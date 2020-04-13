知乎回应平台存在儿童送养信息：已进行全面清理

站长之家(ChinaZ.com) 4月13日 消息：今日，针对“平台存在儿童送养信息”一事，知乎小管家表示，监测到个别用户在站内发布「送养」等可疑信息。根据我国法律规定，私自签订收养协议是违法的，也是无效的。目前已对相关违规内容进行了全面的清理，并对相关帐号进行永封处置。同时，升级了安全策略，对相关新增可疑信息做主动筛查。

此前，法治周末报道称，通过知乎APP以“送养”为关键词进行搜索，可搜到多条“送养小孩”信息，多位网友表示已经“领到”了孩子。此外，该网络送养黑产链在QQ群等平台皆存在。