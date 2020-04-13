中国视听大数据：2020年一季度日均收视总时长上涨22.7%

在重大疫情面前，中国的“线上预警”“线上应急”“线上监工”“线上问诊”“线上教学”“线上传染源车次查询”“机关单位线上办公”都启动地非常及时、有效，再一次证明了中国作为互联网大国的效率性和前瞻性。2 月 3 日为积极响应“抗击疫情、居家办公”的号召，全国企业开启线上办公模式，多个远程办公应用软件一下子爆火，远程办公的协作也正式考验了多数企业的运营、部门协作及内部作业流程机制。而人力产业的相关机构也正面?