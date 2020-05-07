阿拉丁4月小程序报告：直播能力再升级 小程序引流效果显著

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阿拉丁4月小程序报告：直播能力再升级 小程序引流效果显著

2020-05-07 14:12 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月7日 消息： 近日阿拉丁研究院联合阿拉丁小程序统计平台、阿拉丁指数平台发布《2020年4月小程序互联网发展研究报告》和“4月小程序TOP100榜单”，报告显示，4月医疗类小程序用户增长347%;教育类小程序访问量累计达1.3亿次;餐饮业形成全渠道经营模式，推动企业建立私域流量，从而引发了数字化向更深处推进。

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其中，网络购物类电商接入小程序直播热情最高，占比为58.9%，其中，超四成的垂直电商对小程序直播青睐有加，因此，垂直电商小程序用户访问量平均增长8.3%。同时，小程序直播对于社交分享带动作用显著，平均分享次数增长66.3%，平均分享人数增长5.2%，平均单人分享次数增加3.2次。

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此外，「订阅消息」的调整是微信在唤醒机制上的一次尝试，上线“一次订阅有多次推送机会、实现小程序的精细化运营、开发者可以随时推送服务通知”等功能，一切以用户价值为依归，在切实符合用户的合理需求和利益的前提下，通过微信小程序提供功能和服务。而对于开发者来说，其背后也蕴藏着多种机会。

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本月，视频号表现亮眼不仅弥补了公域引流短板，完善微信流量布局，而且占据用户时长，强势引导了用户的购买习惯，成为夯实微信基础的重要一环。从微信生态中的不同入口均可到达小程序完成购买，形成交易闭环，小程序将成为视频号商业生态内变现的主要方式，同时也奠定了未来商业转化的清晰路径。

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截至2020年4月，从小程序行业分布来看，游戏、政务公益、生活服务三个行业上榜数量波动最大，行业快速切换。头部生活服务企业因疫情受到较大冲击，但随着疫情有效控制和社会生产生活的恢复，生活服务行业已经看到回暖。小游戏在春节假期表现出惊人爆发力，目前又迎来新一波的上升。政府公益类小程序迅速火爆，特别是3月份开始全国普及健康码小程序，短时间内上榜多款健康码小程序。

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