因搜狗浏览器插件屏蔽视频广告 优酷索赔300万元

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 产权 > 搜狗最新资讯 > 正文

因搜狗浏览器插件屏蔽视频广告 优酷索赔300万元

2020-04-17 17:20 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月17日 消息：据北京海淀法院公众号报道， 4 月 15 日下午，“北京法院云法庭”公开开庭审理原告优酷信息技术(北京)有限公司(下称优酷公司)与被告北京搜狗科技发展有限公司、被告北京搜狗信息服务有限公司(下合称搜狗公司)涉搜狗浏览器插件屏蔽优酷视频广告不正当竞争纠纷案。

优酷

优酷公司诉称，其是优酷网(youku.com)的运营者，投入巨大人力、物力为用户提供丰富、优质视频资源，并提供两种模式供用户选择：一是通过付费成为会员或支付单片点播费，观看无片前广告、暂停广告的视频，二是以收看广告为对价，免费观看部分视频，以此累积了上亿的用户群体。搜狗公司共同开发、运营的搜狗高速浏览器，设置“广告过滤”选项，并通过该选项下的“使用扩展过滤更多广告”链接，引导用户进入其扩展中心，安装“广告终结者”“屏蔽宽带强制广告”插件，上述插件可实现屏蔽优酷公司视频广告的效果。搜狗公司的涉案行为是利用技术手段破坏优酷公司经营模式的不正当竞争行为，违反了诚信原则和公认的商业道德，构成不正当竞争。故诉至法院，要求搜狗公司停止涉案不正当竞争行为，并赔偿经济损失及合理费用共计 300 余万元。

搜狗公司辩称，涉案两个插件的开发者和运营者系案外人，搜狗公司仅提供中立的插件下载服务平台，作为网络服务提供者不存在应知明知的情形，不具有不正当性;屏蔽广告包括合法的屏蔽恶意广告，其“广告过滤”选项不具有不正当性，涉案两个插件本身提供的广告屏蔽功能亦不具有不正当性，初始状态下插件的广告屏蔽功能处于关闭状态，只有用户设置后方可实现屏蔽广告效果;优酷公司的证据无法证明被诉行为给其造成损失，搜狗公司也未因此获利，故不同意优酷公司的诉讼请求。

目前，该案还在进一步审理中。

网友热搜:

优酷直播世界杯不受影响统一绿茶优酷公益活动搜狗动效皮肤没反应阿里收购优酷土豆意义搜狗首页优酷电话手表优酷最新的vip账号共享搜狗百科网站搜狗拼音输入法手机版优酷会员专属广告
  • 大家在看
  • 相关推荐
关键词：

  • 浏览器屏蔽网络广告 起诉四家运营商构成不正当竞争

    因认为双核、极速、小白、星辰浏览器向用户推荐提供去除广告插件，优酷信息技术(北京)有限公司以不正当竞争为由，分别将杭州比更科技有限公司、深圳市象塔科技有限公司、四川盛趣时代网络科技有限公司、北京天之歌者科技有限公司四家网站运营商诉至法院，要求四家浏览器运营商立即停止拦截视频播放前及暂停中广告的行为，并赔偿优酷公司相关经济损失 50 万至 155 万元不等。

    优酷 浏览器 视频

  • 搜狗号上线广告收益功能 目前实行邀请制

    3 月 20 日，上线两年的搜狗号宣布上线广告收益功能。创作者开通广告收益功能后，搜狗平台将为创作者代为运营广告位，智能匹配用户和广告内容，实现精准推广，是创作者获得广告收益。

    搜狗 搜狗号 广告收益

  • ：《人间烟火花小厨》分账票房破一亿，创新纪录

    ​3月23日，今天优酷内容开放平台在线上举办“优酷开放学院”第四期沙龙，并在活动上宣布《人间烟火花小厨》破亿级分账新纪录。变现上，优酷旗下商业化产品“有酷”打通了阿里生态内资源，与饿了么联合上线了“边看边吃”产品，与天猫、淘宝联合上线了“边看边买”产品，在《人间烟火花小厨》热播期，覆盖 7000 余商家，带来超 10 亿的曝光量。

