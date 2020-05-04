我们是如何在产品发布77天内实现月收入6250美元的？

站长之家注：Helpwise是gaufire开发的一款共享收件箱，便于团队轻松管理客户服务。这款SaaS产品和其他电子邮件客户端不同的地方在于，每个团队成员都可以获得单独登录名以访问相同的电子邮件地址，与团队成员聊天或分配工作。

此外，Helpwise还在其他业务工具中实现流程自动化和共享信息。例如，在电子邮件线程中记录与客户的所有电话和文本。或者，在收件箱中获取订单详细信息。

接下来，gaufire将向我们分享Helpwise是如何帮助企业管理团队邮件，并在产品发布 77 天内实现月收入 6250 美元的：

开发这款产品的原因之一，是我发现目前市场上的同类产品价格都十分昂贵，且设计太过复杂。于是，我在 2019 年 12 月 2 日在Product Hunt上正式启动了Helpwise项目。

如何推广产品?

产品发布当天，Helpwise在Product Hunt排名第四，这为产品带来了很多早期的公关机会，这使我们得到了许多小众博客的宣传。

SEO在我们的产品有机增长中发挥了巨大的作用，这是一项长期投资，越早开始越好。在产品发布前 2 个月，我们就开始为SEO付费了。

我们在SEO上花费了 1000 美元，通过Hoth代理购买了一些现成的SEO包，选择几个关键字，然后使用SEO神器Ahrefs来优化关键词排名，为了让效果更好，还需要5- 10 个良好的反向链接。

因此，我订购了一些博客文章来为我们的博客引流。然后我买了一些关于这些关键字和小部分构建软件包的访客帖子。他们在做感恩节活动，所以我用 1000 美元得到了价值1300- 1400 美元的服务。

现在，我们已经在搜索方面取得不错的成绩并开始获得自然流量。

此外，我们还在facebook上投放了 200 美元的广告，用于招聘客户服务经理、人力资源经理等。为了把一些用户从现有的玩家中分离出来，我们第一天就为Front和Help Scout(和Helpwise是同类型的产品)创建了1-click帐号迁移。此外，我们还建立了一些其他集成，以便尽快为我们提供一些分发服务。

产品发布第一周内，Helpwise就已吸引了 500 多名注册用户。其中，有 400 多个注册用户来自Product Hunt、Hackernews，还有少数用户来自于博客。(站长之家注：Product Hunt是一个发现新产品、新服务的网站;Hackernews是一个信息聚合网站，主要关注科技、创投等领域)

在产品定价上，我们有两种方案：

1、免费用户，最多可允许 5 位成员访问。

2、付费用户，不限成员人数，每月需付 99 美元。

很明显，多数企业都选择了付费。在 77 天内，已经有 52 个账户付费，平均每个账户每月付费 120 美元。(为什么是 120 美元?因为我们为付费用户定制了一些附加组件，客户可加钱购买更多服务)

如何实现用户转化?

是什么让用户愿意为我们的产品付费 99 美元?相较于免费用户，付费用户有一些附加组件，如额外的邮箱( 49 元每月)、服务中心等。我们还和一些大公司和服务机构达成了合作，为它们提供客户支持。

产品的转化率比我们预期中的要低些，但是，我们很快就为付费用户加入了新的功能和产品，让客户觉得物有所值。例如，我们最近为SMS和WhatsApp添加了共享收件箱、服务中心和新的集成。同时，我们也意识到 99 美元可能有点贵，目前正在考虑重新定价。

如何搞定UI/UX和设计?

为了节省时间，我们直接购买主题然后根据需求定制。我们正在使用一个非常基本的LAMP(Web应用软件组合)堆栈，它的修复速度很快，一旦产品与市场匹配，我们就可以一直进行优化。

注：原文编译自indiehackers，原文标题《How we reached $6250 monthly recurring revenue in 77 days from launch》