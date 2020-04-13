中国视听大数据：2020年一季度日均收视总时长上涨22.7%

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 数说 > 视频最新资讯 > 正文

中国视听大数据：2020年一季度日均收视总时长上涨22.7%

2020-04-13 14:21 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月13日 消息：据“中国视听大数据”(CVB)统计， 2020 年第一季度，全国有线电视和IPTV用户日均收视总时长同比上涨22.7%，每日户均收视时长增长半小时。其中， 1 月 24 日晚央视春晚综合收视率达20.631%，收视份额70.557%。地方卫视春晚中，北京卫视、湖南卫视、东方卫视赢得春晚收视前三甲，收视率均超过1%。

根据疫情防控需要，一季度，各频道创新节目录制模式，积极满足群众居家防疫精神文化需要。地方卫视综艺方面，《快乐大本营》《歌手·当打之年》《云端喜剧王》《欢乐喜剧人Ⅵ》《声临其境》《非诚勿扰》《新相亲大会》单期收视率超过1%， 21 档综艺节目每期平均收视率超过0.5%。

电视剧方面，一季度，《安家》《如果岁月可回头》《精英律师》《完美关系》《决胜法庭》《下一站是幸福》《冰糖炖雪梨》等爆款频出，收视屡创新高。其中，以“安家”为话题的微博阅读量突破131. 1 亿次，讨论量突破390. 9 万次，在播出期间 136 次登上微博热搜榜，成为高话题讨论度的黄金时段剧目。

纪录片方面，《航拍中国》《秘境之眼》《国家监察》《瞬间中国》《国家记忆》《蔚蓝之境》《记住乡愁》《中华医药抗击疫情》等 15 部 121 集纪录片收视率超过1%。

网友热搜:

手机vr视频制作软件htmlcss视频教学酷6网视频下载观看官网索尼a7r2拍视频阿里上市视频卡通战争3视频蓝瘦香菇视频原版女版2019杨紫春晚衣服品牌阴阳师奴良斗技视频山狮和雪豹大战视频
  • 大家在看
  • 相关推荐
关键词：

  • 优酷VIP会员5折促销：《重生》电视剧全集免费观看

    3月15日消息，网剧《重生》目前正在优酷全网独播中，VIP会员每周四晚 8 点更 5 集，非会员周三至周六晚 8 点转免 1 集。据了解，目前优酷黄金会员天猫旗舰店正在5折促销推广，原价199元，领券100（点击领取），实付99元，近期历史低价，有需要的网友可以考虑。网剧《重生》播出后，不仅收获了来自各平台的众多好评，以“家暴”为代表的故事情节也引发了网友们的大量关注和讨论。悬疑烧脑的案件、复杂的人物关系和情感发展也成为了?

    优酷会员 VIP 重生

  • 猫眼娱乐与腾讯公司订立电影及电视剧宣发框架补充协议

    猫眼娱乐发布公告称， 3 月 24 日，董事会决议透过订立补充协议，以修改与腾讯计算机订立的腾讯电影及电视剧宣发框架协议项下服务范围。根据补充协议，腾讯将向公司提供电影及电视剧宣发服务，公司将向腾讯支付有关服务的服务费。公司就电影及电视剧宣发服务向腾讯支付的服务费年度上限为 2020 年 5000 万元、 2021 年 6500 万元。

    猫眼娱乐 腾讯

  • 智能电视市场饱和厂商们都慌了？三大数据揭秘真实现状！

    智能电视、电视盒子的使用寿命，想必大家买这些时都会关心这类问题，毕竟花了钱没用几天那就太糟心了，谁的钱都不是大风刮来的!所以了解下公认使用寿命最长的几个电视盒子品牌，还是很有必要的：泰捷WEBOX电视盒子：原装进口大厂配件，军工级品质标准，寿命比常规盒子长半年到一年，关键还没广告。小米盒子：很早就开始做电视盒子了，供应链完善，质量靠谱。创维盒子：创维的电视机做得不错，品控、质检等流程非常成熟。近两年来，

    智能电视

  • 璇玑大数据：人力产业如何抓住“线上”机遇？

    在重大疫情面前，中国的“线上预警”“线上应急”“线上监工”“线上问诊”“线上教学”“线上传染源车次查询”“机关单位线上办公”都启动地非常及时、有效，再一次证明了中国作为互联网大国的效率性和前瞻性。2 月 3 日为积极响应“抗击疫情、居家办公”的号召，全国企业开启线上办公模式，多个远程办公应用软件一下子爆火，远程办公的协作也正式考验了多数企业的运营、部门协作及内部作业流程机制。而人力产业的相关机构也正面?

