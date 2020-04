资本追着投资的 Notion 获得新一轮的 5000 万美元融资

引言:Notion 在本月宣布获得了新一轮的 5000 万美元融资,公司估值从 8 亿美元升至 20 亿美元。作为一家小而美的公司,Notion 目前仅有 42 名员工。Notion 公司发言人表示,此轮融资过后,该公司的募资总额已达到 6700 万美元的资金。据 Notion 方透露,公司用户数量增长迅速,对比其 2019 年初的数量已经翻了 4 倍。

那么 Notion 是什么呢?Notion 是一个将笔记、知识库和任务管理相结合的跨平台协作工具,并支持 Markdown,也可以通过大多数浏览器进行访问。公司总部位于美国加利福尼亚州旧金山。

与目前大热的视频会议软件公司 Zoom 创始人袁征一样,Notion 的创始人 Ivan Zhao 也同样是一名生长在中国,在海外创业的华人。Ivan Zhao 的一个观点是,创作是最好的学习方式(Learning by making.)。这也影响了 Notion 产品设计背后的思考。

Notion 在官网上详细介绍了 Notion 诞生的故事,可以帮助更好地了解 Notion 的历史。

以下是一篇 The New York Times 对于 Notion 完成新一轮 5000 万美元融资的报道,从中可以一窥初创企业 Notion 团队对于风险资本的态度,及关于用户增长和产品发展的思考。

协作软件初创企业 Notion 募集了 5000 万美元

尽管许多初创企业都在努力应对新冠疫情大流行带来的影响,但这家位于旧金山的公司却获得了更多的现金以维持生存。

Ivan Zhao 于 2013 年创立了 Notion,这是一家生产力软件初创公司,自 2018 年以来就开始盈利了。

旧金山——新型冠状病毒的传播对技术型初创企业而言意味着机会或灾难。当许多人因爆发疫情而裁员并削减成本时,其他人的需求却出现了激增。

Notion是幸运的例子之一,这是一家工作场所位于旧金山的生产力初创企业,其工具可帮助人们组织和跟踪他们的工作。随着越来越多的人现在开始远程工作并转向此类产品,最近几周,在 Notion 新注册的用户达到了新高。

这使得这家初创公司获得了新的资金。周三,Notion 表示已从 Index Ventures 和其他投资者那里筹集了 5000 万美元,公司的估值已上升到20 亿美元。此前 Notion 的估值为 8 亿美元。

上周,病毒迫使 Notion 的创始人兼首席执行官 Ivan Zhao 和 Notion 的首席运营官 Akshay Kothari 反思了他们先前不过度依赖风险资本的立场后,Notion 在 36 个小时内就完成了新的融资。

在不确定的时刻,Notion 的首席运营官 Kothari 说:「融资是稳定的信号,这对我们很重要。」

因此,他们给 Index Ventures 的投资人 Sarah Cannon 打电话,她一年多来一直在寻求投资 Notion。她说:「当世界改变时,他们改变了主意。」

Notion 是那种典型的技术型初创公司,这种初创企业或许能够经受住硅谷的洗牌。它的工具可以帮助现在在家中被隔离的上班族更加无缝地协同工作。

其实在最近一次融资之前,成立于 2013 年的 Notion 已筹集了 1700 万美元。该公司负责人拒绝透露其收入,但表示自 2018 年以来一直在赚钱。

Notion 提供了便捷易用的清单和项目「模板」,例如,用于招募新员工,跟踪产品开发或管理编辑日历。人们使用 Notion 代替记笔记的应用程序,协作服务或编写软件,并且每月支付 4 至 20 美元的月费来获得更多功能,例如可以获取更高的安全性和存储空间。

风险资本家 Ram Shriram 于 2013 年投资了 Notion,他说,在许多企业中,「我们使用的许多产品都是 1990 年代设计的。」他表示,利用互联网和其他先进技术的新办公场所采用的生产力工具仍有发展空间,人们可以在工作时进行协作并实时获得最新的数据。

Ivan Zhao 从哥伦比亚大学毕业后在旧金山的一家文件共享初创公司 Inkling 工作后创立了 Notion。他最初筹集了 200 万美元,并用了几年时间来开发产品。

有一次,Noion 的现金严重不足,当时解雇了四名员工。2016 年,Ivan Zhao 从母亲那里借了 15 万美元以维持这家初创企业的运转。

当 Ivan Zhao 发布 Notion 的同一年,形势发生了转变。它很快在三星和 Hearst 等公司的技术人员和早期用户中流行起来。

在温哥华有 140 名设计人员的设计机构 MetaLab,Notion 已经替换掉了它们之前采用的 12 种不同的工具,包括 Google Slides 和项目管理软件 Trello。MetaLab 团队表示,使用 Notion 可以向客户展示工作并统一在一个地方收集他们的反馈,以及其他任务。

MetaLab 的运营和市场总监 Justin Watt 谈到该软件时说:「它不是试图成为每个人的一切。杀手级功能的特点是这些功能就是由您自己所创造的。」

这种吸引力吸引了风险投资家和其他去年想投资 Notion 的人。但此前曾支持这家初创公司的 Third Kind Venture Capital 的投资者 Shana Fisher 提醒 Ivan Zhao,不要筹集过多资金,因为这可能会分散注意力。

Notion 在俄罗斯、日本和德国等国家也拥有许多用户。自去年五月以来,其用户已在 21 个国家和 52 个城市组织了 180 多次聚会。

到去年年初,Notion 已拥有近 100 万用户。Notion 的首席运营官 Kothari 说,此后,这一数字增长了三倍。

Ivan Zhao 说,他对用户增长过慢,启动速度慢和产品质量下降持谨慎态度。

Ivan Zhao说,他担心公司的扩张会减缓初创企业的发展速度,降低产品质量。

「『Moby Dick』是由一个人独立写作完成的的,」他说。「添加其他人协同创作并不一定会给您带来更高质量的『Moby Dick』。它甚至不一定会使它更快地完成。」

译注:《白鲸记》(Moby Dick)是 19 世纪美国小说家赫尔曼·梅尔维尔于 1851 年发表的一篇海洋题材的长篇小说,被认为是美国最伟大的长篇小说之一。

这家初创企业目前正处于一个艰难的阶段,需要在现有客户基础上进一步发展。去年,concept将服务范围扩大到更大的企业客户,这些客户通常需要大批销售代表,需要谈判复杂的合同。

目前,Notion 已经雇用了七个销售人员,但他们将无法在疫情流行期间亲自拜访客户。Notion 还在其软件中内置了新功能(例如用于指示谁可以访问和编辑文档的选项),以满足大型公司的法律,安全性和合规性要求。

Notion 的首席运营官 Kothari 说,Notion 可以轻松筹集到超过 5,000 万美元,但这笔钱至少可以让公司维持 10 年的运营。

「十年就足够了,」Notion 的创始人 Ivan Zhao 说。

文章来自 The New York Times,原文标题《Notion, Maker of Collaboration Software, Raises $50 Million》