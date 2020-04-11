广东餐饮协会喊话美团：取消“二选一”，降佣5%及以上

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广东餐饮协会喊话美团：取消“二选一”，降佣5%及以上

2020-04-11 15:01 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月11日 消息:4 月 10 日，广东餐饮协会在其官方微博公众号发文《广东餐饮行业致美团外卖联名交涉函》称，疫情期间，餐饮协会收到数百家餐饮企业针对美团外卖的投诉，故发函代表行业提出书面交涉意见：要求美团取消独家条款，不再要求餐饮商家“二选一”，以便餐企承接来自更多平台的外卖订单。同时建议美团应直接减免整个疫情期间广东省内所有餐饮商户外卖服务佣金5%或以上，重点扶持广东百强餐饮企业、钻石酒家企业等。

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