广东餐饮协会喊话美团：取消“二选一”，降佣5%及以上

站长之家(ChinaZ.com) 4月11日 消息:4 月 10 日，广东餐饮协会在其官方微博公众号发文《广东餐饮行业致美团外卖联名交涉函》称，疫情期间，餐饮协会收到数百家餐饮企业针对美团外卖的投诉，故发函代表行业提出书面交涉意见：要求美团取消独家条款，不再要求餐饮商家“二选一”，以便餐企承接来自更多平台的外卖订单。同时建议美团应直接减免整个疫情期间广东省内所有餐饮商户外卖服务佣金5%或以上，重点扶持广东百强餐饮企业、钻石酒家企业等。
站长之家(ChinaZ.com) 4月11日 消息:4 月 10 日，广东餐饮协会在其官方微博公众号发文《广东餐饮行业致美团外卖联名交涉函》称，疫情期间，餐饮协会收到数百家餐饮企业针对美团外卖的投诉，故发函代表行业提出书面交涉意见：要求美团取消独家条款，不再要求餐饮商家“二选一”，以便餐企承接来自更多平台的外卖订单。同时建议美团应直接减免整个疫情期间广东省内所有餐饮商户外卖服务佣金5%或以上，重点扶持广东百强餐饮企业、钻石酒家企业等。
4月10日，广东省餐饮服务行业协会官微发布《广东餐饮行业致美团外卖联名交涉函》，《交涉函》指出，省、市、区餐饮行业协会陆续收到几百家餐饮企业针对美团外卖的各类投诉，表达出对美团外卖诸多行为的强烈不满。
《交涉函》指出，美团外卖在广东餐饮外卖的市场份额高达60-90%，已达到《反垄断法》规定的市场支配地位。同时，美团涉嫌实施垄断定价，各类收费层出不穷，设定了诸多不公平的交易规则，持续大幅提升扣点比例，新开餐饮商户的佣金最高达26%，已大大超过了广大餐饮商家忍受的临界点。
3月11日，美团外卖发布一份《餐饮外卖复工消费报告》，报告中表示，在2020年2 月 17 日至 3 月 1 日复工两周时间内，餐饮外卖交易额和订单量大幅增，全国主要城市新用户增幅连续两周都超过50%，且全国餐饮商户复工率已超过55%。
今天，美团外卖发布了《餐饮外卖复工消费报告》。报告显示，目前全国餐饮商户复工率已超过55%。其中，外卖经济最先复苏。 2 月 17 日- 3 月 1 日，全国主要城市餐饮外卖交易额和订单量呈现大幅增长态势。
4月10日据Tech星球报道，美团正测试“美团信任分”，试图建立自己的商业信用体系;新“闪购”增加3C数码等即时配送商品品类，原“闪购”升级为“菜大全”，与之前上线的“美团买菜”多种模式布局生鲜行业;将美团跑腿业务升级为美团配送平台;以及在全国铺设共享充电宝等等。
昨日，美国《时代周刊》封面发布抗疫群像。其中，美团外卖骑手高志笑(Gao Zhixiao，音译)作为唯一华人面孔登上封面。
今日，美团研究院公布数据称，截至 3 月 12 日，全国生活服务业商家复工率达59%，餐饮行业复工率逾64%。据悉，美团此前已推出了“安心码”，“安心码”功能包括了：登记追溯、商家防疫信息展示和个人防疫通行证明等，目前已先后在全国 300 多座城市落地。
随着疫情的变化，全国各地正积极复工，过程中也还需要加强小心，做好防护。当然，上班族吃饭是个问题，外面堂食心里没底，在办公室吃外卖摘口罩也心有余悸。据美团外卖发布的《餐饮外卖复工消费报告》显示，全国餐饮商户复工率已超过55%。三成商家外卖单量超疫前。
3月19日，美团研究院发布《2019年及2020年疫情期间美团骑手就业报告》，2019 年通过美团平台获得收入的骑手达398. 7 万人，疫情期间骑手日均有效接单量与 2019 年相比有所提升，新增骑手中，日均订单量在11- 30 单的骑手占比达59.6%。外卖骑手覆盖全国众多市县。 2019 年共有56.8%的骑手通过外卖骑手工作实现本省就业，在骑手中占比近六成。河南、山西、广西等省份的本省就业比例均超90%。
