支付宝力撑服务业数字化一个月：服务业成互联网人跳槽首选

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支付宝力撑服务业数字化一个月：服务业成互联网人跳槽首选

2020-04-21 11:38 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月21日 消息：疫情之后，加速“线上化迁徙”的服务业开始加紧和BAT抢程序员。这看似反常理，却已成事实。据最新发布的《2020人才流动与迁徙报告》，生活服务业首次取代金融行业，成为IT互联网人才离职后的首要去处。

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3 月以来，全国各省纷纷发放电子消费券以刺激消费，带动了大量实体店转型数字化经营。仅在支付宝，每周就有近100万商家线上“开业”。这让企迈云商全员每天忙到飞起。这家总部在安徽合肥的公司专为餐饮业提供扫码点餐，排队叫号、取餐等数字化服务，过去不到一个月时间，接入的餐馆猛增两万多家。

CEO王友运告诉记者，公司3/4员工都是技术岗，不乏来自北上广互联网“大厂”的，今年至少打算扩招25%。他还表示，想从阿里挖几个程序员，因为各种商家数字化服务基本都跑在支付宝上。记者提醒他阿里程序员收入很高，王友运却不假思索地说，“我们也给得起”。

4 月 17 日，国家统计局公布一季度GDP。服务业增加值下降5.2%，这和市场分析普遍认为服务业受冲击最大出现差异。工银国际首席经济学家程实认为，服务业的抗跌力得益于软件、信息技术服务业的正向贡献。

数据显示，信息技术服务业团队扩招幅度普遍在25%-50%之间，缺口最大的岗位分别是技术、运营、市场。

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