俞渝发全员信：李国庆会持续演出闹剧 大家不必理会

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俞渝发全员信：李国庆会持续演出闹剧 大家不必理会

2020-04-30 18:41 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月30日 消息:今日，针对“李国庆抢走当当公章”一事，俞渝发布全员信回应称，李国庆去年起诉离婚，更多的是想得到当当股权，法院的审理还在进行当中。而他为了私利，无视法律进程，肆意扰乱当当。

俞渝在信中称，从摔杯到抢章，李国庆会持续演出闹剧，除了吃瓜，大家不必理会。当当网没有召开过股东会，没有修改过章程，李国庆不是当当的管理层，公司早已经跟他结束劳动关系，他用股东身份滋事，我们已经报案。

当当 (2)

以下为俞渝邮件全文：

主题：五一节日快乐

各位当当童鞋，

今年的春节、清明两个很期，大家因为担心疫情，都过得不舒坦。终于艳阳高照、春去夏来，我们迎来了五一小长假。

仓店和客服的同事，需要坚守岗位，继续服务当当顾客。我们全体当当人，谢谢你们：劳动者光荣，向劳动者致敬!

武汉的当当同事，你们憋得最久，等着去跟你们相聚!鸭脖啃起，热干面休息，本人强推武汉的腰肝面。

刚刚过去的书香节，对当当人是个特殊的时点，我们很多部门备战几十天，全公司奋力拼搏，克服了疫情带来的零售萧条，创造和见证了历史新高!我们还沉浸在喜悦当中时，李国庆带人突然闯入抢公章，并且在网上接连自导自演闹剧，引发舆情关注。

李国庆去年起诉离婚，更多的是想得到当当股权，法院的审理还在进行当中。而他为了私利，无视法律进程，肆意扰乱当当。从摔杯到抢章，他会持续演出闹剧，除了吃瓜，大家不必理会。当当网没有召开过股东会，没有修改过章程，李国庆不是当当的管理层，公司早已经跟他结束劳动关系，他用股东身份滋事，我们已经报案。

我们宅家数月，这次五一假期，请大家轻松过节：错开高峰，聚餐使用公筷，出行避开拥堵，享受一个安全、安宁的假期!

Peggy

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