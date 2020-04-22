支付宝「租手机」搜索量30天翻4倍，半杯奶茶钱就可以用上苹果华为新机

站长之家(ChinaZ.com) 4月22日 消息：这个 4 月，苹果、华为、荣耀、oppo纷纷发布新款，苹果和华为近乎同时期上市让数码爱好者无从下手。杭州的数码发烧达人小胡早早的就用上了新款手机，每天却只需要半杯奶茶的钱。

4 月 8 日华为首发5g手机华为p40， 4 月 15 日，苹果出其不意发布了史上最便宜的iPhoneSE2，而明天华为将发布nova7 系列新品，与iPhoneSE2 展开对决。选择虽多，但疫情后的生活还需要精打细算，杭州的数码爱好者小胡说：“ 4 月 9 日，我就通过支付宝上【租手机】小程序成为第一批用上华为p40 的人，每天只要 10 块钱不到也就半杯奶茶的钱。”

每天 10 块钱不到、按月自动扣款的租机方式实现了 95 后年轻人享受当下的生活方式。支付宝搜索数据也显示，最近一个月里搜「租手机」人数呈 4 倍增长，支付宝上“爱租机”小程序用户运营赖曙昕表示，爱租机大部分成交来自支付宝， 4 月爱租机在支付宝的UV增长了80%，成交数据已经超过疫情前，对比去年同期也增长了50%。我们后台的数据看到，苹果se的申请是华为P40 申请人数的 2 倍，但这两种机型的用户群体不太一样，se的申请用户会偏年轻些。

疫情缓解，整体消费氛围逐渐恢复，华为苹果等新机上市后给租机市场带来一针兴奋剂，租机生活是疫情后大家精打细算、却不放弃好生活的表现方式。