华为伸缩全面屏专利曝光 屏占比接近100%

4 月 8 日，华为在春季新品线上发布会中，推出了华为智慧屏新品X65，诠释美学与科技融合的新典范，为用户打造更高端的家庭娱乐体验。华为智慧屏X65 在24mm超薄一体化外观设计基础上，采用了全新沉浸式界面设计，带来更加震撼的视觉体验。随着万物互联时代的到来，智能家居市场需求也呈现规模化增长的趋势，其中，作为家居必备品的电视，也逐渐从单一的影音娱乐功能走向了集影音娱乐、信息共享、智能设备管理、多设备交互的智慧多元