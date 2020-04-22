美国近8千名申请减免贷款的小企业主个人信息可能已被泄露

阳春三月，国内疫情防控形势继续向好，但“疫”外走红的“无接触”服务热度不减。近日，高灯科技联合海尔智能互联、中粮我买网、贵阳银行等多家在无接触服务领域具有典型性和示范性的知名企业，共同发起“无接触科技新生活”倡议活动，携手共建服务业数字化升级下的“无接触”智慧生活。事实上，“无接触”并非新概念。早在几年前，无人零售、远程办公、扫码支付等无接触服务就已出现，而疫情的到来进一步加速了“无接触”的发展。