中国视听大数据：2020年一季度日均收视总时长上涨22.7%

站长之家(ChinaZ.com) 4月13日 消息：据“中国视听大数据”(CVB)统计， 2020 年第一季度，全国有线电视和IPTV用户日均收视总时长同比上涨22.7%，每日户均收视时长增长半小时。其中， 1 月 24 日晚央视春晚综合收视率达20.631%，收视份额70.557%。地方卫视春晚中，北京卫视、湖南卫视、东方卫视赢得春晚收视前三甲，收视率均超过1%。
根据疫情防控需要，一季度，各频道创新节目录制模式，积极满足群众居家防疫精神文化需要。地方卫视综艺方面，《快乐大本营》《歌手·当打之年》《云端喜剧王》《欢乐喜剧人Ⅵ》《声临其境》《非诚勿扰》《新相亲大会》单期收视率超过1%， 21 档综艺节目每期平均收视率超过0.5%。
电视剧方面，一季度，《安家》《如果岁月可回头》《精英律师》《完美关系》《决胜法庭》《下一站是幸福》《冰糖炖雪梨》等爆款频出，收视屡创新高。其中，以“安家”为话题的微博阅读量突破131. 1 亿次，讨论量突破390. 9 万次，在播出期间 136 次登上微博热搜榜，成为高话题讨论度的黄金时段剧目。
纪录片方面，《航拍中国》《秘境之眼》《国家监察》《瞬间中国》《国家记忆》《蔚蓝之境》《记住乡愁》《中华医药抗击疫情》等 15 部 121 集纪录片收视率超过1%。