谷歌搜索将在「没有任何匹配内容」时主动提醒用户

引言:Google 在今天为搜索服务添加了一项新功能,它会在搜索结果不佳时告知用户。相关提醒内容为「您的搜索似乎没有任何匹配的内容」,并会建议用户更换关键词或选用其他搜索词。

实际上谷歌目前收到「搜索结果不佳」反馈的机率实际上非常小。谷歌也表示,该功能并不会经常出现,因为搜索产品的理念就是帮助用户寻找所需内容的最佳结果。

图片来自 Google

以下是 Google 博客文章全文:

我们以前可能都经历过这种情况:当你搜索一些东西,但搜索结果似乎和你要查找的东西并没有什么联系。

这绝对不是我们所希望看到发生的情况,我们正试图通过多种方式来避免这种情况的发生。例如,当你输入了错误的关键词,我们的系统检测将提醒这些错误并提供正确的关键词建议,这样你就可以查找到与你真正想要搜索的关键词相匹配的网页和信息。我们也在继续改进我们在搜索中的自然语言处理系统,所以即使你输入的关键词与互联网上内容完全不同,我们仍然可以理解关键词及其含义,以确保你能找到一个更好的搜索结果。

但是这些系统并不总是完美的工作,有时候,网络上并没有与你输入的关键词相匹配的信息。

美国地区的谷歌搜索引擎从今天开始,将推出一个新的搜索结果提示功能,让你知道什么时候谷歌无法找到任何与你的搜索相匹配的信息。虽然你仍然可以通过检查搜索结果来看看它们是否有帮助,但这是谷歌搜索的一个提示信息,表明我们可能还没有找到你要查找的内容。如果可能的话,该功能还将提供一些可选择的其他搜索词以及关于如何重新进行搜索以更好地找到所需信息的提示。

这一项添加的新功能并不会经常出现,通常我们都可以通过谷歌搜索找到一些有用的东西!但是当这一功能启用的时候,我们希望它能帮助你节省一些时间,让你更快地得到你想要的信息。如果发现你希望找到的东西根本不在网络上,你可以随时查看是否有人发布了一篇与你查找内容相关的新文章或者发布了你觉得有用的新信息。与此同时,总是还有更多的东西值得探索。

来自 Google Blog,原文标题《Getting to great matches in Google Search》