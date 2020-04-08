微软向意大利等11个欧洲国家开放xCloud Beta注册

站长之家(ChinaZ.com) 4月8日 消息:据the verge报道，为了避免在新冠疫情期间互联网过载，微软正在向欧洲国家逐步开放其xCloud Beta测试版。去年 9 月份，微软率先在英国、韩国推出了xCloud预览版。随后扩展至比利时，丹麦，芬兰，法国，德国，爱尔兰，意大利，荷兰，挪威，西班牙和瑞典等国家。

目前，以上国家/地区的用户均可以注册使用xCloud的Android版本。不过考虑到疫情期间人流量大的问题，微软还在考虑正式开放的时间。“我们知道游戏是人们保持联系的一种重要方式，尤其是在这些社会距离遥远的时代，但是我们也认识到，由于大量用户都呆在家里上网，互联网带宽受到了区域网络的压力”Project xCloud产品负责人Catherine Gluckstein解释说。

微软正在采取一种慎重的方式来保护互联网接入，根据区域设置访问人数限制，然后逐步增加访问者。感兴趣的用户可以在Microsoft的xCloud网站上针对以上 11 个欧洲国家/地区进行注册。

微软计划将在今年晚些时候大范围地推出xCloud，但Gluckstein去年在接受The Verge的采访时表示：微软并不会在所有国家推出xCloud服务。最近，微软已经开始在iPhone和iPad设备上测试xCloud，但该公司表示为了“遵守App Store政策”，他们不得不将测试限制在一个游戏上。