谷歌宣布未来5个月将暂时免除新闻出版商小额广告服务费

站长之家(ChinaZ.com) 4月18日 消息：Alphabet旗下谷歌公司周五称，由于新冠疫情带来了经济不确定性，导致新闻出版商处境艰难，为此该公司宣布将在未来 5 个月中免除新闻出版商的小额广告服务费用。
为此，谷歌将免除Google Ad Manager(谷歌广告管理)服务的费用，这是新闻出版商最常使用的广告服务工具。不过该工具的费用很低，每向用户展示 1000 条广告仅需几美分，并不是出版商广告费用的大头。
谷歌表示，该公司还在研究其他方法来向新闻机构提供财务支持。
站长之家(ChinaZ.com) 4月18日 消息：Alphabet旗下谷歌公司周五称，由于新冠疫情带来了经济不确定性，导致新闻出版商处境艰难，为此该公司宣布将在未来 5 个月中免除新闻出版商的小额广告服务费用。
为此，谷歌将免除Google Ad Manager(谷歌广告管理)服务的费用，这是新闻出版商最常使用的广告服务工具。不过该工具的费用很低，每向用户展示 1000 条广告仅需几美分，并不是出版商广告费用的大头。
谷歌表示，该公司还在研究其他方法来向新闻机构提供财务支持。
快手电商团队发布公告，推出“快复工”计划，减免商家技术服务费，并将线下商场、外贸公司、品牌官方与一级经销商统一纳入扶持范围。
4月15日消息，为支持实体行业复工复产，快手电商针对性地推出“快复工”计划，通过减免费用、流量扶持等方式，帮助各大品牌门店、卖场及企业恢复运营。快手电商发布的公告显示，快手电商将继续减免湖北地区商家通过快手商品或快手指定的第三方交易工具完成订单的技术服务费，时效延长至 2020 年 12 月 31 日23：59，额度不设上限。
想买二手车的人想必大都会觉得要买到一辆称心如意的二手车真是太难了，过户手续麻烦、验车无能、隐形收费防不胜防….种种都困扰着想买二手车的人。身边同事给我推荐了个购车神器“优信二手车APP”。据说在优信买车不仅 0 购车服务费 0 金融附加费还能包物流包过户，更能享受 1 年包退、 3 年保修、提车送保养。听到这就已经很心动了，况且还有全国海量车源、车检测多达 315 项、线上一键式购车超级省心，这就要马上去看看。首先，?
近日，海外浏览器火狐(Firefox)的母公司Mozilla与Scroll联合，推出了无广告阅读特定新闻网站的付费服务。虽然该项目目前还处于测试阶段，但参加测试的不少新闻消费用户对更快的浏览速度、更简洁的页面效果大有好感;不仅如此，该测试项目还正在为新闻媒体创收做着新的尝试。
近日，中国电子视像行业协会正式发布《智能电视开机广告服务规范》，将于2020年9月13日起正式实施。该标准由创维、海信、TCL、长虹、康佳、海尔、乐视、三星、索尼、LG、夏普等国内外主流彩电品牌厂商，以及智能电视运营服务平台、产品质量监督检验机构、学术研究机构、市场研究机构共同制定。
在谷歌承诺撤下医用口罩广告几天后，与新冠病毒相关的网络内容旁边仍然出现促销广告，这让美国议员们大为恼火。
3月24日消息，2020款iPad Pro的维修费用正式公布，Apple Care+服务计划价格仍为 368 元，保外服务费用分别为 4999 元(12.9英寸)和 3799 元(11英寸)。针对所有符合条件的 iPad 机型，更换电池的保外价格为 799 元人民币，保修内或享有 Apple Care+ 服务计划的设备则无需支付费用。这一点，新款 iPad Pro 和其他 iPad 保持一致。
4 月 2 日消息，中国电子视像行业协会日前正式发布了《智能电视开机广告服务规范》，将于 2020 年 9 月 13 日起正式实施。规范中确定了厂商在进行线上及线下销售时，必须告知消费者该智能电视存在开机广告服务的内容，禁止任何形式的隐瞒或故意回避问题。
昨日，美图CEO吴欣鸿透露， 4 月份美图会内测直播电商服务，会落在美图秀秀上，前期会与各大电商合作，目前不会做自营电商。
