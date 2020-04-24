拼多多：计划在农货上行团队将扩招到2000人

站长之家(ChinaZ.com) 4月24日 消息：4 月 24 日，人民网电商研究院联合中国农业大学专家课题组发布《中国农村电商物流发展报告》。报告称，农村电商物流不断加快“工业品下乡、农产品进城”的趋势，也为农产品生产及销售提供了纽带性支持，在精准脱贫、乡村振兴和提升农业竞争力等方面，发挥着越来越重要的作用。

拼多多表示，为了加大支持农产品上行的力度，计划在今年将农货上行团队扩充至2000人，并联合物流生态合作伙伴，探索农产品上行专用电子面单，对农产品包裹与普通包裹做区分，进一步扩大农村尤其是边远地区农产品上行的规模。

目前，农村地区年收投快件量达到120亿件，电商带动农产品进城和工业品下乡总销售额超过7000亿元。

其中，拼多多依托创新的“拼农货”模式，解决了传统搜索电商场景下，农货被动等待搜索、销量难以持续的普遍性难题，通过主动向5.85亿消费者呈现“产地直发”优质水果的方式，帮助“小农户”连接“大市场”。数据显示，2019年拼多多平台农产品成交额达到1364亿元，成为中国最大的农产品上行平台。

据介绍，自2月10日拼多多开通抗疫助农专区以来，截至 4 月 20 日，拼多多已累计售出滞销农产品超过 6 亿斤，覆盖全国近 400 个农产区，包括 230 多个国家级贫困县，帮扶受疫情影响的商家和农户超过 18 万户。