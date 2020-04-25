一个月内日活用户增加82%，这家公司用了这5种方法

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一个月内日活用户增加82%，这家公司用了这5种方法

2020-04-25 09:49 · 稿源：站长之家

站长之家注：作者Catherine Coley是Binance.US首席执行官，她此前还在摩根士丹利的交易部门工作了5年，担任外汇和库存管理顾问。这里她介绍了Binance是如何在最近一个月帮助平台增长活跃用户。

新媒体，自媒体 流量 运营 产品

我们公司进入的是一个数字资产市场，相对比较新颖。而从隔离开始以来，仅在最近一个月内，我们平台上的日活用户增加了82%，其中应用程序下载和社交媒体参与度都有明显增加。通过反复试验，我们认为以下这些方法十分有效，想提升活跃用户的运营者可以作为参考。

倾听现有用户的想法

与使用你产品的用户交流，询问他们喜欢的部分以及讨厌的地方，同时还有哪些对他们而言是更加好的选择。真正对待用户反馈，并将其纳入我们产品路线规划中。在员工之外，客户是产品体验最好的专家。比如我们就为公司建立了一个聊天群组，就新的功能开发向客户获得实时的建议和反馈

通过专业人士传播

我们认识到，从加密技术的新手到老道的专家，每个客户在加密货币领域都有不同的特点，虽然技术能力有所不同，但他们都对你的业务发展有非常重要的帮助，因为他们可以为你的产品进行宣传，与他们合作可以帮助你吸引新的用户。(在国内更流行的说法就是关键意见领袖，简称KOL)

以我为例，加密社区在推特上十分庞大，因此我们的业务和我的个人账号都非常活跃，并且与其他加密领域专家都保持着密切联系。通过亲自与这些推特加密爱好者、专家的互动，得以在行业内展示我个人魅力。最终的目标是让我们这个领域的大咖角色试用我们的产品，继而可以让他们的关注着看到成效。

除了了解你的受众之外，重要的一点还有需要了解他们消费内容类型。我意识到推特上的视频博主非常流行，因此决定作出相应的调整。开始通过视频方式来更加直观的展示，这样的改变得到了积极的结果，目前我的视频推文成为参与度最高的一种宣传方式。

激励现有用户积极分享

如果某个人对产品感觉十分喜欢，很容易让他产生分享的想法。作为运营者来说，就要适时的推出激励计划，让你现有的用户将你的产品分享到出去。提供激励计划，不仅可以让现有用户感到满意，并且还可以邀请到更多的用户加入进来。

挖掘新的客户群

从大学校园到财务自由研讨会，再到主机游戏展会，我们从任何一个有可能带来新客户的地方都进去寻找，试图找到潜在的客户群。对于那些初始资金不足，无法通过很多广告推广方式获得新用户的公司，各种方式都值得尝试。

谦虚，而不是高高在上

并非每个人都会了解你所在的行业和工作领域，尤其是加密货币对于大多数人群来说，都是一个比较陌生且充满冒险的领域，因此在对待客户时需要用例子来更好的帮助他们深入了解，而不是以专家身份高高在上“指导”着他们。

建立客户群并不是意味着成本密集型的营销，很多时候，这要求从一个新的世界开始从小做起。尤其是当遇到一些比较难缠的客户时，从赢得信任到拿下这笔订单也将会帮助自己得到成长。

本文编译自entrepreneur，作者Catherine Coley，原文标题5 Ways to Grow Your Customer Base Organically

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