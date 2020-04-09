B站获索尼4亿美元战略投资，双方将在动画等领域展开合作

哔哩哔哩今日宣布获得索尼 4 亿美元的战略投资，双方还将在多个领域展开合作，尤其是动画和移动游戏领域。根据协议，索尼将通过旗下一家全资子公司以约 4 亿美元的总对价认购B站新发行的 17310696 股Z类普通股。购买价格为每股Z类普通股23. 1071 美元，相当于每份B站美国存托股份23. 1071 美元。此交易预计将在不久后完成，届时索尼将通过其子公司持有B站已发行股份总额的约4.98%。
哔哩哔哩今日宣布获得索尼 4 亿美元的战略投资，双方还将在多个领域展开合作，尤其是动画和移动游戏领域。根据协议，索尼将通过旗下一家全资子公司以约 4 亿美元的总对价认购B站新发行的 17310696 股Z类普通股。购买价格为每股Z类普通股23. 1071 美元，相当于每份B站美国存托股份23. 1071 美元。此交易预计将在不久后完成，届时索尼将通过其子公司持有B站已发行股份总额的约4.98%。
B站 09 年成立的，我可能是B站十年的老用户了。以前我们倒是写过一些关于B站文章，不过今天文章的大部分内容会脱离B站，写点关于社区破圈的想法。我觉得我快成为意识流写手了……
在上周美股遭遇连续熔断一片哀鸿遍野之际，哔哩哔哩(下称B站)对外发布了2019 Q4 季度及全年的业绩报告。从财报提供的详细数据来看，B站在Q4 营收方面同比增长74%，净亏损达到3. 872 亿元，同比增长102.9%;从全年的数据来看， 2019 年总净营收为人民币67. 779 亿元，较上年同期增长64%。 2019 年净亏损为13. 036 亿元，上年同期的净亏损5. 650 亿元。财报发布后，B站盘后股价一度下跌超3%。
今天，哔哩哔哩宣布获得索尼 4 亿美元的战略投资，双方将在移动游戏、动画等多个领域展开合作。据悉，这是B站自上市以来，继腾讯、阿里后引入的又一重要战略投资人。
花式讲刑法的罗翔最近成为一个商业现象。从 3 月 9 日入驻B站发出第一条视频，至今“罗翔说刑法”B站账号的粉丝数已超 340 万。在罗翔之前，近期在B站获得粉丝数光速成长的知识类UP主还包括巫师财经和半佛仙人，前者 3 个月涨粉 100 万，后者 2 个月涨粉 150 万。
不知什么时候开始，B站用户们觉察到了一个变化，这个变化也从模糊的感觉变成了可清晰概括的现象——奇怪的“官方”越来越多。
伴随“出圈”，B 站一直以来被质疑的不重视技术，又被反复提及。最近一段时间，B 站火出了天际。疫情下“宅经济”崛起，B 站所推出的线上课、云蹦迪掀起热潮。2 月 28 日 B 站发布的《宅家抗疫大数据报告》显示，B 站用户观看疫情相关视频 19 亿次，UP 主创作相关视频总长度达 61218 小时，如果连续播放的话得花 7 年才能放完。
天眼查数据显示，3月16日，北京鲜漫文化创意有限公司发生工商变更，上海幻电信息科技有限公司(B站运营主体)退出其股东行列，新增股东宁波干杯股权投资合伙企业(有限合伙)。北京鲜漫文化创意有限公司成立于 2015 年 8 月，公司经营范围包括组织文化艺术交流活动(不含演出);动漫设计;企业形象策划等。 2018 年 5 月 3 日，鲜漫文化宣布完成A+轮数千万元融资，投资方为B站。
钉钉火了之后，还带动了阿里官方账号矩阵的成立，接享流量红利。截止 3 月 20 日， B 站上钉钉有78. 6 万粉丝，阿里巴巴57. 5 万，支付宝18. 7 万，阿里达摩院9. 3 万，淘宝8. 1 万，阿里云6. 9 万，阿里在B 站官方账号矩阵超过 25 个。
4月8日，今天哔哩哔哩网站宣布与索尼音乐娱乐达成战略合作，索尼音乐旗下海量高清MV将可以在B站尽情观看。官方表示包括迈克尔·杰克逊、布兰妮·斯皮尔斯、碧昂丝等众多大牌歌手的MV均会上线B站。当然索尼音乐旗下华语地区拥有蔡依林、莫文蔚、许茹芸等歌手艺人的MV也会上线B站。
去年 12 月 23 日，半佛仙人(后简称半佛)入驻B站，入驻后第一天，他就接到了商单，至今仅三个月，粉丝数飙升至 220 余万，而全站最知名的游戏up主之一“芒果冰OL”也不过 180 万。半佛说，自己到现在也没缓过来。和半佛一起在去年年底加入B站的up主不在少数，他们都同样专攻财经、科技或科普等垂直学术领域，更重要的是，多数up主都是从微信公众号“移师”到B站的文字自媒体。短时间内，冲浪普拉斯、厉害财经、IC实验室等账号都仅?
