华为伸缩全面屏专利曝光 屏占比接近100%

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华为伸缩全面屏专利曝光 屏占比接近100%

2020-04-19 10:06 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月19日 消息：近日，世界产权组织网站公布了一份华为全新专利，该专利展示了一种全新类型的伸缩屏产品。

不同于折叠屏，该专利可使手机从一侧拉伸展开，背部屏幕徐徐扩展至正面，从而实现扩大屏幕的效果，显示面积可增大30-50%，屏占比接近100%。

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这份专利无疑代表着华为对于未来屏幕形态的进一步思考，至于华为之后是否会推出相关产品，让我们拭目以待吧。

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