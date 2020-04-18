谷歌宣布未来5个月将暂时免除新闻出版商小额广告服务费

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谷歌宣布未来5个月将暂时免除新闻出版商小额广告服务费

2020-04-18 09:45 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月18日 消息：Alphabet旗下谷歌公司周五称，由于新冠疫情带来了经济不确定性，导致新闻出版商处境艰难，为此该公司宣布将在未来 5 个月中免除新闻出版商的小额广告服务费用。

谷歌，google

为此，谷歌将免除Google Ad Manager(谷歌广告管理)服务的费用，这是新闻出版商最常使用的广告服务工具。不过该工具的费用很低，每向用户展示 1000 条广告仅需几美分，并不是出版商广告费用的大头。

谷歌表示，该公司还在研究其他方法来向新闻机构提供财务支持。

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