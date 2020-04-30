微信读书崩了？部分网友反映网页无法加载

今天晚上，部分网友反映微信读书APP网页无法加载，刷新提示无法下载，每本书打开都是重新加载的状态等。不过多数网友表示打开正常，并无异常。目前，官方并未对此作出回应。
今天晚上，部分网友反映微信读书APP网页无法加载，刷新提示无法下载，每本书打开都是重新加载的状态等。不过多数网友表示打开正常，并无异常。目前，官方并未对此作出回应。
4月30日晚上，部分网友表示微信读书App无法正常打开，似乎是出现了故障，于是“微信读书崩了”很快登上微博热搜，但也有部分网友表示可以正常使用。看来有可能出问题只发生在少部分用户身上。微信读书是基于微信关系链的官方阅读应用。
或许你曾在内心深处自问过，人为什么要读书?读书的意义是什么?每个人都有自己不同的答案，中国台湾作家唐诺曾说过:“读书是全世界最划得来的东西。”他认为一个了不起的书写者一生的时光可能只能留下八本到十本书，一般情况下我们只许花个几百元人民币就能买到，几百元人民币就把一个人一生最精华的东西就得到了，没有什么比这更便宜。文化学者马未都则问过这样一个问题:“如果我告诉你读书80%是没有用的，只有最多20%有用，你还读
4月15日消息，近日微信新增了一个专辑功能，这个功能具体有哪些作用，开通专辑功能需要符合哪些条件和要求呢，这里我们来详细了解微信专辑功能。
关于谁能打败微信，这不是最新热点，但是个老问题的。无论是创业小企还是互联网巨头，都幻想着撼动微信在社交领域的地位。
背景出现以下几点，就说明你的域名已经被微信拦截了：1、链接报红：提示已停止访问该网页2、安全提示：提示非官方网页3、安全提示：提示网址包含过多重定向4、拦截提示：请长按复制链接使用浏览器访问微信域名拦截检测技术主要源于域名经常被微信拦截，哪里需要实时检测出来微信域名被封的情况呢？例如，各种版本的微信客户端、微信公众号后台绑定域名、小程序后台绑定域名等等。所以，哪里能有结果，哪里就是利用目标，说到这里应
微信删除好友怎么找回？专业攻略恢复误删微信数据！导大家的微信好友应该都被自己删过，大家有没有想过如果想要恢复被误删的微信好友该怎么操作呢？其实早知道这种方法不难，很多时候还可以应对不时之需，所以下面就来带怎样恢复误删微信好友的相关技巧，一起来看看吧！卓师兄带你了解数据恢复原理其实数据在删除后首先进入的是我们Data区，并没真正删除，我们只要没有二次覆盖Data区数据，还是有机会把误删的数据找回来的！但是，
近日，微信公众号后台新增“专辑”功能。据介绍，“专辑”功能需开通原创声明才可使用。据功能介绍显示，开通“专辑”功能后，公众号可以创建专辑，并添加原创内容作为专辑内容。
我们在日常使用手机的时候，微信是我们最常使用的软件，也是大家觉得手机内存消耗最多的软件之一，因此，我们在清理手机内存的时候，就不小心会把一些微信聊天记录给不小心删除掉了。
我们在日常使用手机的时候,微信是我们最常使用的软件,也是大家觉得手机内存消耗最多的软件之一,因此,我们在清理手机内存的时候,就不小心会把一些微信聊天记录给不小心删除掉了。
微信转账到QQ在哪里可以转账，具体的操作步骤和流程是什么样的呢，这里我们来详细了解下微信转账QQ的具体操作以及规定要求，大家基本看下就可以了解这一过程。
4 月 23 日，全世界的读书人共赴阅读盛宴，行业大佬们更以精彩的活动致敬第 25 个世界读书日。 24 日，当当云阅读 423 书香节阅读战报出炉，总阅读人数突超 50 万， 4 月 23 日 22 点最高同时在线人数突破 10 万人，再度打破当当网曾创下的阅读记录，在行业中这份成绩依旧令人瞩目。当当云阅读大数据显示：广州、佛山、上海、大连、东莞跻身人均阅读时长TOP5 的城市，为首的广州超一个半小时！男女用户阅读占比46：54，女性更爱读?
如何彻底的删除微信聊天记录?当今社会已经变成了信息化的时代，我们每个人的信息安全性成了一个非常重要的问题，尤其是我们每天都在使用的微信，上面产生的各种信息非常之多，会有很多重要的数据需要不能外泄出去，那怎么也才能做到微信的数据安全呢，今天我就给大家教几种彻底删除微信聊天记录的方法。第一种:打开微信联系人对话框，点击右上角之后，选择清空聊天记录。这种方法要比你直接我们通常手机上左滑删除聊天记录相对来说
今日，QQ钱包公众号宣布，微信转账QQ小程序正式上线，用户无需关注公众号即可体验。通过该小程序，用户可将微信的余额转账至QQ钱包。
微信视频号，即是一个新生事物，是一个新产品。它如一枝幼苗，虽在成长中，却有无限的活力。我们要抱着乐观的心态，给予它充足的成长时间，要在 0 到100%不确定量的过程中，去找寻努力的可能性，去找寻成功的机会。
花式讲刑法的罗翔最近成为一个商业现象。从 3 月 9 日入驻B站发出第一条视频，至今“罗翔说刑法”B站账号的粉丝数已超 340 万。在罗翔之前，近期在B站获得粉丝数光速成长的知识类UP主还包括巫师财经和半佛仙人，前者 3 个月涨粉 100 万，后者 2 个月涨粉 150 万。
又是一年愚人节，微信官方今天中午放出提醒：请不要相信今天的“万元”红包、“随机金额”红包，因为你最终可能会发现都是表情包的功劳。官方晒图显示，华哥发放了一个“ 10000 元”红包，打开后却发现只有 1 毛钱。
做微信QQ网络推广，听到最多的技术名称就是域名防封了，没被封过域名的推广肯定不是一个足够经验的推广，因为只要流量一大，域名被封是迟早的事，我们的所说的防封就是用技术让域名生存的更长久，让公司采购域名的成本更低，减少工作量，提高推广效率。不然你推广出去的都是些被封的链接，别人看到你的链接显示是违规，显示违法网站，显然会让人有个坏印象，内心排斥和不信任，做文案或什么项目引流从而不顺利。这就强调检测的稳定
4 月 22 日，京东小程序开放平台正式发布，打通京东APP、京东金融APP、京麦APP等多个APP平台，覆盖家电、数码、母婴、汽车、体育、教育、智能家居、酒店等众多场景，正在成为服务京东数亿用户的“百宝箱”。
阿里巴巴旗下在线办公平台钉钉 2 月 25 日发布了新功能“圈子”。在钉钉首页的发现功能中，“圈子”位列最顶端。“圈子”里可以发布话题，进行社群讨论。主题涉及工作商务圈、生活娱乐圈、单身圈、红娘圈、租房圈、街舞圈等等。
日前，微信宣布最新版本(7.0.13)的微信 SDK已经适配使用FileProvider的方式来进行消息分享。如果分享的消息中涉及文件路径(如图片类型消息)，建议开发者针对Android 7. 0 版本及以上设备，判断微信版本支持的情况下，更新为FileProvider的方式进行分享。