“突如其来的新冠疫情，让整个跨境电商行业，尤其是出口跨境电商损失惨重。货源不足、物流受阻致使成本上涨，消费下降、资金回笼慢等问题又使得跨境电商卖家的资金链难以保证。此时，服务于跨境卖家的金融服务就成了卖家填补运营资金缺口的首选解决方案。为解答广大卖家对于跨境出口电商金融服务的疑问，我们请到了首信易支付外卡项目负责人王海静女士开讲“跨境出口电商的金融服务”。”疫情当下，跨境出口电商举步维艰随着疫情的
自《中国制造2025》印发以来，用机器人代替人工就成了我国传统企业向智能制造转型的主要方式，智能制造的主战场逐渐从欧美国家向中国转移。 但是，转型并不是一朝一夕就能完成的。一方面，目前在国内很多生产机器人的企业，硬件是自主生产，软件还是要仰仗出口。另一方面，基于工艺晦涩、信息不通等原因，自动化服务商很难与传统企业直接进行供需对接。 而大学仕平台的钻石会员——武汉神元智能科技有限公司，就是一家完美克服以上
据国外媒体报道，根据此前所公布的计划，软银公司将于明日推出5G商用服务，届时日本的5G商用服务提供商也将增至 3 家。
近日,优音通信与青岛远洋船舶供应有限公司旗下“远洋E购电商平台”(以下简称”远洋E购”)正式签订三年合约,成为服务合作伙伴。“远洋E购”是由青岛远洋船舶供应有限公司自主打造的集“进口完税”商品交易和“跨境免税”商品交易于一体,线上与线下相融合的电商平台。该平台于2019年5月正式上线,作为远洋旗下的跨境电商平台,凭借其专业性和便利性在上线首日便获得了过万人次的点击量,取得了喜人的交易额。“E时代 ”网络早已逐渐成为
4月1日消息，苹果收购流行移动天气服务提供商Dark Sky，用以增强苹果内置的Weather应用。未来Dark Sky会通过App Store向iPhone、iPad用户销售，价格3. 99美元，安卓用户则无法继续购买。网站的大多功能将于 7 月 1 日停用。面向其它App及网站的应用程序编程工具将会继续存在，直到 2021 年年底弃用。
2019年以来，普遍认为ToC领域流量见顶，红利趋紧;而ToB领域，企业服务市场迎来了爆发机遇。企业服务市场中，传统建站公司就面临不少问题。服务上，行业调研难、分析不深入，方案得不到客户认可;定制站建设成本和技术标准高，现有服务难以满足客户需求;外贸站硬件技术标准和部署成本高，利润难以继。发展上，建站行业门槛低，品牌塑造难，竞争混乱激烈，中小型建站公司开拓新客户难。另一方面，业务升级开拓，成本消耗高，行业发展?
疫情逐渐得到控制及消除，各行各业都纷纷开始复工，并进入备战状态，尤其是电商行业，电商作为依托互联网而生的产业，在如今的互联网时代中，电商产业一直与互联网形成紧密的联系。而深圳匀思电子商务作为业内领先的电商创业孵化服务平台，时刻秉持着专业、优质的专业能力，为电商创业者保驾护航。据匀思电商调查发现，天猫 2019 年发布的新品数量首次突破 1 亿，这一成绩远远超出了天猫在 2018 年时所立下的flag。不仅如此，天猫?
国外线上电影的销售方式与国内会员制不同，大多采用买断制，iTunes、Google Play Movie、Microsoft Store等各大线上电影平台均是如此。当然随着Netflix等流媒体平台崛起，现在国外也开始转向会员制。
今日，针对“转型为平台服务商”的报道，FF方面发文回应称，所谓FF放弃造车而“转型为平台服务商”系外界的误解，FF91 的量产工作依然在按计划推进。
日本运营商NTT Docomo的5G服务将从3月25日开始在日本的150个地方可以使用，Docomo的5G服务适用打折后为每月 4480 日元(约 292 元)，目前为了增加使用者，不限制流量。此外日本另外两家运营商Softbank将于3月27日开始提供服务，KDDI也将于近期公布5G服务费用。
3月23日上午，微博博主“互联网的那点事”爆料称，罗永浩独家签约平台为淘宝直播，签约费 8000 万。在上周罗永浩宣布正式进军直播平台。罗永浩表示在初期会侧重于创新特性的数码科技产品，优秀文创、图书和兼具设计感和实用性的家居杂货。不过罗永浩也未宣布他会加入的直播平台是哪一家。