最近，“祖安”在b站又火了。放眼望去，视频标题、弹幕、评论区到处都是“祖安人”、“祖安文化”、“祖安大舞台”……
最近，不知道大家有没有跟我一样感觉到：B 站的存在感越来越高了。且不说去年的 B站跨年演唱会，被称为「最懂」年轻人的新年晚会，豆瓣评分 9.2。春节后，钉钉在 B站“求饶”，请求大家不要分期打 5 星好评(打一星)，收获 2311.7 万播放，29.5 万弹幕。
100 天，冯提莫在B站入乡随俗。2019 年 12 月 23 日，停播了近 3 个月的冯提莫在B站迎来了首秀。从此“斗鱼一姐”成为了过去时，B站UP主是她新的身份。
近期，B站（哔哩哔哩）被曝将有一档SS级自制说唱音乐节目上线。从公开的图片来看，该节目是养成类综艺，鼓励 18 至 24 周岁人群参与。要说其不同之处就在于，这档综艺重点在说唱选秀而非舞蹈表演类选秀。据悉，目前节目已经进入招商环节。
在《B站会成为"两微一抖"后的新一极吗?》中，我做了一个设问：“两微一抖”后的新一极会是知乎还是B站?无论是从公共话题的参与能力，还是用户自发的传播意愿上来看，这两个社区的传播外延都在向平台外溢出。
受疫情影响，各大市场在迎来宅经济的同时，也开启了全方位的线上时代。线上办公、线上教学、线上展会……当线下市场陷入停摆，一切商业都在尽可能将触角往线上延伸。线上新品发布亦然。 2 月 14 日，小米 10 线上发布会开启。这期间，其与B站联合推出了 72 小时的超应援直播。2 月 25 日，iQOO3 的发布也选择了线上， 10 小时直播在B站收割了 2205 万观看量。不止于手机领域。到 3 月 8 日，兰蔻结合女神节热点，更是发起一项极光?
这两天有个B站视频在群里疯传，标题是《我花了 7000 万现金买了腾讯的股票，【一亿资金】炒股实盘》。 在两天时间之内，这个视频的播放量已经超过200w，UP主“华哥”跻身B站财经类顶级流量行列，比肩半佛/巫师(而这只是他发的第二个视频)。
作为一个媒体从业者，熬夜写文案是常有的;有次照例熬夜了，第二天到中午才醒来，于是急忙起身配音、找素材、加字幕，虽说过程中总是遇到难以预料的问题，但好在电脑没崩，第一期“文字转视频”的节目按时闯进了B站茫茫UGC作品大军中。
最近几年要说最火的流量赛道，那毫无疑问是短视频。抖音现如今已是 4 亿日活的庞然大物，向来产品更新非常克制的微信，也在最近推出了视频号的功能。这让原本就已经非常激烈的短视频赛道，现在又多了一位重量级的选手。
科普视频一夜火了。2 月2 日，一条名为《关于新冠肺炎的一切》的视频刷屏社交网络，两天时间全网播放量高达1.5 亿，这是一则科普视频，从近距离观察病毒如何进入细胞开始，将生物学、传染病等晦涩难懂的专业知识和大量的枯燥数据，以动图、图表和动画等形式进行可视化呈现，将新冠肺炎的发生、传播、防治逻辑呈现得一目了然。简单地说，就是通过视频让“知识可视化”。