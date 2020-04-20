开发者社区SegmentFault停机整改：部分用户发布违规内容

站长之家(ChinaZ.com) 4月20日 消息：今日晚间，不少用户反馈开发者社区网站SegmentFault思否暂停服务，进入网站后提示“SegmentFault 服务暂时不可用，请稍后访问。”
对此，SegmentFault CEO在微博回应表示，思否社区因有部分用户发布了法律禁止的内容，被杭州市西湖区网警大队警告⚠要求停机两天进行整改，公司司技术合伙人此刻正在派出所被约谈接受相关处罚。做为一个小团队，公司也一直积极审查社区的内容，违规内容一旦发现也都是第一时间进行删除，难免有漏网之鱼。
目前，SegmentFault官方微博也发布公告表示，坚决禁止用户利用社区发布违规信息，但由于监管疏漏，还是出现了部分不合规内容。平台已被要求暂时停机整改，近期完成整改后会尽快恢复。
以下为官方回应内容：
尊敬的 SegmentFault 思否社区开发者：
您好!大家反馈的关于 SegmentFault 思否社区无法正常访问的问题我们已经收到。
自 2012 年社区上线以来，至今每月有上千万开发者通过 SegmentFault 分享技术内容，然而作为- -个小型创业团队，日益丰富的 UGC 内容也给我们的内容监管带来新的挑战。
SegmentFault 思否官方坚决禁止用户利用社区发布违法违规信息，也一直在投入技术和人力进行及时内容安全防控。但无奈由于监管疏漏，社区内还是出现了部分不合规的内容(VPN FQ 相关技术)，我们被要求暂时停机整改，近期完成整改后会尽快恢复。我们深表歉意。
整改期间，我们会积极自查，完善内容安全机制，也呼吁大家合法合规地使用 SegmentFault 。共同守护这片技术交流的净土。
再次向您诚挚道歉。为了打造一-个纯粹的技术交流社区，我们一路深感不易，希望能够得到您的理解，可以继续- -如既往支持我们，我们将竭尽全力为各位开发者提供更加优质的技术内容!谢谢大家!