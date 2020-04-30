微信读书崩了？部分网友反映网页无法加载

或许你曾在内心深处自问过，人为什么要读书?读书的意义是什么?每个人都有自己不同的答案，中国台湾作家唐诺曾说过:“读书是全世界最划得来的东西。”他认为一个了不起的书写者一生的时光可能只能留下八本到十本书，一般情况下我们只许花个几百元人民币就能买到，几百元人民币就把一个人一生最精华的东西就得到了，没有什么比这更便宜。文化学者马未都则问过这样一个问题:“如果我告诉你读书80%是没有用的，只有最多20%有用，你还读