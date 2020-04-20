开发者社区SegmentFault停机整改：部分用户发布违规内容

站长之家(ChinaZ.com) 4月20日 消息：今日晚间，不少用户反馈开发者社区网站SegmentFault思否暂停服务，进入网站后提示“SegmentFault 服务暂时不可用，请稍后访问。”

对此，SegmentFault CEO在微博回应表示，思否社区因有部分用户发布了法律禁止的内容，被杭州市西湖区网警大队警告⚠要求停机两天进行整改，公司司技术合伙人此刻正在派出所被约谈接受相关处罚。做为一个小团队，公司也一直积极审查社区的内容，违规内容一旦发现也都是第一时间进行删除，难免有漏网之鱼。

目前，SegmentFault官方微博也发布公告表示，坚决禁止用户利用社区发布违规信息，但由于监管疏漏，还是出现了部分不合规内容。平台已被要求暂时停机整改，近期完成整改后会尽快恢复。

以下为官方回应内容：