2020抖音直播数据图谱发布，直播带货成疫情下商家自救重要手段

站长之家(ChinaZ.com) 4月20日 消息:今天，抖音联合巨量引擎发布《 2020 抖音直播数据图谱》(以下简称“图谱”)，首次介绍平台直播内容生态，从用户、主播、内容等多个方面展现了抖音直播的面貌。图谱显示，各行各业正在抖音直播间里展现出蓬勃的生命力，直播带货成为疫情下商家自救的重要手段。

根据报告，今年 2 月份以来，直播成为各行各业复产复工的有效方式。数据显示，今年 2 月，抖音服饰穿搭类主播数量环比 1 月增长61%，直播次数环比增长93%;美妆类也有较快发展， 2 月开播主播人数环比 1 月增长71%，直播次数环比增长109%。

线下零售以外，受疫情影响严重的汽车、房产类交易也正在抖音直播间升温。 2020 年 2 月，汽车选购成为抖音汽车领域最热门的直播内容，开播主播数量、直播次数占比超五成，用户观看次数占比超过六成。

据图谱统计，抖音教育类直播涵盖职业培训、语言、K12、艺考、高考等诸多细分领域。 2 月份，教育类开播主播数对比 2019 年 12 月增长110%，观看次数则增长了550%。

图谱数据显示，今年 1 月以来，抖音上有关美食、健身类的直播内容也受到较多关注。 2020 年 2 月，抖音上关于美食类直播的分享次数环比 1 月增长283%;健身类直播的观看用户男女比例基本持平，但兴趣略有差异，男性用户多喜欢观看力量与休闲类健身直播，女性用户则更喜欢偏爱塑形与舞蹈类直播。