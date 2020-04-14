联想暂停招聘和晋升涨薪 杨元庆：特殊时期要过紧日子

近几年的企业网盘市场如果要用一个词来形容，那可谓是“蓬勃发展”。大数据、云计算技术的逐步完善为企业网盘的研发提供了坚实支撑。政府有关信息化建设、创新技术应用的号召指引着企业网盘市场的发展。当然，最重要的还是企业实际需求：随着企业非结构化数据的激增和战略布局的扩大，文件管理与团队协作成为各行各业面临的挑战。在各厂商纷纷加入赛道进行布局的激烈竞争下，联想企业网盘屡创佳绩，在IDC近期发布的《中国企业网盘?