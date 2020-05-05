董明珠：格力手机虽没销量，但不放弃不裁员

站长之家(ChinaZ.com) 5月5日 消息：近日，董明珠在接受采访时透露了格力手机近况。她称，别人认为格力做手机失败了，因为没有销量，但他们不会放弃制造手机，做手机能带来很多技术延伸。
她称格力手机并不追求销量，而是追求对智能家居的掌控。她希望格力手机能和格力的全屋智能产品高度契合，要做智能家居的“控制器”。
此前，董明珠还曾在“ 2019 年让世界爱上中国造”高峰论坛上向嘉宾安利格力手机，并现场免费送出 3 万部格力手机，希望用户能够支持格力产品。
站长之家(ChinaZ.com) 5月5日 消息：近日，董明珠在接受采访时透露了格力手机近况。她称，别人认为格力做手机失败了，因为没有销量，但他们不会放弃制造手机，做手机能带来很多技术延伸。
她称格力手机并不追求销量，而是追求对智能家居的掌控。她希望格力手机能和格力的全屋智能产品高度契合，要做智能家居的“控制器”。
此前，董明珠还曾在“ 2019 年让世界爱上中国造”高峰论坛上向嘉宾安利格力手机，并现场免费送出 3 万部格力手机，希望用户能够支持格力产品。
4 月 27 日晚，格力电器董事长兼总裁董明珠接受央视《新闻1+1》采访时表示，虽然一季度格力收入少了 300 个亿，但格力依然不会裁员。并且，董明珠还表示格力今年至少还要招聘 5000 名以上的优秀毕业生。她称企业的技术研发不能断层，技术研发绝不能止步不前。
直播带货凶猛来袭，此前一直坚持只做线下的董明珠， 4 月 24 日晚也迎来了自己的首秀。不过董大姐的这次直播首秀，有点翻车了。整个直播一直处于卡顿状态，“人要变成复读机了”“全网第一卡”“格力没有掌握核心科技”“格力没钱交网费”等网友们发出的抱怨占领了评论区。
4 月 29 日晚，董明珠在接受国内媒体采访时表示赞同取消公积金。董明珠说：“我觉得这个公积金是完全没有必要，像我们公司根本不需要，每个员工都发一套房，哪里还要公积金。”
昨日，在接受新京报采访时，董明珠表示：“我赞同黄奇帆的观点，取消公积金。我认为可以把公积金拿掉，把它解放。我觉得这个公积金是完全没有必要，像我们公司根本不需要，每个员工都发一套房，哪里还要公积金。”
随着小米与格力先后公布了 2019 年财报，雷军和董明珠的新 5 年赌约也有了新进展。 4 月 14 日晚间，格力电器发布了 2019 年度及 2020 年第一季度业绩预告。财报数据显示， 2019 年，格力电器营收为2005. 08 亿元同比增长0.24%，归属于上市公司股东的净利润246. 72 亿元，同比下降5.84%。
前两个月的时候，国内口罩紧缺，不少非口罩行业的公司也转产口罩了，比亚迪1个多月时间就变成了全球最大口罩厂，产能达到了1500万/日。
据天眼查数据显示，4月8日，格力成立成都格力新晖医疗装备有限公司，注册资本 1 亿元人民币，法定代表人为董明珠，公司经营范围包括医疗器械等，该公司大股东为珠海格力电器股份有限公司，持股比例75%。此前，格力还成立了成都格力新鹭医疗装备有限公司，注册资本同为 1 亿人民币。
格力电器董事长兼总裁董明珠4月14日在央视财经节目中谈到最近越来越火的直播带货，她表示直播带货这是一种新模式，大家都往这个方向走的时候，我依然还是坚持我的线下销售，随着疫情转好，线下还是要把它做起来。
4月27日上午，对于网络流传的“一季度亏 300 亿”报道，格力电器对此进行澄清“相关报道与事实不符，易对投资者造成误导”，其实是“销售额有所减少”。
昨日，针对《董明珠：一季度亏 300 亿，但格力不裁员》的报道，格力电器发布公告称，相关报道与事实不符，易对投资者造成误导。
格力电器官方宣布，格力电器董事长兼总裁董明珠将在4月24日晚上8点在抖音平台上开启直播带货，董明珠的抖音直播间号是多少呢，这里我们来看下董明珠直播的时间以及直播间地址介绍。
在今日的全球木兰论坛上，针对昨晚直播带货的表现，董明珠回应称，首秀很失败，设备老卡，可见科技多么重要。线上销售在未来是趋势，但线上线下更多是融合，线下几万家店依然会开。
以明星和CEO为主的名人直播带货俨然成为一股潮流，似乎正在抢走李佳琦和薇娅等专业主播的风头。但细究之下网红直播带货、总裁直播带货与明星直播带货背后有截然不同的逻辑。
4月29日晚上，格力电器董事长董明珠做客新京报Hi财经直播间，在谈到奥克斯空调产品问题时，董明珠表示并不是针对奥克斯，是为了推动社会进步。并且将会继续举报同行，已买了同行的产品：“都不发声，我们怎么进步!”
昨日，在接受新京报采访时，针对“举报奥克斯”一事，董明珠回应称：“大家都以为我和奥克斯过不去，其实真的不是这样，我又没有说想把它整死。一定要共赢，任何一个行业不可能独家经营。无论大小企业一定要遵守底线。”
去年 6 月 10 日，格力电器发布《关于奥克斯空调股份有限公司生产销售不合格空调产品的举报信》，现在处理结果出来了。4 月 10 日，浙江政务服务网公布了宁波市市场监督管理局对奥克斯空调股份有限公司利用能源效率标识进行虚假宣传案的处罚结果：1、责令改正;2、处罚款十万元。
近日格力举报奥克斯空调产品不合格的结果已经出来，董明珠在4月29日表示，“对奥克斯的处理是必需的，这是给社会一个交代。我不仅是买了奥克斯的，我准备买各种企业的产品，拿回来进行检测，如果发现不合格，我们依然举报。我们也叫别人买我们的产品，进行检测、监督，我们要愿意去接受别人监督。这是推动社会进步，每一个人应该去做的，互相地推动行业进步。”
近日当当网创始人李国庆争夺当当网的公章一事成为了互联网热议话题，对于这件事情，格力电器董事长董明珠也谈了自己对此事的看法，她表示双方要用法律解决问题。
与之前的罗永浩相比，董明珠的直播带货效果是不可同日而语的。据抖音方面公布的数据，罗永浩 4 月 1 日 3 小时直播收获的支付交易总额超1. 1 亿元，累计观看人数超 4800 万人，创下了抖音平台目前已知的最高带货纪录。
昨日，《新闻1+1》主持人白岩松在节目中与董明珠、雷军进行了视频对话。针对“如何应对疫情”的问题，雷军表示，疫情期间，小米遇到了产能下降、用户需求下降、国际形势压力等问题，因为手机产品是刚需，现在供应链生产已经恢复。