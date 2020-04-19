互联网女皇发布疫情趋势报告 到家服务获得永久性市场

站长之家(ChinaZ.com) 4月19日 消息：近日，“互联网女皇”发布了最新一期的《互联网趋势报告》。报告指出，线上杂货/食品的按需配送经历了需求暴涨的阶段，并为本地的杂货和餐饮店提供需求。这种提供个性化(到家)服务的需求在这段不寻常的时光中获得了永久的市场。与亚洲等地区不同，美国地区的此类服务一直处于被低估的状态。

报告指出，在 2020 年春天具有以下特征的企业具有更棒的趋势：

1)工作场景“上云”，员工可以在任何地方完成工作;

2)产品有稳定需求，在不确定性时期这一点更为重要;

3)能够在线为顾客提供无差别的服务;

4)在物流、沟通受限的情况下能够将产品有效地分发给客户;

5)提供使电子商务更有效率的服务;

6)在社交媒体上有广泛的曝光。

许多业态都将在这个春天发生根本性的改变。报告称，数十亿人在家办公加速了数字化转型，Zoom、Slack和微软的流量都出现了爆发式的增长。

以Zoom为例， 3 月份Zoom全球的日活用户达到 2 亿人，三个月内增长了 20 倍，这直接推动了Zoom股价在过去三个月内实现翻番。

报告显示，善于应用云计算、拥有强大的线上渠道和社交媒体曝光的企业，以及销售生活必需品的行业在疫情中的表现突出。

“我们看到疫情环境下给科技板块带来了新的机遇，互联网企业的创新者正在发挥力量。科技企业成为了疫情中持续驱动增长的动力，为经济创造了价值。科技公司也带来新的投资机会。”