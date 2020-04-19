华为伸缩全面屏专利曝光 屏占比接近100%

站长之家(ChinaZ.com) 4月19日 消息：近日，世界产权组织网站公布了一份华为全新专利，该专利展示了一种全新类型的伸缩屏产品。
不同于折叠屏，该专利可使手机从一侧拉伸展开，背部屏幕徐徐扩展至正面，从而实现扩大屏幕的效果，显示面积可增大30-50%，屏占比接近100%。
这份专利无疑代表着华为对于未来屏幕形态的进一步思考，至于华为之后是否会推出相关产品，让我们拭目以待吧。
站长之家(ChinaZ.com) 4月19日 消息：近日，世界产权组织网站公布了一份华为全新专利，该专利展示了一种全新类型的伸缩屏产品。
不同于折叠屏，该专利可使手机从一侧拉伸展开，背部屏幕徐徐扩展至正面，从而实现扩大屏幕的效果，显示面积可增大30-50%，屏占比接近100%。
这份专利无疑代表着华为对于未来屏幕形态的进一步思考，至于华为之后是否会推出相关产品，让我们拭目以待吧。
网上有博主曝光了全新华为MatePad的相关信息，配置和价格让不少人眼前一亮。近日，华为MatePad的海报也被曝光，另外，该机拥有三大看点：专属教育中心、2K护眼全面屏和麒麟 810 芯片。
本周四( 3 月 26 日)，华为上半年的扛鼎旗舰P40 系列就将盛大发布。无论是从官方预热还是借助各方爆料，对于该系列新机，我们已经了解甚多。
华为曾于 2020 年 2 月 2 日向世界知识产权组织申请了一款新型扬声器的外观设计专利，并于 4 月 9 日公布。从专利图片上看，这款音箱采用了椭圆形设计，顶部为喇叭，正面有电源开关机、音量上下、蓝牙和一个圆形按钮，推测是为了更换曲目。左侧有用于充电的USB端口和一个microSD卡插槽。
X65 采用最新一代OLED显示屏，整机厚度仅有24. 9 毫米，首款全机身铝合金阳极氧化，边框1. 2 毫米，这款屏幕采用 LG 定制的 4K OLED 屏。同时还使用了 11mm 超薄数字电源板，15.8mm 专利双骨架超薄重低音扬声器(3.5 英寸)，共形对称双天线(海思 WiFi 芯片)。
4 月 8 日晚间的华为 2020 春季新品线上发布会上，华为正式发布智慧屏 X65。
近日，世界知识产权组织(WIPO)发布报告称， 2019 年中国超过美国成为专利申请量最多的国家。报告显示， 2019 年，中国通过《专利合作条约》PCT提交了 58990 件专利申请，年增长率为10.6%，美国以 57840 件申请位列第二。
日前，华为正式发布了旗舰级的智慧屏X65，定价高达 24999 元，同时还有入门级的V55i， 3799 元起，再加上此前首发的V55、V65、V75，华为智慧屏已经完整涵盖了高中低端消费级市场。消费级市场布局差不多了，就该开辟新的战场了。华为官方宣布， 4 月 17 日 14 点将举办 2020 智慧协作新品发布会，正式推出全新的“企业智慧屏”!对于这款企业级的智慧屏产品，华为暂未透露具体情况，只是做了很模糊的宣传表述——是化繁为简，智慧尽?
