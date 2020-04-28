微信：将严打利诱用户参与虚假辅助注册行为

站长之家(ChinaZ.com) 4月28日 消息：昨日，微信安全中心发文称，近期发现不少“地推扫码团队”，在路边摆摊宣传，声称自己是“微信团队”在举办安全辅助功能的推广活动，以免费送口罩、咖啡、气球、水杯等小礼品的方式利诱普通用户参与扫码，辅助他们进行微信注册或解封。还有一些“线上网赚平台”，将辅助注册、解封包装为兼职、任务分派等多种有偿形式，蒙骗普通用户参与其中。

对此，微信郑重声明，从未举办过此类活动。这是不法分子为了躲避微信安全打击衍生出的虚假诱导行为。这些新注册、解封的帐号衍生出欺诈、垃圾营销、虚假广告等多种恶意行为，严重破坏了平台绿色健康的生态环境，影响了正常微信用户的合法权益。对于此类行为，我们将予以严厉打击。

微信方面表示，微信在《微信个人帐号使用规范》中明确规定，不仅“诱导或欺骗他人为自己注册、解封微信号进行辅助验证”属于违规行为，“恶意为他人注册、解封微信帐号进行辅助验证”也属于违规行为。

微信强调，为了防止坏人大批量注册微信帐号用来作恶，我们在帐号注册等环节上线安全辅助功能，加强行为审计。上线安全辅助功能是为了遏制平台上的违法违规行为，保护广大用户的合法权益，维护平台绿色健康的生态环境。正常朋友之间进行安全辅助验证，属于正常合规行为。帮助他人进行安全辅助验证时，请仔细核实对方身份。