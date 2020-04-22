支付宝「租手机」搜索量30天翻4倍，半杯奶茶钱就可以用上苹果华为新机

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 动态 > 支付宝最新资讯 > 正文

支付宝「租手机」搜索量30天翻4倍，半杯奶茶钱就可以用上苹果华为新机

2020-04-22 22:12 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月22日 消息：这个 4 月，苹果、华为、荣耀、oppo纷纷发布新款，苹果和华为近乎同时期上市让数码爱好者无从下手。杭州的数码发烧达人小胡早早的就用上了新款手机，每天却只需要半杯奶茶的钱。

「租手机」曲线图.png

4 月 8 日华为首发5g手机华为p40， 4 月 15 日，苹果出其不意发布了史上最便宜的iPhoneSE2，而明天华为将发布nova7 系列新品，与iPhoneSE2 展开对决。选择虽多，但疫情后的生活还需要精打细算，杭州的数码爱好者小胡说：“ 4 月 9 日，我就通过支付宝上【租手机】小程序成为第一批用上华为p40 的人，每天只要 10 块钱不到也就半杯奶茶的钱。”

「租手机」-5.9元半杯奶茶价起租.jpg

每天 10 块钱不到、按月自动扣款的租机方式实现了 95 后年轻人享受当下的生活方式。支付宝搜索数据也显示，最近一个月里搜「租手机」人数呈 4 倍增长，支付宝上“爱租机”小程序用户运营赖曙昕表示，爱租机大部分成交来自支付宝， 4 月爱租机在支付宝的UV增长了80%，成交数据已经超过疫情前，对比去年同期也增长了50%。我们后台的数据看到，苹果se的申请是华为P40 申请人数的 2 倍，但这两种机型的用户群体不太一样，se的申请用户会偏年轻些。

疫情缓解，整体消费氛围逐渐恢复，华为苹果等新机上市后给租机市场带来一针兴奋剂，租机生活是疫情后大家精打细算、却不放弃好生活的表现方式。

网友热搜:

支付宝被盗刷支付宝锦鲤卡支付宝线下网点支付宝存金宝怎么样手机支付宝钱包官网沃尔玛支付宝优惠活动支付宝答答星球支付宝吱口令红包骗局支付宝官方福字支付宝十周年广告词
  • 大家在看
  • 相关推荐
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM