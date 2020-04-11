美团外卖遭几百家餐饮企业投诉，广东省餐饮协会要求减免5%以上佣金

站长之家(ChinaZ.com) 4月11日 消息:4 月 10 日，广东省餐饮服务行业协会官微发布《广东餐饮行业致美团外卖联名交涉函》称，省、市、区餐饮行业协会陆续收到几百家餐饮企业针对美团外卖的各类投诉，表达出对美团外卖诸多行为的强烈不满。

《交涉函》指出，美团外卖在广东餐饮外卖的市场份额高达60-90%，已达到《反垄断法》规定的市场支配地位。同时，美团涉嫌实施垄断定价，各类收费层出不穷，设定了诸多不公平的交易规则，持续大幅提升扣点比例，新开餐饮商户的佣金最高达26%，已大大超过了广大餐饮商家忍受的临界点。

该协会表示，美团的主要营收和利润贡献来自于餐饮外卖业务，但高昂的外卖佣金恰恰违反了餐饮互联网营销“直达终端、压缩渠道、降本增效”的本来之义、立足之本。

《交涉函》指责称，疫情期间，美团却依旧强势要求餐饮商家做“独家经营”，否则就强制注销、下架门店，这既涉嫌违反《反不正当竞争法》、《反垄断法》、《电子商务法》关于禁止排除竞争的相关规定、以及 4 月 5 日国家市场监管总局发布的《关于支持疫情防控和复工复产反垄断执法的公告》要求。

广东省餐饮服务行业协会对美团外卖再次郑重提出书面交涉意见，主要包括三个方面：1.立即取消独家合作限制等其他垄断条款，以便餐企承接来自更多平台的外卖订单、促进餐企开源脱困;2.直接减免整个疫情期间广东省内所有餐饮商户外卖服务佣金5%或以上，并重点扶持广东百强餐饮企业、钻石酒家企业、米其林餐厅及广东省省、市、区餐饮协会会员企业。