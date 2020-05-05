这家公司用植物纸浆代替塑料开发可持续包装，甚至吸引了李嘉诚的风投

在墨尔本的一个郊区，两位企业家正在开发一项新技术，这可能会影响着包装行业巨大的变革。斯图尔特·戈登(Stuart Gordon)和马克·阿普尔福德(Mark Appleford)是瓦尔登公司(Varden)的共同创始人，这家公司开发出一种工艺，可以从甘蔗中提取废料，并将其转化为具有塑料特性的纸质风格包装产品。

他们的技术成功吸引了风险投资公司维港投资的注意力，并获得了220万美元的投资。维港投资是李嘉诚旗下的风险投资公司，其投资规模已达千亿级别。

现在推出新的包装技术正是时候，因为欧盟已经制定了对一次性塑料制品的禁令，该禁令将于2021年开始生效。雀巢和沃尔玛等公司已经率先承诺从2025年开始将仅使用可持续发展的塑料制品。

塑料包装制品对地球环境造成的破坏已经成为许多人关注的问题，而寻求解决方案的的紧迫性越来越强。维港投资在澳大利亚的代表Chris Liu表示“我喜欢专注于减少碳排放的技术”。

2019年澳大利亚的大火也引起了很多人的关注，瓦尔登公司的阿普尔福德就说，与其说是大火，不如说是垃圾在他心爱的海滩上不断冲刷上来。

谈到创建瓦尔登公司的原因，阿普尔福德就谈到在一次烧烤聚会上，他遇到了创业合作伙伴戈登，当他们谈到如何去改变环境问题时，最终得到了一个统一的目标：从塑料问题入手。

于是在2015年，他们在一个小洗衣房内开始了这一包装技术的研究。幸运的是，2015年他们就获得了一轮小型种子轮融资，这让他们公司的起步获得了很大的帮助。紧接着两位创始人与新西兰制造商Fisher和Paykel合作了一段时间，研究出了用甘蔗渣来制造包装袋。

瓦尔登公司的技术没有像普通造纸厂那样使用滚筒设计，而是利用热诚型将植物废料支撑具有塑料相同性质的产品。阿普尔福德表示，它看起来像纸，可以被直接撕成两半，并且性能优于普通塑料。他们将这项技术应用的第一个产品将是咖啡胶囊。

根据这家公司称，这是一个巨大的市场，每年消费的咖啡胶囊数量超过了200亿个。有了维港投资的资金，瓦尔登就可以开始大规模生产，以满足客户的初始需求，未来他们还打算将产品线拓展至医疗包装上。

两位创始人表示，希望可以通过他们研发的产品，带来新一代的可持续包装材料革命。

本文编译自techcrunch，作者Jonathan Shieber，原文标题 Replacing plastic with plant pulp for sustainable packaging attracts a billionaire backer