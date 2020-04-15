开发者福利！GitHub核心功能向所有团队免费开放

站长之家(ChinaZ.com) 4月15日 消息:GitHub今天宣布，其所有核心功能现在对所有用户免费开放，包括那些目前个人免费用户和商业项目团队。这意味着所有用户都可访问 GitHub 的无限私有存储库以及每月 2000 分钟的 GitHub Actions ，后者是该公司的自动化和 CI / CD 平台。

当然，如果团队想要使用包括SAML支持的高级企业功能，仍需付费升级体验。而当前月收费已从 9 美元调整到 4 美元，企业套餐起步价格21 美元起。

本周早些时候，GitHub首席执行官Nat Friedman强调，这一举措早就已经在推进中，并不是由当前的新冠病毒大流行推出的促销套餐。

该公司一直采用免费的定价模式，自从被微软收购后，扩展了免费账户中的许多功能。Friedman 表示：将 GitHub 从按隐私付费的模式转向以功能为主的免费增值体验模式，目的是希望吸引全球所有开发者和团队。

目前 GitHub 已汇聚超过 4000 万开发人员，Friedman预计这一数据在 2025 年将会达到 1 个亿。

值得一提的是，GitHub竞争对手GitLab提供了一个内置CI / CD功能的免费计划，而现在Atlassian BitBucket都提供免费免费服务。（techcrunch）