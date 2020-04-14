联想暂停招聘和晋升涨薪 杨元庆：特殊时期要过紧日子

站长之家(ChinaZ.com) 4月14日 消息:4 月 14 日，联想首次举行线上全球誓师大会。在会上，联想集团董事长兼CEO杨元庆表示：联想将暂停招聘和晋升涨薪，特殊时期要过紧日子。
杨元庆表示：新冠疫情、中美贸易摩擦及全年CPU短缺等不利因素导致联想未达成全财年营业收入大目标。他还透露，目前联想现金流充裕，不过公司已将年度晋升涨薪、招聘、差旅等按下暂停键，第三方服务停止新项目，审视已有项目。他称，联想要回归基本面，“过紧日子”，为持续发展做准备。
站长之家(ChinaZ.com) 4月14日 消息:4 月 14 日，联想首次举行线上全球誓师大会。在会上，联想集团董事长兼CEO杨元庆表示：联想将暂停招聘和晋升涨薪，特殊时期要过紧日子。
杨元庆表示：新冠疫情、中美贸易摩擦及全年CPU短缺等不利因素导致联想未达成全财年营业收入大目标。他还透露，目前联想现金流充裕，不过公司已将年度晋升涨薪、招聘、差旅等按下暂停键，第三方服务停止新项目，审视已有项目。他称，联想要回归基本面，“过紧日子”，为持续发展做准备。
今日，联想集团首次以直播的形式举行新财年誓师大会，在会上，杨元庆表示，联想要加快收款，审慎投资，保证充足的现金流动性，加强内部管控，降本增效。并且将暂停差旅、招聘，暂停咨询和第三方服务，推迟晋级涨薪。
4月14日消息，联想集团今年将每一个新财年之初举办的全员誓师大会移至了线上。联想集团董事长兼CEO杨元庆表示，我们要加快收款，审慎投资，保证充足的现金流动性，加强内部管控，降本增效。我们为差旅、招聘按下暂停键，咨询和第三方服务停止新的，重审旧的，推迟晋升涨薪，用紧日子实现久日子。疫情催化下，还要进一步增加生产力、提升效率。那些没摧毁我们的将让我们更强大。
今日，联想集团首次以直播的形式举行新财年誓师大会，在会上，杨元庆表示，联想要加快收款，审慎投资，保证充足的现金流动性，加强内部管控，降本增效。并且将暂停差旅、招聘，暂停咨询和第三方服务，推迟晋级涨薪。
就在刚刚，联想中国官方微博宣布，罗永浩将在 4 月 1 日晚带货其产品，内部人士称，联想网课平板M 10 PLUS和think plus口红电源会大概率会在直播中亮相。
3月16日，今天联想小新Pro13 2020款正式公布售价，配置为i5-10210U/16GB/512GB/MX350的价格为6299元，首发价为5899元。根据官方公布的配置信息，2020款小新Pro 13使用英特尔十代酷睿处理器，MX350独立显卡，16GB内存，512SSD，16:10比例屏幕，2.5K QHD分辨率，DC调光，56Wh电池。
4月14日消息，天眼查数据显示，近日，联想海纳（天津）商业保理有限公司成立，该公司注册资本为 1 亿元人民币，法定代表人为联想金融副总裁郜燕军，公司经营范围为商业保理业务，由联想创投的投资实体之一北京纳远明志信息技术咨询有限公司全资控股。
3月26日，联想控股发布 2019 年全年业绩公告。 2019 年，联想全年营收为3892. 18 亿元，同比增长8%；归母净利润为36. 07 亿元，同比下降17%。其中IT业务收入同比增长8%至3572.12亿元人民币，归属于本公司权益持有人净利润同比增长48%，至16.18亿元人民币。
4月8日据BusinessInsider消息，由于新冠状病毒疫情带来的不确定行，除学科领域行业领先的人才外，微软将暂停其他职位的招聘。此外，据消息人士称，微软公司仍在为Azure招聘员工。微软Azure业务是旗下云业务部门，在近几年云业务已经成为微软重要的业绩增长点，其主要竞争对手包括亚马逊AWS云服务。
4月9日，联想控股披露了两则出售旗下孙公司交易的公告。其中，联想控股间接拥有的附属公司“考拉金科”拟以19. 09 亿元出售“广州众赢维融”100%股权，买方为拉卡拉。此外，联想控股还与“深圳众赢科技”的其他股东一同拟将深圳众赢科技100%股权以2. 07 亿元出售，买方同样为拉卡拉。
