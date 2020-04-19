我为自己婚礼开发的应用是如何发展到月收入2500美元的？

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我为自己婚礼开发的应用是如何发展到月收入2500美元的？

2020-04-19 08:48 · 稿源：站长之家

站长之家注：本文为蜜月众筹应用“Hitchd”联合创始人Ollie Rozdarz的采访实录，Ollie Rozdarz曾与Isuru在微软和埃森哲(Accenture)等公司工作，有多个项目合作经验，随后一起开发了Hitchd。Hitchd是一款帮助情侣筹集蜜月资金的软件，客人可以选择资助任意金额，一旦筹集齐资金即可开始蜜月旅行，最后情侣可以通过向资助者发送感谢信或者旅行的礼物及照片进行感谢。目前Hitchd已经能实现每月 2500 美元的收入。

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是什么促使你开发Hitchd的?

创建Hitchd是为了解决我自己的问题。

2015 年我订婚时，我的未婚妻让我负责计划我们的蜜月。那段时间，我们参加了一个朋友的婚礼，他使用了蜜月登记表(honeymoon registry)，能够让客人将赠送传统礼物改为提供资金。

我对此很感兴趣，所以，我开始在互联网上搜索蜜月注册表，然而却找不到比较个性化的应用。

于是我告诉了Isuru，我们就决定开始建立我们自己的蜜月登记表。

最初的产品是怎么构造的?

我们开始与朋友、家人和已婚的熟人交谈，试图更多地了解他们的蜜月经历。同时，在这个领域，我们面临着强大的竞争对手，但这也帮助我们将产品进行比较和改善。

最初Hitchd的原型花了大约 4 个月的时间来设计、构建和测试。除了选择礼物和通过Stripe 集成客人的资助外，没有其他功能。

结婚请柬发出后不久，第一批客人的捐款就滚滚而来。在婚礼当天，客人们的反馈非常积极，所以我们知道我们的计划是正确的。通过Hitchd，我和妻子成功地为整个蜜月提供了资金。

在我们旅行回来后的第二年，我和Isuru利用空闲时间制作了Hitchd，并最终在 2017 年向公众发布了我们的测试版。

你是如何为Hitchd吸引和增长用户的?

当 Hitchd 发布到 beta 版本时，我们就开始在 Facebook 投放广告。 在过去的一年里，我们也尝试在 Instagram 上投放不同类型的广告，但是这些广告对我们来说往往更加昂贵，效果也更差。

一个有趣的事是，Hitchd就像病毒一样在传播，因为在任何一个特定的婚礼上都会有大量的客人使用它。如果它获得了一个客人的肯定，那么他们有可能会把它推荐给另一个订婚的朋友。

我们一直在测试获取新用户的新渠道和新方法，最近一次是通过谷歌广告和付费推荐，我们 2020 年的主要目标是实现有机增长。最终，Hitchd的有机流量开始增加，这得益于SEO优化和谷歌算法的改变。

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你的商业模式是什么?你是如何增加收入的?

由于Hitchd是我们自己做的，所以我们决定从第一天就开始收费。就像Airbnb或Kickstarter这样的公司一样，我们对每笔交易收取服务费，也就是说，每次客人资助资金时，我们都会赚钱。

与其他模式不同，我们的回报通常来得晚(平均三个月) ，因为一对夫妇从创建登记表到结婚日期之间的时间跨度从几周到一年多不等。

在确定我们最终的收费结构时，我们花了很多时间将Hitchd与其他类似的产品和服务进行比较。虽然有些竞争对手的价格更便宜，但我们认为Hitchd是一个更优质产品。想想 Squarespace 如何定位自己，所以我们不介意以稍微高一点的服务费开始。

我们的业务模式很好，因为如果一对夫妇成功地创建了登记表，那么平均获得的总资助值可以得到很多。现在我们仍在摸索，以便能够准确预测理想金额。随着我们收集更多的数据并与更多的增长伙伴合作，我认为我们将能够对未来的前景有一个更清晰的了解。

目前，我们将专注于突破SEO和营销渠道的瓶颈。

你的技术储备是什么?

Hitchd最初是使用ASP.NET 和 MVC 构建的，此外，我们还利用了 Azure 和 Azure SQL。但我们很快发现，为了使Hitchd成为一个性能稳定的全球产品，我们需要转换到一个更容易管理、在财务上更具可伸缩性的框架。

最终，我们在前端使用 Angular 和 node.js，在后端使用 Firebase (特别是 Firestore)重写了 Hitchd。 我们知道 Angular 不是最流行的语言，但它很少会遇到冲突。

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你未来的目标是什么?

我们已经为 2020 年制定了一个完善的路线图，我们一如既往的专注于不断改善用户体验。同时为了保持势头的增长，所以我们已经与一些外部专家合作。

今年到目前为止，我们已经将Hitchd的服务扩展到了更多的国家，并发布了一些更强大的功能。

随着蜜月登记市场的饱和，我们计划继续深耕，为情侣和客人提供最好的整体体验。

你面临的最大挑战是什么?

我们面临的最大挑战之一是走进我们不熟悉的领域：如市场营销、搜索引擎优化和公关。随着时间的推移，毅力是建立Hitchd的另一个重要因素。就像开始任何一种创业一样，有高潮和低谷。

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如果你必须重新开始，你会怎么做?

如果我们可以让时光倒流，那就是更早地推广产品。 在发布之前，我们花了太多时间试图完善 Hitchd，并没有把重点放在营销网站或博客上。你越早为你的网站创造流量，你就越早可以从更多的人那里学习，这对于你所构建的产品是否真正有效是至关重要的。

你对那些刚刚起步的创业者有什么建议?

我们的建议是永远不要放弃你的想法，要保持积极的心态。在创造一个成功的产品的过程中重要的是要驾驭情绪波动。不要过多考虑你的决定，一次就成功是很难的。

我们发现使用Fullstory是正确的决定，它给了我们许多反馈来实现产品的快速迭代。有数百个伟大的工具，你只需要找到什么最适合你。

注：原文编译自 indiehackers，原文标题 How the App I Built for My Own Wedding Grew to a 2.5k/Mo Business

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