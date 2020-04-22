美国近8千名申请减免贷款的小企业主个人信息可能已被泄露

据外媒报道，一些通过美国小企业管理局(SBA) 申请减免贷款小企业主个人信息可能已经泄露。据称，SBA向近 8000 名企业主发布通知称，可能无意中泄露了包括姓名、社会保险号、税务识别号、地址、出生日期、电子邮件、电话号码、婚姻情况和公民身份、家庭规模、收入等信息。官方表示，已经立即关闭了网站受影响的部分，并解决了这个问题。（cnbc）
据外媒报道，一些通过美国小企业管理局(SBA) 申请减免贷款小企业主个人信息可能已经泄露。据称，SBA向近 8000 名企业主发布通知称，可能无意中泄露了包括姓名、社会保险号、税务识别号、地址、出生日期、电子邮件、电话号码、婚姻情况和公民身份、家庭规模、收入等信息。官方表示，已经立即关闭了网站受影响的部分，并解决了这个问题。（cnbc）
根据易观发布的《中国第三方支付企业服务市场数字化发展专题分析2019》数据显示,2018年数字经济规模已达312934亿。数字经济的快速发展,再结合高新技术如5G、物联网、AI、区块链的高速发展,从而助推各行业加速数字化改造,并使之信息化、在线化和智能化。经历数字化改造后,各行业企业可使业务运转更为高效,促进企业业务增长。随行付作为国内领先的线下场景智慧支付平台,围绕O2O+金融科技为小微企业赋能超大规模数据处理、供应链管理?
据新京报报道，今日，工信部发布了《中小企业数字化赋能服务产品及活动推荐目录(第一期)》，引导“专精特新”中小企业率先通过数字化赋能成为标杆中小企业，促进企业复工复产、加快转型。其中，阿里巴巴的“无接触贷款”助微计划、春雷计划，京东的“春雨计划”等专项主题活动和京东企业购等产品和活动获得推荐。
字节跳动旗下的抖音、巨量引擎宣布推出第二期“中小企业复苏计划”，在原计划的基础上，将补贴力度增加至 2 亿元，助力中小企业更快恢复经营。
字节跳动旗下的抖音、巨量引擎推出第二期“中小企业复苏计划”，在原计划的基础上，将补贴力度增加至 2 亿元，助力中小企业更快恢复经营。第二期复苏计划追加的资源投入将主要以广告额度补贴的形式发放给中小企业，提升他们的线上推广能力。
4月7日，阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇发内部信，宣布阿里巴巴将启动“春雷计划2020”，通过一系列举措，创造新供给、激发新需求、促进新贸易。张勇表示，疫情总会过去，生活终将有新的开始，让我们和最需要帮助的中小企业在一起，变阿里巴巴的能力为中小企业的动力，让疫情带来的眼前的“危”，变成中小企业面向未来数字化转型的“机”。
叮铃铃——“喂”“x先生/女士，您好，您最近需要买房吗?我们是xx，现在正在做活动……”“x先生/女士，您好，我们是xx保险的，我们近期有一款新的产品，给您介绍一下……”“x先生/女士，您好，我们是xx银行的，请问您需要办理信用卡吗……”……诸如此类的骚扰电话不知在何时已成为公众的共性烦恼，接二连三，全年无休。看了房，购房推销;买了车，推销车险;过个节，商场活动;在线购物，信用卡推销;甚至生了娃，推销母婴服务……?
