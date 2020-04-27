李国庆再次回应抢公章：依法接管 没有撕扯，何来抢？

站长之家(ChinaZ.com) 4月27日 消息：今日午间，针对“抢公章”一事，李国庆回应称，我持股东会决议和董事会决议，接管公章，财务章，并给原保管者写了收条。前后15分钟，没有任何撕扯，何来抢?!

李国庆解释称，至于带四个大汉，其实是新董事，董秘和我早晚读书公司摄像，助理，行政，司机等。当当股东，董事及阚敏监事和当当全体员工尽管放心，在新的章印管理办法出台前，我独自保管这些章，白天绑在裤腰带，晚上放被窝里，期间我承担掌印责任。当当工作需要使用印章，尽管和我联系。

昨日，李国庆以股东的名义带领四个大汉去当当夺回公章，李国庆还在当当张贴了一张“告当当网全体员工书”称，已经于 4 月 24 日依法召开临时股东会，作出决议，由李国庆、俞渝、陈立等担任董事，选举李国庆为董事长与总经理。并自 4 月 24 日俞渝不再担任当当执行董事、法人、总经理，选举其为董事。

随后当当网回应称，公司已经报警，李国庆抢走的公章、财务章、财务部门章即日作废。李国庆在当当网没有任何职务。李国庆发布违法、无效的股东会决议，抢夺公章，侵害其他股东利益、严重影响当当人的心情。当当网业务照常进行，员工及管理团队一如既往、努力为读者提供优质服务。