近日，美团云发布公告称，因业务调整，美团公有云将于 2020 年 5 月 31 日0： 00 起，停止对用户的服务与支持，并回收资源。美团云表示，资源回收后将无法找回数据，用户应尽快进行数据的备份或系统迁移。也可以通过工单，提交退款申请。
3月13日，美团研究院发布生活服务业商户复工指数，截至 3 月 12 日，全国生活服务业商家复工率达59%，餐饮行业复工率逾64%。其中，厦门和扬州的餐饮行业复工率已超过72%。美团推出了包含登记追溯、商家防疫信息展示和个人防疫通行证明的“安心码”，目前已在全国 300 多座城市落地。
美团点评在港交所公告称，于 2020 年 3 月 20 日员工（董事除外）根据首次公开发售前雇员股份激励计划行使购股权发行 B 类普通股 3.98 万股，每股发行价 5.2495 港元。此外，根据首次公开发售后股份奖励计划奖励股份的归属而于 2020 年 3 月 20 日发行 B 类普通股股份 61 万股。
近日，针对“用户领取 28 元限时红包，输入密码后被默认开通买单及借钱服务”一事，美团方面表示，不存在默认开通一说，买单是美团面向部分用户灰度运营的信用消费产品，买单的开通页面除展示权益红包外，同时也明确展示了买单“这月花，下月 8 号还”的产品功能以及相关开通协议，目前产品还在根据用户反馈持续优化。
近日，全国各地陆续恢复正常生产。美团单车大数据显示， 3 月第一周工作日的全国骑行量较两周前增长约86%，较春节日均增长约94%，通勤人数明显增多。其中，北京的骑行量较春节增长了187.7%。
据美团官方消息，继书籍之后，美团外卖又新增了手机、化妆品等新品类外送订单。这意味着，以后大家不但可以在美团上订餐，还可以在美团上买书、手机和化妆品了。
美团云近日发布了一份公告，称因业务调整，美团公有云将于2020年5月31日0：00起，停止对用户的服务与支持，并回收资源。
近期美团频频推出新举措，据悉美团正测试“美团信任分”，试图建立自己的商业信用体系;新“闪购”增加3C数码等即时配送商品品类，原“闪购”升级为“菜大全”，与之前上线的“美团买菜”多种模式布局生鲜行业;将美团跑腿业务升级为美团配送平台;以及在全国铺设共享充电宝等等。
2019 是美团的高光之年，不仅利润由亏转盈，股价亦大涨132%，不过进入到2020，在新冠疫情面前，股价下跌13.6%。 2020 美团何去何从，备受市场关注。 3 月 30 日，美团发布 2019 年Q4 财报： 2019 年第四季度营收281. 58 亿元，市场预期267. 24 亿元，去年同期 198 亿元； 2019 年第四季度净利润14. 6 亿元，市场预期亏损5. 8 亿元，去年同期亏损 34 亿元； 2019 年第四季度调整后净利润22. 7 亿元人民币； 从数据上看，又是一份美
美团点评发布 2019 年第四季度财报，第四季度营收 282 亿元，市场预期265. 11 亿元， 2018 年同期营收为198. 03 亿元，同比增长42.2%。财报还显示，美团点评 2019 年度全年营收 975 亿元，同比增长49.5%;净利润达 323 亿元，同比增长114%。
随后因为担心无法继续使用优惠券，许多瑞幸用户选择前往门店或者外卖购买瑞幸咖啡，甚至出现了排队潮，瑞幸咖啡App和小程序目前也因为需求过大在 4 月 3 日出现宕机现象。有快递小哥称，瑞幸咖啡单子比平时多了一半。