    优酷 人间烟火花小厨 人间烟火花小厨分账票房超一亿

  • 数据称获得独立设备数增长、国剧热度和口碑三项冠军

    根据艾瑞咨询公布的数据显示， 2 月份月独立设备数增长最快排行榜上，优酷位居全网第二，仅次于钉钉。与此同时，根据官方公布的信息显示，近期优酷还凭借《冰糖炖雪梨》《叹息桥》分别拿下国剧热度和口碑冠军。

    优酷 国产剧 视频网站

  • 爱奇艺、腾讯、：今日暂停视频内容更新、娱乐节目全部下架

    为深切哀悼在抗击新冠肺炎斗争中的牺牲烈士和逝世同胞， 4 月 4 日0： 00 起，爱奇艺、腾讯、优酷视频平台都宣布，今日将停播娱乐节目/暂停视频内容更新一天。

    爱奇艺 腾讯 优酷

  • 爱奇艺等11家视频音频网站被约谈 因增设收费项目等

    4 月 8 日，浙江省消费者权益保护委员会根据前期对爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV、搜狐视频、腾讯体育、PP视频、乐视视频和哔哩哔哩九大视频平台以及喜马拉雅和蜻蜓FM两大音频平台的会员消费体验结果，对上述存在问题的视、音频网站进行约谈并提出整改意见。

    爱奇艺 优酷 视频音频

  • 多多比

    “多多比优”是拼多多于近日推出的好物种草小程序，更加注重性价比。此外，“多多比优”还具有凑单和找相似等便捷功能，凑单目前只支持在同一家店里选择组合商品。

    拼多多 黄峥 电商

  • 神州

    神州优车  是中国出行和汽车领域领先的综合服务平台，法定代表人：陆正耀，于 2016 年 7 月 21 日挂牌新三板，股票代码：838006。

    神州优车 陆正耀 神州租车

  • 客讲堂发生多项工商变更，大股东客工场退出

    天眼查数据显示，4月14日，优客讲堂（天津）教育信息咨询有限公司发生多项工商变更，大股东优客工场（北京）创业投资有限公司（原持股比例90%）和自然人股东张鹏（原持股比例10%）退出，新增股东为北京昊维科技文化发展有限公司、优客工场创始人毛大庆，分别持股90%和10%；同时，公司注册资本由原来的的 50 万元人民币新增至 1000 万元人民币，此外，赵智勇卸任法定代表人和执行董事，由齐磊接任，安民卸任经理。

    优客工场

  • 手机顶新广告怎么关闭?手机应用去广告插件分享

    现在的APP，在软件内部植入广告算是相当常见的了。毕竟对于应用商而言，广告毕竟也是收入来源之一。合理恰饭作为用户当然也可以理解，但是越来越多的软件却把广告放在启动页，这就让人很不适了。影响到自己打开应用的体验不说，有时候点跳过还经常会误点，流氓般的悄悄在后台给你下载捆绑软件。同样类型的软件，功能无差别的情况下，肯定是无广告的那个更能让人接受。当然，这也不是不能解决的。使用下面小编推荐的这款应用，就能?

    手机顶新广告

  • 抖音开屏广告玩法揭秘！看看大品牌的开屏广告

    现在不管是上班途中还是宅在家里，刷抖音视频可以说都是一个潮流，抖音已经成为年轻人日常生活不可缺少的一部分。面对流量如此巨大的平台，很多广告主们也纷纷把目光聚集到抖音平台上。而作为移动端的黄金广告位，抖音开屏广告必然是诸多广告主争抢的阵地。那么抖音开屏广告效果怎么样?抖音开屏广告是用户启动抖音时的入口广告，视觉冲击强，可以第一时间吸引用户关注，不会受到其他信息的干扰，占据了时间与空间的优势，堪称黄金?

    开屏广告 抖音开屏广告

  • 聚美品私有化

    4 月 15 日，聚美优品宣布完成私有化交易，成为买方团拥有的私人控股公司，也意味其结束为期六年的美股上市生涯。 1 月 12 日，聚美优品买方团提起私有化要约，拟用每ADS20 美元的价格收购未持有的股份。经一个多月的谈判，买方团与聚美优品达成最终收购方案。4 月 9 日，买方团通过要约收购方式收购了超过 4034 万股A类普通股，约占流通中聚美优品已发行A类普通股总量的63.7%，至此，聚美优品买方团已持有上市公司约96%的投票权，

