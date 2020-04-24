国家网信办：已关停微信等网络恶意营销号18576个

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 见闻 > 网信办最新资讯 > 正文

国家网信办：已关停微信等网络恶意营销号18576个

2020-04-24 15:57 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月24日 消息：今日，网信中国公众号发文称，今年 3 月以来，多个网络账号炒作“疫情之下的某国：店铺关门歇业，华商太难了”“多国渴望回归中国”“钟南山： 5 月疫情将全面爆发”等“标题党”文章，散布虚假信息，造成极为恶劣的社会影响。

微信，公众号

针对这些问题，国家网信办有关负责人表示，部分网络账号为获取流量和广告进行恶意营销，有的无中生有造热点，引发社会恐慌;有的冒用权威人士名义，发布谣言误导公众;有的炮制耸人听闻标题，引发群体焦虑和不安;有的恶意篡改党史国史，鼓吹历史虚无;有的诋毁抹黑英雄烈士，消解主流价值观;有的大打色情“擦边球”，影响青少年身心健康;有的大搞“黑公关”敲诈勒索，侵害企业或个人合法权益。这些恶意营销行为扰乱了正常网络传播秩序，损害了广大网民利益，应该予以坚决打击。

该负责人还表示，按照国家网信办统一部署，近日北京、上海、广东等地网信部门积极作为，腾讯、新浪、今日头条、网易、趣头条等网站平台主动开展自查自纠，全面排查平台内网络账号恶意营销问题，集中清理相关违法违规信息，严肃处理涉及恶意营销的网络账号。据初步统计，已清理相关文章 6126 篇，关停账号 18576 个。

即日起，国家网信办将组织各地网信部门开展为期两个月的网络恶意营销账号专项整治行动，进一步聚焦突出问题，压实主体责任，加大惩治力度，对问题严重、影响恶劣的网站平台、网络账号及相关责任人依法依规严肃处置，并向社会公众通报处置结果。

网友热搜:

热门微信文章微信的微黄金怎么注销微信消息通知栏在哪里微信的盈利模式微信跳过绑卡实名技术微信活动软文怎么写怎么更换微信桌面微信聊天记录删除还原微信小程序斗地主残局5微信群控暴利项目
  • 大家在看
  • 相关推荐
关键词：

  • 新增专辑功能 专辑是什么功能？

    4月15日消息，近日微信新增了一个专辑功能，这个功能具体有哪些作用，开通专辑功能需要符合哪些条件和要求呢，这里我们来详细了解微信专辑功能。

    微信 微信专辑 微信新增专辑功能

  • 谁能打败

    关于谁能打败微信，这不是最新热点，但是个老问题的。无论是创业小企还是互联网巨头，都幻想着撼动微信在社交领域的地位。

    微信 社交平台 微信社交

  • 域名检测接口，官方域名拦截检测API接口

    背景出现以下几点，就说明你的域名已经被微信拦截了：1、链接报红：提示已停止访问该网页2、安全提示：提示非官方网页3、安全提示：提示网址包含过多重定向4、拦截提示：请长按复制链接使用浏览器访问微信域名拦截检测技术主要源于域名经常被微信拦截，哪里需要实时检测出来微信域名被封的情况呢？例如，各种版本的微信客户端、微信公众号后台绑定域名、小程序后台绑定域名等等。所以，哪里能有结果，哪里就是利用目标，说到这里应

    微信域名检测 微信域名检测接口

  • 删除好友怎么找回？专业攻略恢复误删数据！

    微信删除好友怎么找回？专业攻略恢复误删微信数据！导大家的微信好友应该都被自己删过，大家有没有想过如果想要恢复被误删的微信好友该怎么操作呢？其实早知道这种方法不难，很多时候还可以应对不时之需，所以下面就来带怎样恢复误删微信好友的相关技巧，一起来看看吧！卓师兄带你了解数据恢复原理其实数据在删除后首先进入的是我们Data区，并没真正删除，我们只要没有二次覆盖Data区数据，还是有机会把误删的数据找回来的！但是，

    微信删除好友

  • 分付在哪里申请开通？分付开通方法介绍

    微信分付在哪里可以申请开通，申请开通分付需要哪些条件和要求呢，这里我们来看下微信分付的申请开通方法以及其他需要注意的细节。

    微信分付 微信分付申请开通 分付开通方法

  • 新增专辑功能

    近日，微信公众号后台新增“专辑”功能。据介绍，“专辑”功能需开通原创声明才可使用。据功能介绍显示，开通“专辑”功能后，公众号可以创建专辑，并添加原创内容作为专辑内容。

    微信 微信专辑功能 微信公众号

  • PC小游戏

    微信团队公告称，「在微信 PC 新版本中，将支持打开聊天分享中的小游戏。并增加小程序面板，可查看使用过的小程序，欢迎下载微信 PC 公测版本体验。新版本为开发者提供了自定义窗口、键盘鼠标事件等 PC 新能力，开发者可针对 PC 进行适配，为用户提供更好的 PC 小游戏体验。」

    微信PC小游戏 微信小游戏 微信

  • 怎么查聊天记录，网上查记录靠谱吗？

    我们在日常使用手机的时候，微信是我们最常使用的软件，也是大家觉得手机内存消耗最多的软件之一，因此，我们在清理手机内存的时候，就不小心会把一些微信聊天记录给不小心删除掉了。

    微信聊天记录

  • 怎么查聊天记录,网上查记录靠谱吗

    我们在日常使用手机的时候,微信是我们最常使用的软件,也是大家觉得手机内存消耗最多的软件之一,因此,我们在清理手机内存的时候,就不小心会把一些微信聊天记录给不小心删除掉了。

    微信记录

  • 转账到QQ怎么转账？转账到QQ步骤流程汇总

    微信转账到QQ在哪里可以转账，具体的操作步骤和流程是什么样的呢，这里我们来详细了解下微信转账QQ的具体操作以及规定要求，大家基本看下就可以了解这一过程。

    微信转账到QQ 微信转账

  • 约谈百度 因APP部分频道严重违规 官方回应：将认真整改

    今日，针对国家网信办约谈整改一事，百度在APP中回应称，将严格落实管理要求，切实履行主体责任，全面加强网站管理，积极营造清朗空间，努力为用户提供更好的服务。

    网信办 百度 APP

  • 如何彻底的删除聊天记录？聊天记录永久删除教程

    如何彻底的删除微信聊天记录?当今社会已经变成了信息化的时代，我们每个人的信息安全性成了一个非常重要的问题，尤其是我们每天都在使用的微信，上面产生的各种信息非常之多，会有很多重要的数据需要不能外泄出去，那怎么也才能做到微信的数据安全呢，今天我就给大家教几种彻底删除微信聊天记录的方法。第一种:打开微信联系人对话框，点击右上角之后，选择清空聊天记录。这种方法要比你直接我们通常手机上左滑删除聊天记录相对来说

    微信聊天记录

  • 官方：千万别今天的“万元”红包

    又是一年愚人节，微信官方今天中午放出提醒：请不要相信今天的“万元”红包、“随机金额”红包，因为你最终可能会发现都是表情包的功劳。官方晒图显示，华哥发放了一个“ 10000 元”红包，打开后却发现只有 1 毛钱。

    微信 微信红包 表情包

  • 转账到QQ小程序上线 用户可将余额转账至QQ钱包

    今日，QQ钱包公众号宣布，微信转账QQ小程序正式上线，用户无需关注公众号即可体验。通过该小程序，用户可将微信的余额转账至QQ钱包。

    微信 QQ 小程序

  • PC版内测新功能，你敢上班用电脑玩小游戏吗？

    近日，iOS 「深色模式」的热潮还没过去，微信 PC 版「微信测试版 for Windows 2.9.0」也不甘示弱，发布了 2.9.0 的内测，几项新功能也都相当给力：小程序面板上线、消息引用类型增多、跨窗口拖拽消息、聊天语音支持自动转文字、接收文件可设置自动下载。

    微信 微信PC版 微信小游戏

  • 视频号的底层密码

    微信视频号，即是一个新生事物，是一个新产品。它如一枝幼苗，虽在成长中，却有无限的活力。我们要抱着乐观的心态，给予它充足的成长时间，要在 0 到100%不确定量的过程中，去找寻努力的可能性，去找寻成功的机会。

    视频号 微信 微信生态

  • B站抢了的活儿

    花式讲刑法的罗翔最近成为一个商业现象。从 3 月 9 日入驻B站发出第一条视频，至今“罗翔说刑法”B站账号的粉丝数已超 340 万。在罗翔之前，近期在B站获得粉丝数光速成长的知识类UP主还包括巫师财经和半佛仙人，前者 3 个月涨粉 100 万，后者 2 个月涨粉 150 万。

    B站 微信 直播平台

  • 解密域名防封技术原理

    做微信QQ网络推广，听到最多的技术名称就是域名防封了，没被封过域名的推广肯定不是一个足够经验的推广，因为只要流量一大，域名被封是迟早的事，我们的所说的防封就是用技术让域名生存的更长久，让公司采购域名的成本更低，减少工作量，提高推广效率。不然你推广出去的都是些被封的链接，别人看到你的链接显示是违规，显示违法网站，显然会让人有个坏印象，内心排斥和不信任，做文案或什么项目引流从而不顺利。这就强调检测的稳定

    微信域名防封技术

  • 京东小程序正式发布：也能用

    ​4 月 22 日，京东小程序开放平台正式发布，打通京东APP、京东金融APP、京麦APP等多个APP平台，覆盖家电、数码、母婴、汽车、体育、教育、智能家居、酒店等众多场景，正在成为服务京东数亿用户的“百宝箱”。

    京东 小程序 微信

  • 钉钉「圈子」：私域流量反击

    ​阿里巴巴旗下在线办公平台钉钉 2 月 25 日发布了新功能“圈子”。在钉钉首页的发现功能中，“圈子”位列最顶端。“圈子”里可以发布话题，进行社群讨论。主题涉及工作商务圈、生活娱乐圈、单身圈、红娘圈、租房圈、街舞圈等等。

    钉钉 圈子 私域流量
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM