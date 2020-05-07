知乎推视频创作者招募计划 入选者将获亿级曝光流量资源

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知乎推视频创作者招募计划 入选者将获亿级曝光流量资源

2020-05-07 13:54 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月7日 消息：近日，知乎正式发布视频创作者招募计划，面向全网招募科普人文、电竞游戏、科技数码、生活娱乐等领域的视频创作者。

对此，知乎推出了一系列视频创作者扶持政策，知乎将为入选超募计划的创作者提供亿级曝光流量资源，凡报名审核通过的创作者可获得两个月的新人扶持资源包，以及每周额外的推荐机会。此外，知乎将构建视频内容评估体系，通过视频新人月榜、视频创作现金与津贴激励等运营手段扶持创作者成长。

知乎副总裁李大任表示，此次招募计划，将为知乎内容生态的升级拓展新的创作源头。知乎已经拥有每日亿级的视频播放，几乎一半用户在知乎浏览视频内容，视频创作者在知乎内容创作群体中的比重也在不断加大。

知乎(1)

去年8月，知乎宣布正式启动MCN机构招募，成为知乎认证的MCN合作机构可以获得优质创作者孵化扶持、商业机会优先合作、运营绿色通道等多项奖励权益。

去年 10 月，知乎直播正式上线，在“知乎直播”用户可围绕特定主题进行分享，通过[ 直播」的方式与知友们实时互动，收获知友鼎力支持。在直播场景中，用户可以更加轻松、直接地分享知识、经验和见解，展开实时的讨论交流，获得来自主播的专业解答。用户可以通过“评论弹幕”“提问”“对谈”等多种功能与主播进行互动。主播可以通过输出内容，收获来自用户的支持与认同，并获得相应收益。

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  • 发布视频创作者招募计划 亿级流量扶持视频IP

    5 月初，知乎正式发布视频创作者招募计划，面向全网招募科普人文、电竞游戏、科技数码、生活娱乐等领域的视频创作者，入选者可享受流量曝光、现金激励、创作权益与津贴等各项扶持政策。知乎表示， 2020 年将重点扶持优质或潜力视频创作者，打造业内有影响力的视频IP。

    知乎 视频 IP

  • 发布视频创作者招募计划，亿级流量扶持视频IP

    知乎正式发布视频创作者招募计划，面向全网招募科普人文、电竞游戏、科技数码、生活娱乐等领域的视频创作者，入选者可享受流量曝光、现金激励、创作权益与津贴等各项扶持政策。知乎表示， 2020 年将重点扶持优质或潜力视频创作者，打造业内有影响力的视频IP。此次招募计划面向全网，来自知乎及各大视频平台符合条件的创作者均可报名参与。

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