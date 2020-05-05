董明珠：格力手机虽没销量，但不放弃不裁员

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董明珠：格力手机虽没销量，但不放弃不裁员

2020-05-05 16:43 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月5日 消息：近日，董明珠在接受采访时透露了格力手机近况。她称，别人认为格力做手机失败了，因为没有销量，但他们不会放弃制造手机，做手机能带来很多技术延伸。

她称格力手机并不追求销量，而是追求对智能家居的掌控。她希望格力手机能和格力的全屋智能产品高度契合，要做智能家居的“控制器”。

董明珠

此前，董明珠还曾在“ 2019 年让世界爱上中国造”高峰论坛上向嘉宾安利格力手机，并现场免费送出 3 万部格力手机，希望用户能够支持格力产品。

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