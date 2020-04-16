如何利用那些小而强的APP来改善你的营销？

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如何利用那些小而强的APP来改善你的营销？

2020-04-16 15:37 · 稿源：站长之家

站长之家注：从节省社交媒体时间到自动化营销任务的简单方法，数字工具可以帮助小型创业者和小团队用更少的资源去做很多事情。

数字营销让你可以随时以个性化的方式与你的受众沟通。作为一个小企业主，你越能组织、自动化和简化营销任务，你就会越成功。

幸运的是，有许多数字工具可以帮助你解决营销领域的关键问题。这些APP已经证明他们可以在以下这几个方面帮助你改进和简化数字营销的策略。

社交媒体管理

Stringjoy是一家位于田纳西州纳什维尔的小型吉他弦线公司，它利用Facebook、Instagram、Twitter和YouTube与客户建立个人的、持久的关系。公司创始人兼总裁斯科特•马奎尔特表示，要同时监控多个社交账户的互动情况工作量大增，效率变得低下。他推荐了社交媒体管理工具Agorapulse，它可以将社交话题和信息过滤到一个收件箱里，每月79美元起。

客户可以通过他们平时喜欢常用的平台上进行交流，如果他们的订单没有送达，他们可以选择在你的YouTube视频或Instagram帖子上留言。马尔夸特说：“拥有一款能整合一切的应用是非常重要的，这让你不会错过任何机会。

2015年，马奎特在Instagram上做了一项标签调查，看看哪些帖子能引起吉他爱好者的共鸣。他开始在外观很酷的吉他上使用Stringjoy琴弦，并在自己的feed上分享照片。此外，他使用了Later应用来规划和安排Instagram上的帖子。

后来有了针对个人的免费版本和针对小企业的每月19美元的计划。小企业的成本在每月16美元到99美元不等。

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图形数字化定制

APP和工具还可以帮助你简化图形设计，允许你创建社交媒体广告、登陆页面和其他营销材料。艾米·伯克斯是一位数字营销策略师，也是《无喧嚣的商业》的作者，她推荐了一款APP叫Word Swag，它可以创建自定义文本设计并添加到照片中。她最喜欢的另一款小企业应用是Canva，这是一款图形设计工具，它可以简单快速地创建看起来很专业的内容。这两个APP除了可以免费使用，还提供额外的购买功能。

每月在线订购袜子订购服务Sock Fancy的创始人兼CEO Stefan Lewinger 致力于“创造值得分享的客户体验”。该公司使用Mailchimp，一个多方面帮助的小企业营销平台，用来寻找和建立与客户的关系。Mailchimp广告生成器允许您创建专业的Facebook和Instagram广告，并使用受众细分工具进行更好的定位。此外，Mailchimp的模板库还允许业务所有者设计有效的登录页面，并根据您的业务灵活定价。

销售整合

没有销售点或电子商务平台，你就无法在网上进行销售。像Square和WooCommerce这样受欢迎网站都选择拥有自己的APP，这样你可以随时随地在旅途中管理你的业务，并亲自完成交易。

当Mailchimp的客户关系管理(CRM)功能与领先的电商平台以及Salesforce集成在一起。 能使你更快速的掌握所有数据来做出明智的营销决策。

为了通过邮件进行更多推广，Mailchimp可以根据数据自动推荐人们想要购买的产品。当潜在客户未能完成购买时，它还可以发送废弃的购物车电子邮件。

电子邮件营销

Stringjoy有45%顾客都是回头客。Marquart说，电子邮件营销通过定期分享相关内容，如视频和博客帖子，帮助他建立长期关系。Mailchimp的分段和自动化特性是大大帮助了他们。

例如，他可以每两到三周自动给顾客发一封电子邮件，这样他的品牌就一直是人们关注的焦点。

Mailchimp具有比您想象中更多的营销功能，包括用于创建Google广告和明信片，自动执行数字广告活动以及通过细分和A / B测试优化性能的工具。

帮助分析

数字营销的美妙之处在于，您可以实时监控绩效，并做出明智的改变，从而推动投资回报(ROI)。在这里，应用程序特别方便，所以无论你在哪里，你都可以监督你的营销。

Marquart和Lewinger都使用Mailchimp应用程序进行洞察和分析。您可以利用APP监控、安排和启动活动，并分析活动的绩效，以便更全面地了解您的客户。

Marquart还建议您使用Google Optimize，这是一个可以帮助你分析同类型网站不同性能和差距的免费工具。它建立在Google Analytics(分析)的基础上，这是了解驱动网站访问量的必备条件。

借助这些工具，一个精干的团队可以完成更大的团队的工作，提供个性化的营销体验，让一个小企业脱颖而出。

注：原文编译自inc，原文标题《Small But Mighty： How to Use Apps to Improve Your Marketing》

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