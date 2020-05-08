李彦宏人民日报发文谈新基建：在战疫过程中表现亮眼

站长之家(ChinaZ.com) 5月8日 消息：今日，百度董事长兼首席执行官李彦宏在人民日报上发表题为《“新基建”加速智能经济到来》的署名文章。

李彦宏在文中表示，在危机中捕捉和创造机遇，有力应对新冠肺炎疫情对经济发展的冲击，新型基础设施建设正在加速。在战疫过程中，新型基础设施的代表性技术表现亮眼。比如人工智能领域，智能算法使新冠病毒RNA分析时间从 55 分钟缩短到 27 秒，智能外呼平台用语音机器人代替人工，多人体温快速检测解决方案在人流密集场所落地使用……疫情防控过程中的应用经验与方案将会延续下去。

李彦宏称，目前全球正迎来新一轮的创新红利期，以人工智能为核心驱动的智能经济，将成为经济发展新引擎之一。中国无疑是最有能力抓住这轮机会的国家之一。因为我们对技术有长期而持续的重视和投资， 2019 年，我国研发投入达2. 2 万亿元，超过OECD国家平均水平，位居全球第二;截至去年 10 月，我国人工智能专利申请量累计已达 44 万余件，全球排名第一。我们拥有全球最大规模的制造业和应用市场、最多的研发人员，这些都将为人工智能发展创造更多更好的应用场景。

最后，李彦宏强调，人工智能与人密切相关，应当就基本的伦理形成共识：我们必须时刻坚持人文关怀，将造福于人作为首要原则。作为人工智能基础设施平台的提供者，必须坚持开放共赢，才能扮演好智能经济赋能者角色。