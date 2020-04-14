苹果 HomePod 操作系统从 13.4 版本开始基于 tvOS 而不再是 iOS

站长之家(ChinaZ.com) 4 月 14 日消息：据 9to5Mac 报道，苹果于上月发布了 HomePod 系统 13.4 更新，尽管它没有针对用户的新功能推出，但此更新代表了苹果 HomePod 生态系统发生了重大变化。

图片来自 Apple

9to5Mac 分析了 HomePod 固件相关代码发现，从 13.4 版本开始 HomePod 操作系统开始基于 tvOS，而不再是 iOS。

苹果 watchOS、tvOS 和 HomePod 操作系统都是基于 iOS 系统的变种，但每一个都是通过对硬件进行调整而区别，具有独特的接口和 API。

之前版本的 HomePod 系统是基于 iPhone 和 iPad 上的 iOS 系统开发，现在 HomePod 软件则是基于 tvOS 开发。由于操作系统的核心是一样的，这并没有导致 HomePod 工作方式发生根本性的变化。

将 HomePod 软件转换为 tvOS，有可能省去一些开发工作，因为 Apple TV 和 HomePod 都是一直插电使用的设备，不需要像 iOS 那样的为省电优化。这两款设备还可以作为 HomeKit 的控制中枢来运行，这可能也是两者现在共享代码的一个重要原因。

此外，iOS 14 有可能会终止 A8 芯片设备支持，而 HomePod 还是 A8 芯片。苹果这样做的或许也是为了给搭载 A8 芯片的 HomePod 提供更久的系统支持。