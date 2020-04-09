B站获索尼4亿美元战略投资，双方将在动画等领域展开合作

受疫情影响，各大市场在迎来宅经济的同时，也开启了全方位的线上时代。线上办公、线上教学、线上展会……当线下市场陷入停摆，一切商业都在尽可能将触角往线上延伸。线上新品发布亦然。 2 月 14 日，小米 10 线上发布会开启。这期间，其与B站联合推出了 72 小时的超应援直播。2 月 25 日，iQOO3 的发布也选择了线上， 10 小时直播在B站收割了 2205 万观看量。不止于手机领域。到 3 月 8 日，兰蔻结合女神节热点，更是发起一项极光?