今日午间，联想控股发布了截至 2019 年 12 月 31 日的业绩公告。财报数据显示， 2019 年，联想控股营收达3892. 18 亿元，同比增长8%。主要受益于IT、金融服务、农业与食品板块业务增长。归属于本公司权益持有人净利润同比下降22%至人民币40. 95 亿元。
3 月 16 日下午，联想小新Pro 132020 价格正式出炉：首发 5899 元，配置为i5-10210U/16GB/512GB/MX350，将于 3 月 18 日00： 00 开启预售， 3 月 24 日00： 00 正式首发。
复工在即，想要买办公数码用品的可以来京东看看啊，现在在，联想小新152020 系列现已经正式在京东商城上架，售价为 4899 元起，现在购买还能享受到京东的延保服务。买东西使用京东的延保服务更放心。 上京东买电脑，享延保服务据了解，联想小新15 2020 单烤FPU Stress ，CPU基本上能够稳定在27W ~ 28W。 双烤FPU Stress + Furmark 1920x1080 8xMSAA，CPU稳定24W，MX350 独显稳定在1594MHZ。 此外，联想小新152020 采用的不是全金属
近日，联想中国官方微博发文称：“罗永浩老师好!我们来交朋友啦!”。对此，有网友猜测，联想是罗永浩直播第一波合作者。
4月1日晚上，锤子科技的创始人罗永浩将在抖音平台上直播带货，这也是罗永浩在宣布进军直播圈之后的首秀。在这次首秀之前，已有不少品牌商家联系罗永浩与之合作，这其中就包括了小米10系列手机，联想小新Pro13笔记本等产品。
近几年的企业网盘市场如果要用一个词来形容，那可谓是“蓬勃发展”。大数据、云计算技术的逐步完善为企业网盘的研发提供了坚实支撑。政府有关信息化建设、创新技术应用的号召指引着企业网盘市场的发展。当然，最重要的还是企业实际需求：随着企业非结构化数据的激增和战略布局的扩大，文件管理与团队协作成为各行各业面临的挑战。在各厂商纷纷加入赛道进行布局的激烈竞争下，联想企业网盘屡创佳绩，在IDC近期发布的《中国企业网盘?
为了加强“科技兴业”道路的建设，华东勘测设计研究院有限公司（以下简称“华东院”）加大科技投入，将战略目光锁定在信息化建设领域。通过与联想企业网盘的合作，华东院统筹国内外业务系统，实现了非结构化数据的统一存储与管理，可进行办公文件的快速分发汇总，在保障数据安全的基础上，更好地在全球范围内开展远程协同办公，避免各分支机构因地处分散对业务造成的影响，大幅提升企业生产效率。华东勘测设计研究院有限公司于 195
3月30日，今天联想拯救者官方微博爆料，2020款联想拯救者游戏本将有三种外观可选，根据图片来看，这三款机型应该分别是Y9000K，Y7000P，以及Y7000。其中Y9000K会拥有RGB灯带设计和多彩键盘背光。2020款Y7000P和Y7000外观造型应该不同，最大的区别是A面的Y字LOGO。此前官方还爆料，2020款Y7000会搭载双通道16GB内存，双M.2 SSD插槽，预计正式发售时间会在今年的5月份。
美国施乐公司在3月15日宣布，将暂停收购惠普的相关计划，包括会见惠普股东，接受媒体采访等。施乐公司表示，暂停收购的动作主要是为了确保员工、客户和渠道合作伙伴的健康和安全，但施乐收购惠普的计划没有该表，未来还会继续推进。
如今，随着年轻一族成为消费主力，各电商平台也都在尝试采用不同的方式来与这群讲求个性的消费群体沟通，品牌营销的方式日益多元化——从线上到线下，从快闪店到年轻人亚文化，玩法层出不穷、传播形式也更为丰富。如何在快节奏的当下引领品牌营销潮流，吸引大众更多关注，成为所有电商和品牌吸引用户的必要思考条件。最近，京东电脑数码通过京东联想宠粉日的新潮玩法，实现了品牌营销场上的又一次新突破。“蜡笔小新”IP定制上线，
4月13日，RNG的AD选手Uzi在官方微博宣布因为不小心左脚大拇指受伤，将暂停直播一段时间的，不过未说何时恢复直播。