3月30日据财经涂鸦报道，腾讯公司在3月26日和3月27日连续投资了英创艾伦、蘑菇财富、今日投资总计 3 家金融科技公司，持股比例均不足1%。深圳市腾讯产业创赢有限公司成立于 2019 年 9 月 17 日，由深圳市腾讯产业投资基金有限公司持有100%的股份。
王磊最近很忙。面试招人、开分公司、推出新产品，几乎周末都没有空过。好几次，隔很久收到他的回信“不好意思，刚在面试。”作为百应科技的创始人兼CEO，他多次向零壹财经表示最近很忙。在他看来，寒冬尚未完全过去，挑战和未知依然存在，但创业就是一个不断解决问题的过程，披荆斩棘是常态。疫情之下，这家成立 3 年多的人工智能公司拔足狂奔，冲在了疫情前线，大年初一就免费开放“智能疫情通知回访系统”，帮助包括湖北、浙江等
在昨日的华为2019年年报发布会上，针对“美国拟升级限制芯片”一事，华为轮值董事长徐直军表示，中国政府不会让华为任人宰割，相信也会采取一些反制的措施。就算在这种情况下，华为还能从韩国的三星，台湾的联发科，大陆的展信购买芯片生产手机，就算华为因为长期不能生产芯片，相信中国会有很多芯片企业成长起来。
4 月 15 日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉和美国自动驾驶初创公司Zoox已达成和解。
阳春三月，国内疫情防控形势继续向好，但“疫”外走红的“无接触”服务热度不减。近日，高灯科技联合海尔智能互联、中粮我买网、贵阳银行等多家在无接触服务领域具有典型性和示范性的知名企业，共同发起“无接触科技新生活”倡议活动，携手共建服务业数字化升级下的“无接触”智慧生活。事实上，“无接触”并非新概念。早在几年前，无人零售、远程办公、扫码支付等无接触服务就已出现，而疫情的到来进一步加速了“无接触”的发展。
抗击新冠肺炎，已成为全球共同的一场战“疫”。近日，腾讯正式上线“Together We Can”全球战“疫”信息平台。该平台整合四款在线医疗产品，旨在为全球用户提供从科普、自测、问诊、用药建议等一站式医疗信息服务。“这个关键时刻需要全球合作，”腾讯公司总裁刘炽平表示，当下要以开源的心态协同生态力量，发挥互联网技术力量，并肩战“疫”。作为中国互联网技术的领军者，腾讯此次开放在线医疗信息服务，联动全球开发者并肩作战?
近日，工信部发文启动2020年新型信息消费示范项目申报工作，将面向5G、人工智能、区块链等前沿技术，遴选一匹发展前景好，带动作用大、示范效应强的新型信息消费示范项目。示范内容包括生活类信息消费、公共服务类信息消费、行业类信息消费、新型信息产品消费、信息消费支撑平台等五类10方面。以虎博科技为代表的人工智能企业，助力行业信息消费的新型信息技术服务成果受到关注。近年来，随着国家的大力推动和技术的研发突破，人工
周二，Zoox公司表示，他们已经与特斯拉公司(Tesla)达成和解。此前，Zoox承认，特斯拉的一些新员工在加入这家美国自动驾驶汽车初创公司时，持有特斯拉的某些文件。
据北大新闻网消息， 2 月 18 日，在美国旧金山举行的国际固态电路峰会ISSCC(International Solid-State Circuits Conference)上，北京大学黄如院士-叶乐副教授课题组，与浙江省北大信息技术高等研究院、芯翼信息科技(上海)有限公司(简称“芯翼信息科技”)合作，在国际上首次提出了多级流水异步事件驱动型芯片架构，将传统的周期性工作模式转变为异步事件驱动型工作模式，显著降低了物联网节点在“随机稀疏事件”场景下的功耗。该?
近日，多家企业投诉企查查、天眼查，称其利用公开信息渲染出一些不符实际的结论，对企业发展造成困扰。天津一家企业相关负责人表示：“我们公司于 4 月份进行了法定代表人等几项正常的工商变更，天眼查同步了具体信息，还将此整理成新闻快讯发布给合作媒体，引发了市场诸多臆想，因此，公司不得不及时出来辟谣。”
4月10日据观察者网报道，美国多个机构向联邦通信委员会（FCC）提出要求，敦促其撤销对中国电信美国分公司的授权，禁止其在美国的国际通信服务。中国电信表示：“我们一直遵循最高的国际标准提供运营和服务，我们将提供更多细节以支持我们的立场，并致力于解决问题。”
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工业互联网——近一段时间被“新基建”带火的一个名词频频出现在我们视线里，但是比起“新基建”提及的其他六大领域诸如特高压、城际轨道、充电桩、大数据中心等，位居新基建七大领域之一的“工业互联网”显得宽泛且锚点模糊。 业界某一种理解是工业互联网就是给“工业”插上“互联网”的翅膀，但其实工业互联网所涉及的更多的是传统产业的升级赋能，当前人类社会正在经历第三次工业革命，大家都很好奇未来工业将会变成什么样?目?
年伊始，新冠状病毒爆发，对整个社会经济发展造成了巨大的冲击。法本信息以自身平台为依托，以客户需求为核心，持续精准化服务，助力客户业务发展的多方位需求。复工初期，为某重点客户新建ODC中心，迅速投入营运，为客户提能减耗，携手共度疫情难关。?ODC的核心元素： ①拓展交付能力，补充开发资源，为客户解决快速增加的IT系统需求与相对滞后的人员配备之间的矛盾；②降低运营成本，集中精力于自身的核心业务，提升核心竞争力；