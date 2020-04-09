研究显示：黑客利用“高仿“指纹模型绕过指纹认证成功率达80%

站长之家(ChinaZ.com) 4月9日 消息:据外媒报道，思科的Talos安全研究公司周三发布的一项研究指出，黑客利用高仿指纹模型绕过指纹认证的成功率达80%。

据悉，研究人员花了大约 2000 美元，在几个月的时间里测试了苹果、微软、三星、华为和另外三家厂商提供的指纹认证功能。结果显示：用虚假指纹平均至少有一次能够绕过传感器，大约80%的情况下可以成功。

该数据是基于研究人员能够制造出最好的虚假指纹，并在每个设备上尝试解锁了 20 次。虽然苹果公司的产品限制用户输入个人密码之前只能尝试五次，但研究人员却可以在这些设备进行了 20 次尝试。在 20 次解锁测试中，成功次数高达 17 次。其它测试的产品在遇到解锁失败后，仍允许更多次甚至是无限次解锁。

根据报道，在获得可以最终可以解锁的指纹模型前，研究团队已经制作了 50 多个模型。要实现成功攻击的条件可以说相当苛刻，前提条件是攻击者获得目标指纹的清晰图像，还要可以接触到目标的设备。

报告指出，最容易受影响的设备包括AICase挂锁、三星的Note9 安卓手机以及华为荣耀7x，绕开这些设备的成功率达100%。其次是iPhone 8、MacBook Pro2018 和三星S10 的指纹认证功能，绕过的成功率超过90%。值得注意的是五款运营Windows10 笔记本电脑和两款USB驱动器(Verbatim Fingerprint Secure)和Lexar Jumpdrive F35)最为安全，研究员的成功率为0。（arstechnica）