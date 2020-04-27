当当网调整公关总监招聘要求：月薪30K-40k 删除处理危机公关

站长之家(ChinaZ.com) 4月27日 消息：昨日晚间，当当调整了公关总监招聘要求，其中，将月薪由原先的30k-50k调整至30-40k，同时在岗位职责中删除了“处理企业危机公关”这一要求，改为“组织并搜集舆情、分析、偶尔进行的危机处理”。

而此前，当当发布的公关总监招聘要求为：有8年以上公关经验，资深PR人优先。职责包括处理企业危机公关，将企业的形象及声誉损失降至最低。

此前，李国庆以股东的名义带领四个大汉去当当夺回公章，没人敢拦，而俞渝正好还未到公司上班。李国庆还在当当张贴了一张“告当当网全体员工书”。李国庆在告员工书中称，已经于 4 月 24 日依法召开临时股东会，作出决议，由李国庆、俞渝、陈立等担任董事，选举李国庆为董事长与总经理。并自 4 月 24 日俞渝不再担任当当执行董事、法人、总经理，选举其为董事。李国庆作为当当董事长、法人、总经理，有权依法全面接管公司，负责公司经营管理。

随后当当网回应称，公司已经报警，李国庆抢走的公章、财务章、财务部门章即日作废。李国庆在当当网没有任何职务。李国庆发布违法、无效的股东会决议，抢夺公章，侵害其他股东利益、严重影响当当人的心情。当当网业务照常进行，员工及管理团队一如既往、努力为读者提供优质服务。

面对即将开始的大战，当当急聘公关总监，欲尽快化解这场危机。