马云说做公益不是为了被表扬：而是在于完善了我们自己

站长之家(ChinaZ.com) 4月18日 消息:昨日，马云与白岩松在节目中进行了对话，在谈及网友对马云公益基金会不同看法时，马云表示，我和阿里巴巴过去20年是一路被批评下来的，所以我们对这些不同的声音和不同的意见非常之习惯，我们国家所有人都要习惯听不同的声音，都要习惯被批评。

马云表示，做公益本身不是为了赢得别人的表扬，但是我们也不在乎别人的批评，捐赠本身也许对别人帮助不大，但对我们自己的帮助非常之大，大概每个国家都有1%脑子被撞坏的混蛋，如果我们多关注了1%，而忘掉了99%善良的人群，这是人类的悲剧和悲哀，所以我们并不在乎这些。

4月1日，针对“捐赠防疫物资不合格”一事，马云公益基金会发文称，先后向国内抗疫一 线医院以及海外 140 多个国家和地区捐赠了近一亿件、几十种门类的物资，至今没有收到任何接受单位关于质量或者其它问题的投诉，也没有被任何国家和机构拒绝过捐赠，网上谣言不足为信。

马云公益基金会强调，做公益需要有善心，但更需要善能。寻找、采购合格的医疗物资，在疫情困难时期安排上百个国家的航空运输和分配，确保捐赠物资的质量管理，每一个环节都需要非常的认真、努力和协同。做公益不是为了获得表扬和肯定，但我们也绝对不害怕批评和指责。做公益代表的是人类的善意、善良和互助精神，做公益最大的回报是完善我们自己。