一年一度的米粉节将在 4 月 9 日正式开启。据悉，今年米粉节，小米将发布三款大屏电视，除了上周已发布的Redmi智能电视MAX 98”外，小米电视4A60 英寸和小米全面屏电视Pro 75 英寸也将发布。
今天下午，Redmi举办线上直播发布会，卢伟冰正式带来新旗舰Redmi K30 Pro 5G。
3月19日消息，华为已经向世界知识产权组织申请了一个新的真无线耳机的专利。本次曝光的图片来看，华为TWS真无线蓝牙耳机采用了入耳式设计，类似三星Galaxy Buds + 设计，耳机里一侧有多颗传感器。主体采用了圆形设计，预计耳机表面支持触摸操控，可以用来控制音量大小、切换歌曲等。这款华为全新TWS真无线耳机有望在 3 月 26 日跟华为P40系列手机一同发布。
考虑到小米10 8GB+128GB版售价 3999 元，由此猜测Redmi K30 Pro变焦版价格可能会低于 3999 元，因此变焦版8GB+128GB售价 3999 有可能是烟幕弹。
4 月 8 日，华为春季新品线上发布会正式举行，会上，华为消费者业务CEO余承东发布了两款华为智慧屏新品——华为智慧屏 X65 与华为智慧屏 V55i，前者定位高端旗舰，主打 2400 万超广角AI慧眼与极致音画体验;华为智慧屏 V55i则凭借AI慧眼、HUAWEI Share?智慧跨屏等丰富功能，成为了广大消费者尝鲜智慧屏，开启全场景智慧生活的首选。自动升降微光摄像头“慧眼”，贴心关怀无微不至区别于市面多数大屏产品的外接摄像头，华为智慧屏 V5
目前，电子信息行业平均复岗率已达95%。从重点企业来看，中芯国际、京东方、华星光电等企业复岗率已超过90%;华为已全面复工，复产率稳定在90%;富士康 27 个主要厂区已复工 81 万人，整体复工率93.7%，近百家核心配套企业都已复工复产，带动上下游 1 万余家中小企业复工复产，稳定了全球供应链。从重大项目来看，长江存储、长鑫、华星光电、维信诺等重大项目进展顺利。
4 月 8 日，华为在春季新品线上发布会中，推出了华为智慧屏新品X65，诠释美学与科技融合的新典范，为用户打造更高端的家庭娱乐体验。华为智慧屏X65 在24mm超薄一体化外观设计基础上，采用了全新沉浸式界面设计，带来更加震撼的视觉体验。随着万物互联时代的到来，智能家居市场需求也呈现规模化增长的趋势，其中，作为家居必备品的电视，也逐渐从单一的影音娱乐功能走向了集影音娱乐、信息共享、智能设备管理、多设备交互的智慧多元
据工信部官网消息，国务院联防联控机制于今日上午举行新闻发布会，工业和信息化部产业政策与法规司司长许科敏在回答记者问时指出，目前，电子信息行业平均复岗率已达95%。从重点企业来看，中芯国际、京东方、华星光电等企业复岗率已超过90%；
先来说说，整场看下来，到华为智慧屏X65 那一波高级、狂拽、酷炫的操作时，真的服气了，感觉自己一秒进入了之前幻想中的高科技时代。去年 9 月底，第一款华为智慧屏V65 上市，很多人都在问“智慧屏是什么?”余总给出的答案是，智慧屏能成为家庭场景中的:影音娱乐中心、智慧交互中心、跨屏体验中心、IoT 控制中心。如今看来，这次真的对得起“智慧屏”三个字了。先来看看说不尽的优点:一、OLED屏幕首先，OLED屏幕，极致对比度，广色
华为官方宣布，将于 4 月 17 日 14 点举办 2020 智慧协作新品发布会，正式推出全新的“企业智慧屏”。对于这款新产品，华为并未透露具体信息只做了抽象的介绍称，化繁为简，智慧尽显;是突破空间，不止于屏;还是科技美学，应云而生;让智慧触手可及。
据奥维云网报告显示， 2019 年中国彩电零售市场全年零售量 4772 万台，同比下降2.0%，零售额 1340 亿元，同比下降11.2%，市场下行趋势明显。对于传统大屏厂商来说，一面是互联网电视品牌的低价搅局，一面是索尼、三星等头部厂商在高端大屏领域的绝对统治，市场空间被过度挤压。4 月 8 日，华为推出了旗下首款旗舰大屏华为智慧屏 X65，搭载了鸿鹄旗舰芯片， 2400 万超广角AI慧眼，LG联合定制 65 吋4K OLED屏幕以及 14 喇叭全屏发声?
4月12日消息，华为正式官宣新款华为企业智慧屏产品，新款华为企业智慧屏将于 4 月 17 日举办的 2020 华为智能协作新品发布会上亮相。
华为终端官方微博预告，华为全新智慧屏旗舰将于 4 月 8 日的华为春季新品线上发布会正式推出。从华为官方发布的宣传海报可以看出，这款华为智慧屏旗舰新品将采用更大面积的弹出式摄像头，上边框较窄，目前尚无更多有关这款华为智慧屏旗舰新品的信息。