华为 P40/P40 Pro/P40 Pro+ 国行版正式发布：售价 4188 元起

站长之家(ChinaZ.com) 4 月 8 日消息：北京时间今天晚间，华为举办春季新品线上发布会，正式面向国内市场发布新旗舰 P40 系列。

图片来自 HUAWEI

华为 P40 系列共有 P40、P40 Pro 以及 P40 Pro+三款旗舰新品。三款新品均搭载「四曲满溢屏」，在屏幕的四周做了弧度的处理，同时对手机边框进一步收窄。其中 P40 为 6.1 英寸 Flex OLED 屏，P40 Pro 和 P40 Pro Plus 为 6.58 英寸 Flex OLED 屏，19.8：9 比例，刷新率 90Hz，分辨率 2640*1200，屏幕指纹解锁。芯片方面，三款手机全部搭载麒麟 990 5G 芯片，支持 Wi-Fi 6Plus。P40 支持 eSim 卡。

摄像方面，P40 为 5000 万主摄像头+三倍光学变焦镜头+1600 万超广角镜头，P40 Pro 为 5000 万超感知广角镜头（ois 光学防抖）+4000 万超广角电影摄像头+5 倍光学变焦+飞行时间摄像头；P40 Pro+搭载超感知徕卡五摄，包括 5000 万像素超感知主摄，4000 万像素电影摄像头、3 倍光学变焦摄像头、10 倍超级变焦摄像头以及 3D 深感摄像头，最大变焦范围 100 倍。全部搭载华为 XDFusion 图像引擎技术；视频感光度 51200，支持超高清夜摄。7680fps 超高速摄影；4K 超广角暗态延时摄影采用全新 AI 精彩瞬间技术，AI 识别场景和面部表情，记录精彩瞬间。



电池方面，P40 系列支持无线超级快充，其中 P40 Pro+为 40w4200 毫安，P40 和 P40 Pro 为 27w4200 毫安，支持反向无线充电。颜色方面，P40 和 P40 Pro 有五种颜色亮黑色、零度白、晨曦金、冰霜银和深海蓝，P40 Pro+有纳米级陶瓷白和黑两种颜色，哑光后盖，并推出游戏壳和潜水壳。

售价方面，华为 P40 6GB+128GB 版售价 4188 元，8GB+128GB 版售价 4488 元，8GB+256GB 版售价 4988 元；P40 Pro 8GB+128GB 版售价 5988 元，8GB+256GB 版售价 6488 元，8GB+512GB 版售价 7388 元，今天晚上 10:08 正式开售。华为 P40 Pro 8GB+256GB 限量套装售价 6888 元，今晚 10:08 正式发售；P40 Pro+ 8GB+256GB 版售价 7988 元，8GB+512GB 版售价 8888 元，6 月 1 日正式发售。