还是学生的我如何将亚马逊定价工具运营到月入1.4万美元

站长之家注：本文为亚马逊定价工具Aura创始人Dillon的采访实录，Aura可以通过人工智能帮助亚马逊卖家重新调整货物价格，从而增加销量。据Aura官网介绍，Aura可以帮助卖家提高30%的销售额。

目前Aura每月可以收入 14000 美元。

你的背景是什么?你目前在做什么?

目前我是一位金融专业的大学生，我在佛罗里达州长大，我的继父拥有一家婚礼公司，我看到了其中的价值，所以我开始阅读商业书籍。

目前，我是一位亚马逊卖家，我直接从批发商那里进货在亚马逊上销售。同时，我还在运营一个SaaS产品，可以利用人工智能帮助亚马逊卖家重新定价他们的货物，提高销售额。

设计这个产品的初衷本来只是为了服务我们自己。

你是怎么想到这个主意的?

我在Instagram上遇到了我的联合创始人，我们都是亚马逊的卖家，我们每周会见一次面。

当时，我们已经开发了亚马逊批发CRM工具Vendrive CRM。(Vendrive CRM可简化用户的批发业务，增加与供应商的沟通，并提供产品的历史价格和排名、计算利润、查看采购进度等功能)

就在那时，我们有了一个建立智能定价工具的想法，Vendrive为我们提供了足够的资金，我们将该资金用来开发Aura，所以我们不需要投入太多资金。

你是如何建立Aura的?

我和我的联合创始人只有一个是技术人员，他专注于建立平台，而我专注于分析数据及用户反馈。

开发Aura的过程用了一年多，最终Aura的最小可行产品上线，我们开始向用户询问是否需要其他功能及特性。

为了发布Aura，我们建立了一个超 5000 人的Facebook群。我们提前大约一周的时间来预告这个产品，然后举办了一个Facebook Live活动，为前 100 名用户提供独家服务。

你的营销策略是什么?

在开始运营Aura之前，我们建立了一个超 7000 人的Facebook群组。我向群组分享了自己对亚马逊销售的心得，最终，用户开始转发分享这些内容。

从那时起，我们看到了一个机会，可以推出亚马逊批发销售的每周播客，优秀的内容与我们的产品相结合，可以让我们轻松推广Aura。

现在，我们用户增长很大的一部分原因，是来自于我们的用户在社交媒体上分享他们成功的案例，以及一些大佬在Youtube发布评测我们产品的视频。

你未来的目标是什么?

我们的目标是继续深耕这个行业。

这是一个充斥着自称“大师”的工具行业，这些工具提供简单的技术却收取着昂贵的价格，它们只是遵循营销的原则，在大量发布宣传广告，而给用户带来的收入甚微，与他们不同的是我们只看结果。

我们将更多的资源投入到研发上，而不是销售。如果不能为用户带来一个好结果那我们已经不复存在了。

对于那些刚刚起步的创业者，你有什么建议?

初创者要多学习。我沉迷于知识，每天至少阅读 30 分钟，大部分时间都花在了发展和经营企业之类的书籍上。

此外，初创者还要敢于尝试，有些事情你需要自己去理解，你从自己失败中学到的要比从别人那里学到的多得多。

注：原文编译自 failory 原文标题 Aura： Bootstrapping a SaaS Tool to $14，160/Month while Studying