    大数据

  • 乐刷POS机：大数据发展迅速 业务全面升级

    随着智能支付时代的全面到来，在不同交易支付场景中，pos机的应用也十分广泛。 2020 年我国移动支付行业规模继续扩大，移动支付发展势头迅猛，线下移动支付逐渐普及，这也促进了智能POS等设备产业的发展。在POS机行业中，乐刷不断革新技术，在移动支付浪潮中紧跟时代发展，其POS机业务逐渐开启全面升级，实现产品更新。在安全方面，乐刷POS机的硬件设备都经过银联认证，在实际操作中，乐刷POS机的密码需要在密码键盘中输入，外部?

    乐刷POS机 大数据

  • 木瓜移动：企业利用好大数据营销技术 可快速出海！

    近几年，中国企业出海经历一个逐渐上升的过程。一方面，我们看到国内出海企业的范围越来越大，如今国内各行各业也加大了出海营销的力度。另一方面，国内出海企业对于出海营销的需求层次也越来越高，逐渐注重所想要传达的信息投放至目标客户的精准度。其实，通过木瓜移动的大数据营销技术就能做到这一切。木瓜移动 帮国内企业出海营销业务快速的发展木瓜移动作为专注于大数据营销技术的科技公司，主要利用全球大数据资源和大数据处?

    木瓜移动

  • 上海华仓通信澄清网络不实信息，引领IDC大数据布局全国

    近日，部分网络用户在社交平台(包括不限于微信，微博等)，散布关于上海华仓通信技术有限公司(以下简称“华仓”)的重点项目包括与南京量子通信产业园协作的战略布局，XP发行计划、及LXP-虚拟代币等相关不实内容。此类不实信息系盗用华仓数据资料和内容进行的虚假发币宣传，有损华仓及合作伙伴的企业形象与声誉，影响公众对公司战略布局与重点项目的正确认知。 为澄清事实，避免不实信息误导用户，发布声明如下： 一、上海华仓通信?

    上海华仓

  • 木瓜移动如何提升出海效率？只因大数据营销技术硬实力

    如今经济全球化，布局海外市场已经成为现代大部分企业发展新的增长点，因为出海企业在海外市场有很大的增长空间。目前，越来越多中国品牌成功出海，让世界很多地方看到中国品牌力量。实际上，全球化有着不可逆的趋势，木瓜移动早早的看到了这一点，并一直在为国内企业的顺利出海而努力。木瓜移动 为国内企业的顺利出海而努力随着5G、AI、区块链等信息技术的迅猛发展和落地，全球已经进入算法媒体的时代。算法媒体时代的两大法宝是?

    木瓜移动 大数据营销

  • 虎牙“宅生活”大数据：用户观看直播时长超21万年

    伴随着虎牙Q4财报的发布，实现连续第九个季度盈利的虎牙再次成为行业讨论的焦点。与此同时，虎牙数据技术实验室也发布《虎牙“宅生活”大数据报告》，详细展示了疫情期间虎牙平台的一系列用户行为数据变化。其中全平台用户观看直播时长超21万年，湖北用户观看时长增长52%，“老师再见”上榜热门弹幕来等多个数据引发热议。总观看时长超21万年 湖北地区用户观看增长52%在这个宅家就是为国家做贡献的特殊时期，不少闲在家的学生党和?

    虎牙 宅生活

  • 2019年新的可再生能源产能达到创纪录水平 中国表现不俗

    根据国际可再生能源机构(Irena)的数据，太阳能、风能和其他绿色技术现在提供了全球超过三分之一的电力，创下了另一项纪录。根据Irena的数据，在过去的十年里，全世界已经在可再生能源上投资了大约 3 万亿美元。 2019 年新的太阳能发电占新产能的55%，其中大部分在亚洲，中国、印度、日本、韩国和越南处于领先地位。风力发电占新能源总发电量的34%，其中近一半在中国。

    再生能源 新能源 新能源产业

  • 终于“愈”见你！百度地图迁徙大数据全方位记录武汉“解封”

    武汉市街头再现“堵车红”、滞留的外地民众陆续返程、市民戴着口罩外出锻炼，点上一碗久违的热干面……被称为九省通衢之地的武汉市，“沉睡”了整整 76 天后终于在 4 月 8 日解封。据百度地图的人口迁徙规模指数、城内出行强度等种种数据显示，武汉市从凛冬迈进暖春的同时，城市交通、社会生活等方方面面也都在恢复着往日的活力。 据百度地图迁徙大数据平台显示， 4 月 8 日解封首日，武汉市迁入、迁出规模指数均明显上涨。其中，?