    聚美优品私有化 聚美优品 陈欧

  • 搜狗2019财报：语音请求峰值高达8.3亿次，个性化、智能化成搜狗输入法增长奇点

    3 月 9 日，搜狗公司发布了 2019 年第四季度及全年未经审计财务报告。财报显示，在非美国通用会计准则下，搜狗公司 2019 年全年营收增长超行业平均水平，首次突超 80 亿元大关，净利润超 7 亿元;第四季度营业收入为 21 亿元，净利润同比增长46%达2. 6 亿元，继续保持高速增长姿态。 其中，搜狗输入法日活跃用户数达4. 6 亿，同时搜狗输入法在第四季度的日均语音请求也较同期增长近54%，全年的语音请求峰值达8. 3 亿次，稳居国内最

    搜狗2019财报

  • 聚美品私有化是怎么回事 聚美品收购价多少

    聚美优品从今天起正式从纽交所退市了!上市到退市仅 6 年时间。 4 月 15 日，聚美优品宣布完成私有化交易，成为买方团拥有的私人控股公司，也意味其结束为期六年的美股上市生涯。 1 月 12 日，聚美优品买方团提起私有化要约，拟用每ADS20 美元的价格收购未持有的股份。经一个多月的谈判，买方团与聚美优品达成最终收购方案。

    聚美优品 聚美优品私有化 陈欧

  • 《智能电视开机广告服务规范》发布 开机广告不应超过30秒

    近日，中国电子视像行业协会正式发布《智能电视开机广告服务规范​》，将于2020年9月13日起正式实施。该标准由创维、海信、TCL、长虹、康佳、海尔、乐视、三星、索尼、LG、夏普等国内外主流彩电品牌厂商，以及智能电视运营服务平台、产品质量监督检验机构、学术研究机构、市场研究机构共同制定。

    智能电视 电视 开机广告

  • 尴尬！谷歌禁止医用口罩广告后，部分页面仍展示促销广告

    在谷歌承诺撤下医用口罩广告几天后，与新冠病毒相关的网络内容旁边仍然出现促销广告，这让美国议员们大为恼火。

    谷歌广告 医用口罩广告 谷歌广告业务

  • 《龙岭迷窟》潘粤明直播伊对广告广告植入看IP化营销

    目前，由潘粤明、张雨绮、姜超等领衔主演的网剧《鬼吹灯之龙岭迷窟》正在热播。除了内容以外，广告植入也成为专业人士热议的对象。广告植入已经成为影视剧以及电视和网络视频栏目的“标配”。番外植入、花字植入、台词植入、如意贴、创可贴、口播、角标等等更多花样让业界耳目一新。那么，怎样的植入，既能巧妙传达广告主的诉求，又不至于伤害观众的体验感，甚至会引发好感呢？我们就通过案例来揭秘广告植入的新奇玩法。 （广告植

    龙岭迷窟

  • 互联网广告大败退

    在马化腾等高管看来，这项下降是可以接受的。媒体广告(比如腾讯新闻、腾讯视频上看到的广告)收入不到腾讯广告营收的20%，社交广告(比如微信朋友圈中的广告)等种类的广告收入还保持着上升势头，因此总体影响不大。

    互联网广告 广告联盟 百度广告

  • 世界评鉴 荣誉加冕，博系列蝉联蒙特奖！

    目前，在国家的监管和扶持下，中国奶粉品牌不断在奶源端、牧场端精耕细作，夯实中国奶业品质基础，助力奶粉质量达到世界水平。越来越多的中国奶粉品牌逐渐走出国门，亮相世界，获得满堂喝彩! 2020 年 4 月，优博再一次吸引了全球奶粉市场的目光。 2020 年世界食品品质评鉴大会奖项正式公布，优博旗下 16 款产品荣获 6 项金奖、 8 项银奖、 2 项铜奖。优博瑞慕更是继 2018 年评选后三次蝉联蒙特奖金奖，并一举将“国际高质量大奖202

    优博

  • 视频大战再起：B站、头条对战爱

    近期，B站（哔哩哔哩）被曝将有一档SS级自制说唱音乐节目上线。从公开的图片来看，该节目是养成类综艺，鼓励 18 至 24 周岁人群参与。要说其不同之处就在于，这档综艺重点在说唱选秀而非舞蹈表演类选秀。据悉，目前节目已经进入招商环节。

    B站 头条 爱奇艺
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM