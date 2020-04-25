小鹏汽车回应“窃取”特斯拉自动驾驶源代码：没有证据显示滥用商业机密

站长之家(ChinaZ.com) 4月25日 消息:对于特斯拉一直批评的小鹏汽车“窃取”其自动驾驶源代码一事，小鹏汽车今正式发声明进行回应。

小鹏汽车表示，近日，因 2019 年 3 月针对其前员工、视觉科学家、现小鹏汽车员工曹光植发起民事诉讼后，特斯拉向小鹏汽车提出例如提供至今所有自动驾驶源代码等诸多不合理诉求。过去一年里，小鹏汽车不隐瞒任何东西，一直努力协助该案调查。但至今没有任何证据显示，小鹏汽车有滥用商业机密或其他不当行为。

小鹏汽车还称，自诉讼至今为期一年的时间里，特斯拉所极力表现出来的一切尝试，都显示出对一个年轻竞争对手明显的霸凌行为，而不是就事论事地试图解决针对曹博士的法律案件，令人遗憾。

以下为小鹏汽车声明全文：

严正声明

近日，因 2019 年 3 月针对其前员工、视觉科学家、现小鹏汽车员工曹光植发起民事诉讼后，特斯拉向小鹏汽车提出例如提供至今所有自动驾驶源代码等诸多不合理诉求。过去一年里，小鹏汽车不隐瞒任何东西，一直努力协助该案调查。但至今没有任何证据显示，小鹏汽车有滥用商业机密或其他不当行为。因此，小鹏汽车对其要求予以驳回，并发表严正声明如下：

1、小鹏汽车并非该案的当事人。一年多来，小鹏汽车不仅向该案提供大量协助，更主动提供了曹光植工作电脑的电子备份。小汽车更允许特斯拉在法院保护令下，接触截至 2019 年 3 月 21 日(即曹光植被特斯拉起诉之日)公司的源代码存储库以进行取证。

2、小鹏汽车在获悉本案起诉当日，即聘请专业第三方进行法律取证调查。其法证调查、分析没有迹象表明任何特斯拉的源代码、商业机密或受保护的机密信息被传输到公司及其系统。特斯拉对曹光稙所指控的行为是否违背美国法律，将由此案法官和陪审团判断。

3、小鹏汽车从来都尊重和注重保护自身及他人的知识产权成果。作为中国第一梯队的新造车企业，小鹏汽车在自动驾驶进行独立全闭环自主研发，其成果已经在小鹏G3 和P上得到体现，且形成了一套完整的、具有差异化的自动驾驶技术体系。

基于以上，小鹏汽车坚决依法抗辩，对特斯拉提出的诸多无理要求例如要求小鹏汽车提供全部源代码等表示严词拒绝。

自诉讼至今为期一年的时间里，特斯拉所极力表现出来的一切尝试，都显示出对一个年轻克争对手明显的霸凌行为，而不是就事论事地试图解决针对曹博士的法律案件，令人遗憾。

我们坚信，无端指责不会放慢小汽车自主研发的脚步，小鹏汽车将持续在多领域专业技术人才的融合下，积极推动智能汽气车的普及与进化。

小鹏汽车

2020 年 4 月 25 日