    百度地图

  • 每日互动个推大数据：多地复工开启快进模式 杭州增速最快

    从2月10日起，各地在抓好疫情防控的基础上纷纷吹响了复工的“集结号”。随着疫情防控形势的不断好转，多地复工复产进入快进模式。近日，国内专业的数据智能服务商每日互动(股票代码：300766)发布《个推大数据：2020年节后城市复工率报告》，报告显示截至3月16日，国内十八个主要城市(含一线、新一线城市)复工率均超过了50%，更有八成以上的一线、新一线城市的员工复工率超过了60%。员工复工率排名，东莞最高，杭州增长最快每日互动

    个推大数据

  • 微信大数据：微信支付总笔数较上月同期增长135%

    3月19日消息，微信发布的“复工者联盟”大数据显示，餐饮行业正逐步走出疫情“阴霾”，微信支付总笔数较上月同期增长135%，小程序点餐和外卖增长达到322%、402%。其中，小吃、甜品冷饮、正餐的微信支付笔数增长分列前三。数据显示，茶饮的小程序下单笔数增长744%。

    微信 微信支付

  • 微信发布全国复工大数据：美容美发美甲行业“最旺”

    微信今天发布了“复工者联盟”大数据(3.2-3. 10 与2.2-2. 10 数据月同比)，揭示了全国各地以及各个行业的复工情况。在复工复业最快的行业的排名中，美容美发美甲行业位居第一，微信支付笔数增长356%;快递物流位居第二，小吃排名第三。

    微信 企业复工 美容美发

  • 雷军：小米电视和小米视频App上线“云赏樱”模式

    今日，雷军宣布，小米电视和小米视频APP开启线上“云赏樱”模式，3月17日至3月25日，连续一周直播樱花绽放，让大家足不出户实时赏樱。雷军称，疫情不掩芳华，没有什么能够阻挡樱花的如期绽放。

    雷军 小米电视

  • 珠三角、长三角复工指数超65% 从百度地图大数据看复苏中的中国企业

    随着疫情防控取得积极成效，各地加快发展的脚步也随着春风渐渐复苏。据百度地图最新发布数据显示，截至 2020 年 3 月 10 日，全国(除港澳台)复工指数为64.15%，较 3 月 3 日上升了6.73%。除湖北省之外，全国(除港澳台)其他 30 个省区市的复工指数均超过50%，其中青海省以78.39%的复工指数位居首位。在主要城市方面，西宁市、大连市、长春市依次为全国复工指数排名前三的城市。同时，长三角和珠三角城市群的复工指数均已超过65%，成

    百度地图 大数据

  • 字节跳动医务基金大数据：87%被感染医护已康复 598人返岗

    3 月 30 日是国际医生节，中国红十字基金会字节跳动医务工作者人道救助基金(简称“字节跳动医务救助基金”)发布受助者图谱，首次对基金资助的医务人员群体进行数据化呈现。

    字节跳动 大数据 新冠肺炎疫情

  • 抖音发布全民战役居家烹饪大数据：电饭煲蛋糕、凉皮、油条最火

    3月19日消息，近日抖音发布了一份全民战疫居家烹饪大数据。数据显示， 1 月 24 日至 3 月 9 日间，抖音最火的自制美食前三位，分别是“电饭煲蛋糕”“凉皮”“油条”。此外，包括“猫耳朵”“糖糕”“披萨”“肉夹馍”“奶茶”“鸡蛋灌饼”和“双皮奶”等也入围了前十榜单。

    抖音 全民战役居家烹饪大数据

  • 百度发布教育搜索大数据：日均搜索超3.5亿人次

    疫情期间，由于各地延期开学，互联网成了人们获取知识的主要渠道。百度发布的教育搜索大数据显示，近 30 天，日均超3. 5 亿人次在百度搜索、浏览教育相关的知识内容，同比上涨86%。知识类视频日均播放量达1. 5 亿，教育类智能小程序用户时长环比上涨30%。

    百度 教育搜索大数据 搜索

  • 233部职场告诉你：国产职场为什么这么烂？

    和往常一样，《安家》和《完美关系》这两部剧都走的是“高期望、低评分”路线，开播没几天评分就分别掉到6. 1 分和3. 9 分。它们的出现，让从事地产销售和公关的公司人纷纷在社交平台三连发言——“我不是”“我没有”“你胡说”。

    电视剧 国产电视剧 豆瓣评分
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM