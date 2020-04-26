马云：阿里最大的价值不是利润而是责任和担当

站长之家(ChinaZ.com) 4月26日 消息:4 月 26 日阿里内部活动上，马云表示：“阿里最大价值不是利润和规模，而是责任和担当;阿里人最大的回报不是金钱和股票，而是公益带来的提升和成长;大家进阿里最大变化，不是钱多了车好了，而是诞生了爱商，有了爱心。有了爱商，我们的商业，我们的产品，我们的技术，我们的服务自然就有了温度。”

一直以来，阿里都在坚持做公益。疫情爆发以来，马云公益基金会不断向全球多个国家捐赠近 2000 万只口罩，大约 250 万份试剂盒，以及包括防护服、防护面罩和呼吸机等医疗物资。

2020 年 2 月 7 日，马云公益基金会与中国工程院签署捐赠协议，捐赠 2000 万元人民币用于资助新型冠状病毒肺炎预防及治疗药物研发。

2020 年 3 月 2 日，马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会共同捐赠 100 万只口罩支援日本抗击疫情。

3 月 13 日，马云宣布向美国捐赠 50 万份检测试剂盒和 100 万只口罩。此前马云已向伊朗和日本各捐赠了100 万只口罩，并将 180 万只口罩和 10 万个病毒检测试剂盒分别捐赠给意大利、西班牙等国家。

3 月 30 日，马云公益基金会和里巴巴公益基金会再向欧洲捐赠 800 台呼吸机，连同 30 万防护服和 30 万防护面罩一起，用最快的速度送到医疗资源紧缺的欧洲国家的一线医院。

4 月 20 日，马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会启动第三批非洲应急物资捐赠，包括 460 万个医用和民用口罩， 50 万份病毒采样管、核酸提取剂和核酸检测试剂， 300 台呼吸机、 100 台红外线测温仪、 2000 个额温枪、 20 万件防护服和 20 万个防护面罩、 50 万双医用手套。