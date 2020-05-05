阅文回应知名作家断更、收走著作权等六项传言：都是假的

站长之家(ChinaZ.com) 5月5日 消息：今日晚间，针对网络上、关于阅文集团新合同的传言，官方正式作出回应，辟谣“收走著作权”、“知名作家断更”、“5. 5 日后台操纵作者更新时间、威胁断更”等传言。

针对“全盘免费，创作已死”，阅文方面回应称巩固深化付费阅读是我们发展进化的根基，“全面免费”不可能，不显示，官方声明已辟谣。

关于“新合同推出，知名作家们纷纷断更、烂尾”，阅文表示，合同于 2019 年 9 月推出，个别网络文学作者因个人事务、写作状态的调整等请假、偶尔断更是常态，经有心人搜集、总结后，得出“知名作者因故纷纷断更”的不实结论。部分自媒体文章以移花接木的形式，把作家完本和另一本书的单章谣言结合在一起发布，引发谣言。多数知名作家，例如“爱潜水的乌贼”等，已经明确在微博和起点站内辟谣。

关于“侵吞去世作家收益”，阅文表示，三痴最后的作品是创世中文网签约，由QQ阅读首发，该作品QQ阅读平台一直在架。起点是这部作品的分发平台之一，此前因为内容审核的原因，包括这部作品在内的多部作品没有继续同步，目前已经通过内容审核，恢复同步。

微信读书亦是这部作品的分发渠道之一，在微信读书上付费阅读。大家所看到的是此前微信读书曾针对新用户上线的免费福利，目前这个福利也已下线。此外，三痴的作品虽然是买断书，但稿费阅文始终在发放，由家人继承。三痴是阅文平台的优秀作家也是我们永远的朋友，请大家尊重逝者，理性发表意见。

关于“作者没有著作权”，阅文表示，著作权分为著作权人身权和著作权财产权。著作权人身权是不可分割的人身权利，著作权财产权在经双方协商后，在自愿的情况下授予。

关于“作者的所有社交帐号阅文都有权运营，且作者不得发布损害阅文形象和利益的内容”，阅文表示，只有在作家授权阅文运营，且有运营需要的情况下，阅文才会进行社交账号的协助运营。一切基础是建立在作家授权及维护作家利益的基础上的。

关于“5. 5 日后台操纵作者更新时间、威胁断更”，阅文表示，今日作品更新数据并未有异常波动。阅文没有采取任何包括修改时间、威胁断更后不推荐等外界谣传的运营措施。