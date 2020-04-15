荣耀 30/30 Pro/30 Pro+ 手机正式发布，起售价 2999 元

站长之家(ChinaZ.com) 4 月 15 日消息：在今天下午的荣耀 30 系列新品发布会暨荣耀春夏秀上，荣耀 30/30 Pro/30 Pro+系列手机正式亮相。

图片来自 荣耀

据介绍，荣耀 30 系列首次采用 70 度超曲飞瀑屏，搭配流线的中框与 8.38 毫米机身，拥有约 190 克的重量。其中荣耀 30 手机首发搭载麒麟 985 处理器，八核 CPU，全新的 Mail-G77 GPU，领先的双核 NPU，5G 下行速度快 40%，上行速率快 75%；荣耀 30 Pro、荣耀 30 Pro+则是搭载麒麟 990 5G 处理器，性能大幅提升，NPU 提高 460%，AI 算力高达 70185 分。支持全系列 5G 双模六频。

相机方面，荣耀 30 后置采用了 4000 万像素主摄+50 倍超稳长焦+800 万像素广角+200 万像素微距的四摄设计；荣耀 30 Pro 采用了 4000 万像素主摄+1600 万像素广角+50 倍超稳长焦的三摄设计；荣耀 30 Pro+采用了 5000 万像素+1600 万像素广角+50 倍超稳长焦的三摄设计。前置方面，荣耀 30 搭载了一颗 3200 万像素镜头，Pro 和 Pro+则搭载了 3200 万像素主摄+800 万像素广角的双摄。

价格方面，荣耀 30 6GB+128GB 售价 2999 元、8GB+128G 售价 3199 元、8GB+256GB 售价 3499 元，今晚预售，4 月 21 日首销；荣耀 30 Pro 8G+128GB 售价 3999 元、8GB+256GB 售价 4399 元；荣耀 30 Pro+ 8G+256GB 售价 4999 元、12GB+256GB 售价 5499 元。