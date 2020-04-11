广东餐饮协会喊话美团：取消“二选一”，降佣5%及以上

近日，针对“用户领取 28 元限时红包，输入密码后被默认开通买单及借钱服务”一事，美团方面表示，不存在默认开通一说，买单是美团面向部分用户灰度运营的信用消费产品，买单的开通页面除展示权益红包外，同时也明确展示了买单“这月花，下月 8 号还”的产品功能以及相关开通协议，目前产品还在根据用户反馈持续优化。