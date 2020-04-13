知乎回应平台存在儿童送养信息：已进行全面清理

站长之家(ChinaZ.com) 4月13日 消息：今日，针对“平台存在儿童送养信息”一事，知乎小管家表示，监测到个别用户在站内发布「送养」等可疑信息。根据我国法律规定，私自签订收养协议是违法的，也是无效的。目前已对相关违规内容进行了全面的清理，并对相关帐号进行永封处置。同时，升级了安全策略，对相关新增可疑信息做主动筛查。
此前，法治周末报道称，通过知乎APP以“送养”为关键词进行搜索，可搜到多条“送养小孩”信息，多位网友表示已经“领到”了孩子。此外，该网络送养黑产链在QQ群等平台皆存在。
站长之家(ChinaZ.com) 4月13日 消息：今日，针对“平台存在儿童送养信息”一事，知乎小管家表示，监测到个别用户在站内发布「送养」等可疑信息。根据我国法律规定，私自签订收养协议是违法的，也是无效的。目前已对相关违规内容进行了全面的清理，并对相关帐号进行永封处置。同时，升级了安全策略，对相关新增可疑信息做主动筛查。
此前，法治周末报道称，通过知乎APP以“送养”为关键词进行搜索，可搜到多条“送养小孩”信息，多位网友表示已经“领到”了孩子。此外，该网络送养黑产链在QQ群等平台皆存在。
3月23日中午，不少网友表示知乎登录、内容刷新出现异常等情况，表示是不是“知乎崩了？”而知乎官方也很快在中午发了一条微博，内容为“#知乎崩了# 要不，大家先去吃个饭？”似乎在暗示确实网站出现了问题，不过这一回答也显得十分淘气，希望网友们可以先等等，让工程师们先修复一下。
以知乎会员体系下的盐选专栏为例，盐在知乎语境中，代表的是知识的结晶，而盐选二字，又代表了筛选的严格。有刑警在盐选专栏写真实的案件故事，最多的时候单月分成拿到了 20 万元;有法医在盐选更新自己的办案手记，分成收入接近十万元。
知乎终于正式加入了视频大会战。就在愚人节这天，初代知识网红罗永浩开启了自己的直播带货生涯，知乎则推出了视频属性颇强的新产品“B乎”。
2017 年，因台词“smart is the new sexy”，美剧《生活大爆炸》获得霍金科学传播奖章，从此聪明与性感产生关联。在互联网行业，俞军可能是“最性感”的产品经理。网友总结的俞军“PM12 条”被奉为行业军规，影响了一代产品从业者。作为百度和滴滴的前产品掌舵者，俞军为人低调，很少参加外部活动。近期，他却活跃在知乎上，连续 14 天通过圆桌“产品经理新格局”及“产品经理进阶”圈子进行在线分享。交流过程中，俞军分享自身近
今天是愚人节，知乎也借机“搞事情”了!知乎今日限时开启了“B乎”模式，用户打开知乎APP后，就可以看到弹出“B乎”模式的页面，选择是否进入该模式，在搜索框输入“B乎”搜索，也能进入“B乎”模式页面。
“知乎崩了”登上微博热搜。不少网友微博留言：“刚开始以为是网络有问题，结果是知乎崩了”、“我说呢刷着刷着刷不出来，流量无线换了好几遍”、“我还一直在怀疑我自己的手机网络有毛病，wifi 4G的切最后还把知乎数据给清了，差点没直接给卸了，一刷微博，嗯有毛病的不是手机”。
科普视频一夜火了。2 月2 日，一条名为《关于新冠肺炎的一切》的视频刷屏社交网络，两天时间全网播放量高达1.5 亿，这是一则科普视频，从近距离观察病毒如何进入细胞开始，将生物学、传染病等晦涩难懂的专业知识和大量的枯燥数据，以动图、图表和动画等形式进行可视化呈现，将新冠肺炎的发生、传播、防治逻辑呈现得一目了然。简单地说，就是通过视频让“知识可视化”。
3 月尾天枢建了一个知乎圈子(创业圈)，一个星期加入人数接近 2500 人，长期占领圈子行业榜第一。也上过几次新圈子榜单，这些都是圈子有人进的原因。
如果2016 年是“知识付费元年”，那么 2019 年则无疑是知识付费的“退潮之年”。今年1 月，由中国出版协会和中国新闻出版研究院联合主办的，第十三届新闻出版业互联网发展大会上，就发布了一份《 2019 年全国新闻出版业互联网发展报告》，其中便指出：
今天中午，不少用户在微博反映称知乎又崩了，出现“网页无法打开”，“APP内加载失败”等问题。并吐槽称前不久才崩过，连续剧都没更新这么快。
近日,度小满金融收到一封来自深圳市公安局宝安分局刑警大队的感谢信,警方在信中表彰度小满金融对反通讯网络诈骗工作所给予的大力支持,尤其对度小满金融在近期“假冒互金APP诈骗”相关黑产案件调查侦破工作中的积极配合和专业技术支持给予肯定。 据悉,在2019年最后一天,南京市通讯网络诈骗案件查控中心曾向度小满金融发送一封感谢信,表彰度小满金融为南京市公安局反通讯网络诈骗工作提供大力支持,对度小满金融“高效的应急响应、精
3 月 18 日消息，知乎今日对外披露，截至今年 2 月底，知乎付费用户数比去年同期增长 4 倍。2019 年 3 月，知乎上线“盐选会员”，定位于基于社区的高质量数字阅读平台。目前，知乎为用户提供超过 5.7 万个知识服务产品，包括 2000 多场盐选专栏，近 1 万场知乎 Live，3.4 万本优质电子书和讲书，以及共计约1. 1 万本国内外一线杂志。
不知道大家有没有发现一个趋势，做视频快成运营人均必备技能了。前两年躲得过抖音、快手，今年怕是逃不过B站和微信视频号了，有需求就会催生进步，越来越多关心一个问题：我该如何从 0 学习入门视频剪辑。
3月18日，互联网内容平台知乎今日宣布，截至今年 2 月底，其推出的“盐选会员”付费用户数比去年同期增长 4 倍。盐选会员提供的功能包括评论区发图、关键词屏蔽、动态置顶、改名加速（ 60 天可修改一次用户名）、会员专属标识、会员专属客服以及高价值“付费内容”权益等会员特权。
3月春暖花开，国内的疫情也趋于稳定，人们在紧张的心情下期待着复工和开学，在健康防护、消毒除菌中生活，也在寻找着各自2020年的幸福。生活中从来不缺少幸福的元素，一件智能家电就能送给你和家人一份健康与温暖。 国美零售“黑色星期伍”美的家电专场活动，厨房家电、生活小家电往往只需要一个按钮，就可以守护你家庭的健康生活。来看看都有哪些常伴我们左右的产品。美的(Midea)家用台式嵌入式洗碗机D2 这款美的家用台式嵌入式?
在快节奏的现代都市里，你扛住了”996”的工作压力 ，但你扛得住突然某个夜晚来袭的牙疼吗 ?俗话说“牙疼不是病，疼起来要人命”，口腔健康实在是太重要了 ，然而人们在忙碌的生活中，有时候刷牙不免草草了事，所以电动牙刷出现啦 ，又省时又省力，还不用人们亲自动手，超级方便。正好最近刚入手了一款电动牙刷BYCOO H9，凭借它自身强大的性价比，被多位小红书、知乎种草达人力荐，销量非常高，那接下来就给大家做一个H9的简单测评
日前，知乎宣布开启致知计划之教育季，本次活动权益包括 2 亿教育专属流量和 30 万元奖金等资源，为创作者的成长加速，活动时间为3 月 23 日 - 4 月 10 日。
国美“黑伍”购物节的存在，让用户每年都可以度过一个“超值”的三月。3.17-3.19日，黑伍超品惠荣耀专场也正式开启，为时下有换机打算的用户带来不小惊喜。几款热销荣耀机型均直降开售，无论你想购买什么价位的手机，“黑伍”荣耀专场都能满足你。此外，荣耀智慧屏也在本次活动之列，超值低价助掀狂欢热潮。荣耀V30 Pro 5G 走进5G时代，各大手机厂商都争先推出5G机型，荣耀V30 Pro更是其中爆款般的存在。究其原因，首先，荣耀V30
3 月 16 日，由杭州民建会员企业家联谊会拱墅分会主办的“民建名品”抗击疫情助力复工复产网络义卖活动开启试播，并于 3 月 23 日正式启动。本次直播义卖活动由微拍堂作为营销窗口，为民建会员企业搭建在线营销平台，帮助支持民建会员企业复工复产，义卖款项50%将作为抗击疫情复工复产公益费用。“民建名品” 线上爱心义卖活动现场微拍堂作为杭州民建会员企业，积极响应“致力抗疫 服务发展”号召，希望能切实帮助兄弟企业解决复工
疫情之下,以数据为关键生产要素的数字经济已成为我国经济社会运转的重要保障。一方面,数字经济在信息聚合、数据共享、资源调配、精准防控等方面发挥着关键作用,为抗击疫情提供了重要支撑;另一方面,线上办公、在线教育、网络零售等数字经济新业态极大保障了疫期的工作、学习与消费,有效降低了疫情对经济社会的冲击。当前,全国疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势不断巩固和拓展,为进一步贯彻落实中央关于积极有序推进