系列的数据挖掘，仔细研究了 10000 个网站上的近 20 万张图片，探索为什么会出现这样的情况。

网站的相似度分析

全球互联网上网站超过 10 亿个，要对这些网站进行全面研究是不可能的。由于没有全部的列表可供选择，对互联网网站进行随机抽样分析的方法也就不可行了。另外，一个随机样本意义可能不大，因为这可能无法捕捉到大多数人所访问的网站。

鉴于各种因素，Goree最终选择使用了比较有代表性的罗素 1000 指数的网站(也就是采用在罗素 3000 指数中市值最大的1000 家公司网站)作为研究样本，这在一定程度上更能代表主流企业网站设计的趋势。Goree还研究了另外两组网站，一组是Alexa前 500 个访问量最大的网站，另一组是获得威比奖(The Webby Awards，是国际公认的代表数字行业最领先和权威的国际性大奖)提名的网站。

Goree团队对这些网站的视觉元素十分感兴趣，并使用来自互联网档案馆( Internet Archive)的网页图片作为研究数据。由于研究人员想要通过比较数百万对网站进而收集定量数据，于是采用了自动化分析过程。

为了做到这一点，就必须确定一个可以自动测量的“相似性”的标准。Goree团队研究了网站配色和布局等特定属性，以及使用人工智能从数据中自动学习属性。简单的说

在网站配色和布局属性方面，研究人员通过分析网页配色和布局判断网站的相似度。在人工智能生成的属性方面，研究人员训练了一个机器学习模型，可对网页截图进行分类并分析图片的属性。

大量使用相同的库 导致网站风格趋于一致

在颜色、布局和人工智能生成的属性这三个指标上，网站之间的平均差异在 2008 年至 2010 年达到峰值，到了 2010 年至 2016 年开始下降。其中布局差异越来越少，在这期间下降超过30%。

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图片显示了罗素 1000 指数公司的网站相似性。数值越低意味着研究站点相似度越高

这些发现验证了上述网页设计博客们看法，即网站正变得越来越相似。那么是哪些特定的变化导致了这一变化呢?

大多数人可能会认为是因为这些站点简单地复制彼此的代码。事实上，随着时间的推移，代码相似性已经显著降低，而软件库的使用增加了很多。

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左图显示罗素 1000 指数网站的代码相似度下降，而右图则显示了库重叠的增加

库的功能是为常见任务提供通用代码集合，例如为移动设备调整页面大小或制作汉堡式菜单栏的滑入滑出效果。Goree团队研究了那些使用共同库的网站后，发现它们看起来相似度极高。用特定库(bootstrap、FontAwesome和JQuery ui)构建的站点往往风格越是趋于一致。这可能是因为这些库控制页面布局并提供了常用的默认选项。而其他库(如SWFObject和JQuery工具)的站点往往看起来有很大的不同，这可能是因为这些库允许更复杂、定制化的页面。

2005 年到 2016 年的网站变化说明了这一点。 2005 年平均相似度得分的网站比 2016 年低了很多，网站相似度也更低。

例如，在 2005 年，Webshots.com和Yum.com被认为是相对相似的，但有一些不同的配色方案和很不一样的布局。虽然它们都主要使用白色、蓝色和黑色，但是右边的站点有一个蓝色的背景。

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2006 年Webshots.com和Yum.com的截图

再举一个例子， 2016 年的Xfinity.com和Gilt.com两个网站则更加相似：它们都在顶部设有一个菜单栏，主要是黑白相间的图片。这些页面的文本少了很多，并且更充分地利用了现有的高分辨率显示器。

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2016 年Xfinity.com和Gilt.com截图

网站风格越来越趋于一致性是件好事吗?

一方面，在时尚或建筑等其他设计领域，紧跟潮流是很正常的现象。如果设计变得越来越相似，因为它们使用相同的库，这意味着它们可能变得更容易被视觉障碍者访问，因为主流的库通常比单个开发人员更容易符合访问标准。优势是，对用户更加友好，因为新访客不必花那么多时间适应浏览网站页面。

另一方面，互联网是一种共享的文化产物，其分布式、去中心化的特性使其独一无二。随着主页和完全定制的平台(如NeoPets、MySpace等)逐渐淡出人们的记忆，那些急剧个性化和创造性网页设计也跟着大大的减弱了。Mozilla基金会认为，这种整合并不利于互联网的“健康”，而网络美学应该是影响互联网健康的一个因素。

如果网站风格越来越相似，是因为许多人使用相同的库，维护这些库的大型科技公司可能会在互联网的视觉美学上获得过大的权力。虽然发布任何人都可以使用的库对于网络来说比保持代码私密化有更多的好处，但是大型科技公司的设计原则并不一定适合每一个网站。

如果整个互联网美学都被一些科技巨头主导，肯定会引发人们的担忧，毕竟美学的整合也应该在批判中发展，而不是变成“一家之言”。

注：文章内容参考自fastcompany

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