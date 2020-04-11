美团外卖遭几百家餐饮企业投诉，广东省餐饮协会要求减免5%以上佣金

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 见闻 > 美团外卖最新资讯 > 正文

美团外卖遭几百家餐饮企业投诉，广东省餐饮协会要求减免5%以上佣金

2020-04-11 11:20 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月11日 消息:4 月 10 日，广东省餐饮服务行业协会官微发布《广东餐饮行业致美团外卖联名交涉函》称，省、市、区餐饮行业协会陆续收到几百家餐饮企业针对美团外卖的各类投诉，表达出对美团外卖诸多行为的强烈不满。

《交涉函》指出，美团外卖在广东餐饮外卖的市场份额高达60-90%，已达到《反垄断法》规定的市场支配地位。同时，美团涉嫌实施垄断定价，各类收费层出不穷，设定了诸多不公平的交易规则，持续大幅提升扣点比例，新开餐饮商户的佣金最高达26%，已大大超过了广大餐饮商家忍受的临界点。

美团外卖

该协会表示，美团的主要营收和利润贡献来自于餐饮外卖业务，但高昂的外卖佣金恰恰违反了餐饮互联网营销“直达终端、压缩渠道、降本增效”的本来之义、立足之本。

《交涉函》指责称，疫情期间，美团却依旧强势要求餐饮商家做“独家经营”，否则就强制注销、下架门店，这既涉嫌违反《反不正当竞争法》、《反垄断法》、《电子商务法》关于禁止排除竞争的相关规定、以及 4 月 5 日国家市场监管总局发布的《关于支持疫情防控和复工复产反垄断执法的公告》要求。

广东省餐饮服务行业协会对美团外卖再次郑重提出书面交涉意见，主要包括三个方面：1.立即取消独家合作限制等其他垄断条款，以便餐企承接来自更多平台的外卖订单、促进餐企开源脱困;2.直接减免整个疫情期间广东省内所有餐饮商户外卖服务佣金5%或以上，并重点扶持广东百强餐饮企业、钻石酒家企业、米其林餐厅及广东省省、市、区餐饮协会会员企业。

网友热搜:

美团外卖和饿了么打架美团外卖发展历史及现状美团外卖商家版美团外卖创始人身价美团外卖坑商家没利润美团外卖站长有发展吗美团外卖订单成功图片美团外卖网站官网美团外卖怎么偷红包美团外卖接单语音mp3
  • 大家在看
  • 相关推荐
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM